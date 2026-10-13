Commerzbank

유럽 최대의 금융 기관 중 하나인 Commerzbank는 국제적으로 강력한 입지를 갖추어 혁신적인 API 기반 디지털 서비스를 통해 고객에게 가치를 제공합니다. 이 은행은 처음부터 CRUD(생성, 읽기, 수정, 삭제) 작업을 시작으로, 재사용성이 높은 솔루션을 구축하는 데 주력했습니다. 이러한 접근 방식은 탁월한 확장성의 기반이 되어 시간이 지남에 따라 내부 및 외부 API를 자사 생태계에 더 쉽게 통합할 수 있도록 했습니다.

그러나 AI로 가속되고 있는 시대에 Commerzbank는 기존의 보안 조치만으로는 고객의 신뢰도를 유지하고 안전하고 원활한 접속에 대해 커져가는 기대치를 충족할 수 없다는 사실을 인식했습니다. 이 은행은 OWASP 원칙 준수, 잘 정의되고 깔끔한 인터페이스 정의, 엄격한 정책, 보안 토큰 개념, 정기적인 모의 해킹 등의 광범위하고 강력한 메커니즘을 구현했습니다. 그러나 위협과 복잡성이 증가함에 따라 Commerzbank는 실시간으로 적응할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.

이를 위해 이 은행은 Akamai 및 Deloitte와 파트너십을 맺고 기존 API 관리 플랫폼을 강화하고 확장하는 전용 API 보안 레이어를 구축했습니다. 이 이니셔티브는 은행이 API 생태계가 확장됨에 따라 민첩성, 컴플라이언스 및 안전한 확장 역량을 유지하는 동시에 비정상 징후를 탐지하고, 관리되지 않는 섀도 API를 발견하고, 부서 간 거버넌스를 강화하는 데 도움이 되었습니다.