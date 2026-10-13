이 기업의 IT 환경은 비즈니스 운영과 상수도 운영을 동시에 지원하는 독특한 구조로 이루어져 있습니다. 공인 직원들은 MPLS, VPN 등 다양한 방법을 통해 IT 및 OT(운영 기술) 시스템에 접속할 수 있습니다. 두 환경 모두 물 처리 과정을 자동화하는 PLC(Programmable Logic Controller)를 포함한 레거시 및 특수 기술을 갖추고 있습니다. 이 회사는 네트워크를 사이버 위협 및 무단 접속으로부터 보호하는 동시에 OT팀이 안전하게 IT에 접속할 수 있도록 해야 했습니다.

규제 감시가 강화되고 상수도 산업의 사이버 리스크가 높아지면서, 보안 수준을 더욱 강화해야 한다는 필요성이 커졌습니다. 워크스테이션을 세그멘테이션하고, 남북 트래픽을 보호하고, 레거시 앱을 클라우드로 이전하기 시작했지만, DMZ에 설치된 서버를 포함해 레거시 서버에는 더 강력한 보호 조치가 필요했습니다.

IT 서비스 책임자는 이렇게 설명했습니다. "가장 큰 과제는 환경 전반에서 발생하는 상황을 이해하고 레거시 기술 및 지원 종료된 기술과 일반적인 방식으로는 보호할 수 없는 기술에 IT 모범 사례를 적용하는 것이었습니다."