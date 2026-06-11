최신 구매 프로세스 경험 구축

Inter Cars의 e-Catalog Product Owner인 딜리안 아타나소브(Dilyan Atanasov)는 회사의 온라인 주문 프로세스를 업데이트하는 상당히 까다로운 업무를 맡았습니다. 아타나소브는 국가 간 복잡한 주문 프로세스와 급증하는 고객 주문을 처리하기 위해 최첨단 디지털 상거래 플랫폼을 구축해야 했습니다.

Inter Cars는 1990년 가족 소유 기업으로 설립된 이후 중부 유럽 및 동유럽 지역에서 승용차 및 상용차 예비 부품의 가장 큰 수입업체이자 리테일 기업으로 성장했습니다. 10만여 곳의 수리 매장에서 약 2만1000명의 등록 고객과 500곳의 공급업체에 제품을 유통시킨 Inter Cars는 2017년 70억 PLN(약 20억 달러)의 매출을 기록했습니다. 해외 확장은 회사 성장의 핵심 요소입니다. 40%의 매출은 Inter Cars가 직접 운영하는 17곳의 해외 시장과 전 세계 다른 여러 국가에서 발생합니다. 회사의 디지털 상거래 플랫폼을 업데이트하는 것은 성장 궤도를 계속 이어가는 데 매우 중요했습니다.



구매 경험의 모든 단계를 최적화



아타나소브는 국가별로 상이한 여러 주문 시스템을 단일 디지털 커머스 플랫폼으로 교체해야 했습니다. 아타나소브는 Inter Cars가 전형적인 방식으로 디지털 커머스를 운영하지 않는다고 설명합니다. 많은 국가의 고객들이 부품을 주문하기 위해 하루에도 여러 번 사이트를 방문하고 있습니다. Inter Cars의 목표는 2백만여 개의 자동차 부품에 대한 직관적이고 사용자 친화적인 카탈로그를 제공하는 것이었습니다. 아타나소브는 “고객이 필요한 부품을 빠르고 정확하게 확인해 구매하도록 만들고 싶습니다. 주문 프로세스를 최적화하면 고객과의 관계를 강화하고 유럽 시장 및 그 밖의 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.”라고 설명합니다.



Inter Cars는 새롭고 강력한 디지털 커머스 플랫폼으로 표준화하는 것 외에도 라스트 마일 콘텐츠 전송 문제를 해결해야 했습니다. 아타나소브는 “독일에서 사이트를 호스팅하기 때문에 접속 상태가 좋지 않은 국가의 고객에게도 페이지가 빠르게 렌더링되고 트랜잭션이 원활하게 처리되도록 해야 합니다.”라고 말합니다.

Akamai의 탁월한 네트워크 및 전문성

아타나소브는 옵션을 평가한 후 Akamai Ion 을 최고의 솔루션으로 평가했습니다. Akamai가 새로운 시장과 새로운 비즈니스 요구사항을 지원하기 위해 쉽게 확장 가능한 플랫폼을 제공한다는 것이 한 가지 중요한 이유였습니다. Akamai가 유럽에 광범위한 네트워크 인프라를 구축하고 있을 뿐만 아니라 제품 페이지의 로딩 시간을 단축해 회사의 가장 큰 온라인 문제를 해결할 수 있다는 사실을 아타나소브는 잘 알고 있었습니다. Akamai의 통합 엔지니어들은 Inter Car 아키텍처의 기술적인 복잡성에도 불구하고 빠르고 원활한 운영이 가능하도록 지원했는데 아타나소브는 이 엔지니어들의 전문성과 역량에 큰 감명을 받았습니다.