Dilyan Atanasov enfrentava um grande desafio. Como responsável pelos produtos de catálogo eletrônico da Inter Cars, ele ficou encarregado de modernizar o processo de pedidos on-line da empresa. De acordo com Atanasov, era essencial criar uma plataforma de comércio digital moderna e universal para lidar com o complexo processo de pedidos em todos os países e com um volume cada vez maior de pedidos dos clientes.



Desde sua fundação em 1990 como uma empresa familiar, a Inter Cars cresceu e se tornou a maior importadora e distribuidora de peças de reposição para veículos comerciais e veículos de passeio da Europa Central e Oriental. Distribuindo mercadorias de cerca de 500 fornecedores para aproximadamente 21 mil clientes registrados em mais de 100 mil oficinas mecânicas, a Inter Cars registrou receitas de aproximadamente 7 bilhões de PLN (quase US$ 2 bilhões) em 2017. A expansão no exterior tem sido fundamental para o crescimento da empresa: 40% de suas vendas provêm de 17 mercados internacionais onde a Inter Cars opera especificamente e de muitos outros países no mundo todo. A atualização da plataforma de comércio digital da empresa foi essencial para continuar essa trajetória de crescimento.