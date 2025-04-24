Meris DDoS 僵尸网络利用拉脱维亚公司 MikroTik 制造的路由器操作系统 (RouterOS) 中的漏洞，该公司还生产 Wi-Fi 接入点、物联网网关、交换机和其他设备。“Meris”在拉脱维亚语中意为“瘟疫”。

为了实施 DDoS 攻击，Meris 主要针对应用层发起容量耗尽型攻击。Meris 僵尸网络向目标服务器发送大量 RPS，旨在耗尽其 CPU 和内存资源容量。该僵尸网络控制超过 250,000 台路由器，可以轻松发起突破攻击规模纪录的多 TB 级的容量耗尽型 DDoS 攻击。

专家认为，攻击者可以将来自其他设备的请求代理到受感染的路由器，以掩盖攻击源头。Meris 僵尸网络还使用 HTTP 管道技术，这允许单个连接传输多个请求，而无需等待服务器响应，从而帮助提升僵尸网络的 RPS。

据信，为了构建更强大的僵尸网络，Meris 滥用了 MikroTik 设备已修补的一个漏洞 (CVE-2018-14847)，并重新配置了 MikroTik 路由器使用的操作系统以允许远程访问。即使部分已经过修补的 MikroTik 路由器也未能在此次攻击中幸免，原因在于，安全团队还需要修改密码并更新防火墙，才能防止路由器成为僵尸网络的一部分。