이 기업은 필수 서비스 사업자에게 핵심 서비스를 제공하는 동시에, 두 개의 주요 수도 회사를 운영해 매일 1억 리터가 넘는 깨끗한 물을 160만 명 이상의 사람들에게 공급하고 있습니다. 이러한 중요한 운영 환경을 사이버 위협으로부터 보호하는 것은 무엇보다 중요합니다. Akamai Guardicore Segmentation을 배포함으로써 이 중요한 인프라를 보호하는 데 필요한 강력한 가시성과 제어력을 확보할 수 있었습니다.
"Akamai Guardicore Segmentation을 통해 가장 리스크가 큰 환경을 신속하고 비용 효율적으로 보호할 수 있었습니다."— IT 서비스 책임자
수백만 명에게 깨끗한 물 공급
복잡한 환경 보호
이 기업의 IT 환경은 비즈니스 운영과 상수도 운영을 동시에 지원하는 독특한 구조로 이루어져 있습니다. 공인 직원들은 MPLS, VPN 등 다양한 방법을 통해 IT 및 OT(운영 기술) 시스템에 접속할 수 있습니다. 두 환경 모두 물 처리 과정을 자동화하는 PLC(Programmable Logic Controller)를 포함한 레거시 및 특수 기술을 갖추고 있습니다. 이 회사는 네트워크를 사이버 위협 및 무단 접속으로부터 보호하는 동시에 OT팀이 안전하게 IT에 접속할 수 있도록 해야 했습니다.
규제 감시가 강화되고 상수도 산업의 사이버 리스크가 높아지면서, 보안 수준을 더욱 강화해야 한다는 필요성이 커졌습니다. 워크스테이션을 세그멘테이션하고, 남북 트래픽을 보호하고, 레거시 앱을 클라우드로 이전하기 시작했지만, DMZ에 설치된 서버를 포함해 레거시 서버에는 더 강력한 보호 조치가 필요했습니다.
IT 서비스 책임자는 이렇게 설명했습니다. "가장 큰 과제는 환경 전반에서 발생하는 상황을 이해하고 레거시 기술 및 지원 종료된 기술과 일반적인 방식으로는 보호할 수 없는 기술에 IT 모범 사례를 적용하는 것이었습니다."
신속한 리스크 완화
보안 조치를 포괄적으로 검토한 뒤, 기업은 환경에 대한 세그멘테이션과 정밀한 가시성을 보장하기 위해 Akamai Guardicore Segmentation을 선택했습니다. IT 서비스 책임자는 유틸리티 기업이 다른 옵션을 빠르게 배제한 이유를 이렇게 설명했습니다. "필요한 하드웨어를 구매하고 설치하며 유지하는 데는 많은 시간과 비용이 들었을 것입니다. 소프트웨어 에이전트 기반 Akamai Guardicore Segmentation 덕분에 환경 내 리스크를 빠르게 줄일 수 있었습니다."
동서 트래픽 보호
Akamai Guardicore Segmentation을 통해 이 기업은 수처리 제어 시스템 등 수백 개의 중요한 서버와 시스템을 기업 네트워크로부터 분리했습니다. 이 설정은 IT 및 OT 환경을 실시간으로 파악할 수 있게 해주며, 원치 않는 동서 트래픽을 방지할 수 있게 해주었습니다. IT 서비스 책임자는 말합니다. "Akamai Guardicore Segmentation의 단일 인터페이스를 통해 전체 환경을 모니터링하고 서버 활동을 제한할 수 있습니다.
누군가 네트워크에 접속하더라도 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 그들의 이동을 제한할 수 있는 가시성을 확보했습니다. 이제 우리는 잠재적 위협을 더 빠르게 처리할 수 있는 조기 경고 체계를 갖추게 되었습니다."
규제 컴플라이언스 간소화
Akamai Guardicore Segmentation은 영국의 수질 안전 감사 기관인 DWI(Drinking Water Inspectorate)의 컴플라이언스도 간소화했습니다. IT 서비스 책임자는 "DWI 감사의 주요 목표 중 하나는 네트워크 간 그리고 네트워크 전반의 동서 방향 트래픽을 제어하고 있는지 확인하는 것입니다. Akamai Guardicore Segmentation은 올바른 제어 수단을 적용하고 있음을 확인해 주고, 명확한 증거를 제공하는 데 도움을 줍니다."라고 말했습니다.
네트워크 가시성을 기업의 효율성으로 전환
IT 서비스 책임자는 기업 환경에 대한 깊이 있는 이해가 매우 큰 가치를 제공했으며, 예상치 못한 장점이 많이 있었다고 밝혔습니다. 이제 IT팀은 네트워크 변경이 다른 시스템에 어떤 영향을 미치는지 파악해 운영 중단을 미리 방지할 수 있습니다. 또한 불필요하게 대역폭을 소비하는 서버 간 상호작용을 줄이는 등 IT 효율성을 강화할 방법도 식별할 수 있습니다.
실제로 이 기업은 Akamai Guardicore Segmentation 덕분에 서비스 데스크 업무 프로세스를 대폭 개선했습니다. IT 서비스 책임자는 "이제 팀은 중요하지 않은 문제를 쉽고 빠르게 배제할 수 있어, 가시성이 없는 상태에서 문제를 해결하느라 시간을 낭비하는 대신 실제 문제에 집중할 수 있습니다."라고 결론을 내렸습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.