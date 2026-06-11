Geschwindigkeit ist die neue Währung im E-Commerce. In der hart umkämpften Welt des Online-Einzelhandels zählt jede Millisekunde. Die native Edge-Architektur von Akamai stellt sicher, dass dynamische Inhalte, wie personalisierte Produktseiten und Live-Inventaraktualisierungen, genauso schnell und zuverlässig sind wie statische Inhalte, sodass Einzelhändler einen bedeutenden Vorteil in Bezug auf Transparenz von Suchvorgängen, Werbekosten und Konversionsraten haben.

Latenz stört mehr als nur das Nutzererlebnis. Hohe Latenz ist nicht nur ein Ärgernis, sondern ein Geschäftsrisiko. Untersuchungen haben gezeigt, dass 53 % der Besucher per Mobilgerät eine Seite verlassen, wenn das Laden länger als drei Sekunden dauert. Die Absprungrate steigt bei einer Ladezeit von weiteren ein bis zehn Sekunden um 123 %. Dies wirkt sich direkt auf die SEO- und SEM-Performance aus und ist daher ein wichtiges Thema für die Marketingabteilung.

Google Core Web Vitals sind Ihre neuen besten Freunde. Suchmaschinen, insbesondere Google, verwenden Core Web Vitals, um die Websiteperformance zu messen und bewerten. Metriken wie LCP (Largest Contentful Paint, Rendering des größten Elements), CLS (Cumulative Layout Shift, Kumulative Layoutverschiebung) und INP (Interaction to Next Paint, alle qualifizierten Interaktionen) sind für SEO von entscheidender Bedeutung. Die nativen Edge-Lösungen von Akamai unterstützen Einzelhändler dabei, Ihre Performance auf diese Kennzahlen auszurichten und sicherzustellen, dass ihre Websites stets die besten Suchergebnisse bieten.

Dynamische Inhalte erfordern besondere Aufmerksamkeit. Traditionelle CDNs zeichnen sich durch die Optimierung statischer Inhalte aus, aber sie sind bei dynamischen Elementen weniger effektiv. Die verteilte Cloudplattform von Akamai erreicht dies, indem dynamische Inhalte näher an die Nutzer gebracht werden, die Latenz reduziert und die Nutzerinteraktion verbessert wird. Dies ist besonders wichtig bei Spitzenzeiten wie zum Black Friday, wo selbst die kleinste Verzögerung zu erheblichen Umsatzeinbußen führen kann.