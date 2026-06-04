봇 및 에이전트 관리

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Akamai Cloud
Akamai Security
봇, AI 에이전트, 사용자 간의 모든 상호작용을 철저히 관리해 악용을 방지하고 신뢰를 구축하세요.
봇, AI 에이전트, 사용자에 대한 가시성을 확보하고, 통제력을 강화하는 동시에 사기와 악용을 차단하세요.
봇, AI 에이전트, 사용자 간의 신원, 행동, 의도를 실시간으로 분석하세요.
엣지에의 적용을 통해 회피성 스크레이핑, 계정 도용, AI 기반 위협을 차단하세요.
적응형 신뢰 및 리스크 분석을 통해 AI 에이전트와 사용자 경험을 안전하게 지원하세요.
“Akamai는 단순한 보안 솔루션을 제공하는 것이 아니라, 비즈니스의 성장을 가능하게 합니다. Akamai는 봇 방어 솔루션을 통해 자사 플랫폼을 보호하면서도 실제 고객에게 원활한 고성능의 환경을 보장할 수 있었습니다."
전 세계적으로 어떤 지역과 업계가 AI 봇의 홍수로 가장 큰 타격을 받았는지, 그리고 그 창의적인 사기 기법을 어떻게 앞서 나갈 수 있는지 알아보세요.
수명 주기 전반에 걸쳐 사용자 계정을 보호하고, 온라인 남용으로부터 매출과 고객 신뢰를 지킵니다.
정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.
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