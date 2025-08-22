O que é o botnet Meris?

O botnet de DDoS Meris explora uma vulnerabilidade no sistema operacional (RouterOS) de roteadores fabricados pela empresa letã MikroTik, que também produz pontos de acesso Wi-Fi, gateways de IoT, switches e outros equipamentos. “Meris” é a palavra letã para praga.

Para realizar ataques de DDoS, o Meris concentra ataques volumétricos na camada de aplicação. O botnet Meris envia um volume esmagador de RPS a um servidor de destino para sobrecarregar sua capacidade de recursos de CPU e memória. Com mais de 250.000 roteadores sob seu controle, o botnet pode facilmente lançar ataques volumétricos de DDoS de vários terabits, capazes de quebrar todos os recordes de tamanho de ataque.

Especialistas acreditam que os invasores podem encaminhar solicitações de outros dispositivos para os roteadores infectados a fim de ocultar a origem do ataque. O botnet Meris também usa HTTP o pipeline, que permite que uma única conexão transmita várias solicitações sem precisar esperar que o servidor envie uma resposta, ajudando a aumentar o RPS do botnet.

Para criar um botnet mais poderoso, acredita-se que o Meris explorou uma vulnerabilidade corrigida nos dispositivos MikroTik (CVE-2018-14847) e reconfigurou o sistema operacional usado pelos roteadores MikroTik para permitir acesso remoto. Esse ataque teve sucesso mesmo com alguns roteadores MikroTik corrigidos, já que, para proteger os roteadores de se tornarem parte do botnet, as equipes de segurança também precisavam alterar a senha e atualizar o firewall.