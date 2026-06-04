Velocidade é a nova moeda no comércio eletrônico. No mundo ferozmente competitivo do varejo online, cada milissegundo conta. A arquitetura nativa de edge da Akamai garante que o conteúdo dinâmico, como páginas de produtos personalizadas e atualizações de inventário ao vivo, seja tão rápido e confiável quanto o conteúdo estático, oferecendo aos varejistas uma vantagem significativa em visibilidade de pesquisa, custos de anúncios e taxas de conversão.

A latência é pior do que apenas uma experiência de usuário inferior. A alta latência não é apenas um aborrecimento; é um risco comercial. Pesquisas mostram que 53% dos visitantes que usam dispositivos móveis abandonam uma página se ela demora mais de três segundos para carregar, e as taxas de rejeição disparam em 123% à medida que os tempos de carregamento se estendem de 1 a 10 segundos. Isso afeta diretamente o desempenho de SEO e SEM, transformando-se em um problema crítico para os profissionais de marketing.

Google Core Web Vitals são valiosos para você. Os mecanismos de pesquisa, particularmente o Google, usam Core Web Vitals para mensurar e classificar o desempenho dos websites. Métricas como a maior exibição de conteúdo (LCP), a mudança cumulativa de layout (CLS) e a interação com a próxima exibição (INP) são cruciais para o SEO. As soluções nativas de edge da Akamai ajudam os varejistas a dominar essas métricas, garantindo que seus websites permaneçam no topo dos resultados de pesquisa.

Conteúdo dinâmico precisa de atenção especial. As CDNs tradicionais se destacam na otimização de conteúdo estático, mas ficam aquém dos elementos dinâmicos. A plataforma de nuvem distribuída da Akamai aborda isso aproximando o conteúdo dinâmico dos usuários, reduzindo a latência e aumentando o engajamento dos usuários. Isso é especialmente vital durante eventos de pico, como a Black Friday, onde até mesmo um pequeno atraso pode levar a uma perda significativa de receita.