Godrej Industries Group은 다양한 사업을 영위하는 다각화된 대기업으로, 여러 비즈니스 영역에서 활동하고 있습니다. 당사는 부동산과 소비재 사업을 운영하고 있으며 금융 분야에서도 사업을 전개해 전 세계 약 11억 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다



당사는 사이버 보안 요구 사항을 안정적으로 지원해 줄 수 있는 신뢰할 만한 파트너를 지속적으로 모색해 왔습니다. 이러한 체계 속에서 Akamai는 매우 중요한 역할을 수행한다고 생각합니다. 다양한 솔루션을 포괄적으로 제공하는 플랫폼이기 때문입니다. 이러한 점은 당사가 파트너를 선정할 때 중요하게 고려하는 요소입니다. Akamai가 제공하는 여러 사이버 보안 솔루션 가운데, 현재 Guardicore 마이크로세그멘테이션을 사용하고 있습니다.



또한 WAF 솔루션을 활용하고 있으며, API 보안 솔루션도 검토 중입니다.



마이크로세그멘테이션은 전체 사이버 보안 아키텍처에서 매우 중요한 영역 중 하나입니다. 이는 사실상 최후의 방어선이라고 할 수 있습니다. 당사 환경에서는 지난 3년간 이미 특정 솔루션을 사용해 왔습니다.



하지만 Guardicore가 제공하는 수준의 세분화는 시장에서 다른 어떤 솔루션도 제공하지 못했던 것이었고, 그로 인해 많은 운영 중단이 발생한다는 문제를 겪고 있었습니다. 구축하자마자 즉시 보호 모드로 전환되기 때문에, 보호가 적용되기를 기다릴 필요가 없다는 점도 큰 장점이었습니다.



또 하나 중요한 부분은 운영의 용이성입니다. 우리 팀에서는 이 솔루션을 학습해, 현재는 OE에 의존하지 않고 자체적으로 솔루션을 관리하고 있습니다. 확장성 문제나 동서 트래픽에 대한 정밀한 분석과 관련해 그동안 겪었던 모든 과제가 해결되었고, 이러한 과정을 통해 Akamai와의 관계도 수년에 걸쳐 점차 발전해 왔습니다.



WAF 배포 측면에서는 현재까지 300개가 넘는 애플리케이션을 보호하고 있습니다. 당사에서 사용 중인 WAF와 Guardicore, 그리고 여러 보안 솔루션의 효과는 결국 가동 시간에서 분명하게 드러납니다. 그런 의미에서 지난 6개월에서 1년간의 운영을 돌아보면, 지속적으로 많은 공격 시도가 있었음에도 불구하고 애플리케이션 중단은 단 한 번도 발생하지 않았습니다.



당사는 Akamai 팀과 긴밀하게 협력하고 있으며, 현재 사용 중인 솔루션들은 매우 신뢰할 수 있는 제품들입니다. 또한 전반적으로 도움이 필요할 때 언제든지 연락할 수 있고, 모두가 기꺼이 해결책을 제시하며 당사 팀과 함께 비즈니스 과제를 해결해 나가는, 매우 협력적이고 우호적인 관계를 유지하고 있습니다.