Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Background

봇 및 에이전트 관리

봇, AI 에이전트, 사용자 간의 모든 상호작용을 철저히 관리해 악용을 방지하고 신뢰를 구축하세요.

중요한 자산을 지키세요. 신뢰성을 확보하세요.

봇, AI 에이전트, 사용자에 대한 가시성을 확보하고, 통제력을 강화하는 동시에 사기와 악용을 차단하세요.

모든 상호작용 파악, 관리, 보호

통합된 가시성 확보

봇, AI 에이전트, 사용자 간의 신원, 행동, 의도를 실시간으로 분석하세요.

진화하는 위협에 대한 보호

엣지에의 적용을 통해 회피성 스크레이핑, 계정 도용, AI 기반 위협을 차단하세요.

신뢰할 수 있는 AI 경험 제공

적응형 신뢰 및 리스크 분석을 통해 AI 에이전트와 사용자 경험을 안전하게 지원하세요.

봇 및 에이전트 관리 제품

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

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Content Protector

스크레이퍼가 콘텐츠를 도용하고 전환율을 낮추지 못하도록 차단하는 방법을 알아보세요.

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AI Brand Presence

AI가 콘텐츠를 발견하고 사용하는 방식을 제어하면서 AEO 및 GEO에 최적화하는 방법을 알아보세요.

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리소스

Account Protector: 제품 설명서

전체 수명 주기에 걸쳐 사용자 계정을 봇과 사람의 도용으로부터 보호하는 방법을 알아보세요.

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Bot Manager: 제품 설명서

신뢰할 수 있는 봇과 AI 에이전트가 애플리케이션에 접속할 수 있도록 허용하는 동시에 정교한 봇 공격을 탐지, 방어, 통제하는 방법을 알아보세요.

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Content Protector: 제품 설명서

웹 스크레이퍼가 콘텐츠를 도용하고 전환율을 낮추지 못하게 막는 방법을 알아보세요.

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