속도가 이커머스의 새로운 척도가 되었습니다. 경쟁이 치열한 온라인 리테일 환경에서는 1밀리초도 중요합니다. Akamai의 엣지 네이티브 아키텍처는 맞춤형 제품 페이지 및 실시간 재고 업데이트와 같은 동적 콘텐츠가 정적 콘텐츠만큼 빠르고 안정적으로 전송되도록 지원함으로써 리테일 기업은 검색 노출도, 광고 효율, 전환율을 크게 높이고 있습니다.

지연 시간이 사용자 경험 이상의 악영향을 미칩니다. 긴 지연 시간은 단순한 골칫거리가 아니며 비즈니스 리스크입니다. 리서치 결과에 따르면 모바일 방문자 중 53%가 로딩에 3초 이상 걸리면 페이지를 이탈하고, 로딩 시간이 1초에서 10초로 늘어나면 이탈률이 123%나 증가했습니다. 이는 SEO 및 SEM 성능에 직접적으로 영향을 미치므로 마케터에게 중요한 문제가 됩니다.

Google의 Core Web Vitals를 반드시 고려해야 합니다. 검색 엔진, 특히 Google은 Core Web Vitals를 사용해 사이트 성능을 측정하고 순위를 매깁니다. SEO에는 LCP(Largest Contentful Paint), CLS(Cumulative Layout Shift), INP(Interaction to Next Paint)와 같은 지표가 중요합니다. Akamai의 엣지 네이티브 솔루션은 리테일 기업이 이러한 지표를 활용해 사이트가 검색 결과의 최우선순위를 유지하도록 지원합니다.

동적 콘텐츠에 특별한 주의가 필요합니다. 기존의 CDN은 정적 콘텐츠를 최적화하는 데는 탁월하지만 동적 요소에 대해서는 미흡했습니다. Akamai의 분산 클라우드 플랫폼은 동적 콘텐츠를 사용자와 더 가까운 곳에서 제공하고, 지연 시간을 줄이고, 사용자 몰입도를 높임으로써 이러한 문제를 해결합니다. 이는 특히 아무리 작은 지연이라도 큰 매출 손실로 이어질 수 있는 블랙 프라이데이와 같은 성수기에 매우 중요합니다.