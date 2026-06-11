La velocidad es la nueva moneda del comercio digital. En el competitivo mundo del comercio minorista online, cada milisegundo cuenta. La arquitectura nativa del Edge de Akamai garantiza que el contenido dinámico, como las páginas de productos personalizadas y las actualizaciones de inventario en directo, sea tan rápido y fiable como el contenido estático, lo que proporciona a los comercios minoristas una ventaja significativa en visibilidad en búsquedas, costes publicitarios y tasas de conversión.

La latencia implica mucho más que una mala experiencia del usuario. La latencia alta no es solo una interrupción molesta, sino que supone un riesgo empresarial. Los estudios demuestran que el 53 % de los visitantes a través de dispositivos móviles abandonan una página si tarda más de tres segundos en cargarse, y que las tasas de rebote se disparan en un 123 % a medida que los tiempos de carga se extienden de 1 a 10 segundos. Esto afecta directamente al rendimiento del SEO y el SEM, lo que lo convierte en uno de los grandes problemas de los responsables de marketing.

Las Core Web Vitals de Google son tus nuevas mejores amigas. Los motores de búsqueda, especialmente Google, utilizan Core Web Vitals para medir y clasificar el rendimiento de los sitios. Métricas como Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS) e Interaction to Next Paint (INP) son esenciales para el SEO. Las soluciones nativas del Edge de Akamai ayudan a los minoristas a cumplir a la perfección estas métricas, lo que garantiza que sus sitios aparezcan los primeros en los resultados de búsqueda.

Es necesario prestar especial atención al contenido dinámico. Las CDN tradicionales son ideales para la optimización de contenido estático, pero no son suficiente para los elementos dinámicos. La plataforma distribuida en la nube de Akamai aborda este problema y acerca el contenido dinámico a los usuarios, reduce la latencia e impulsa las interacciones. Esto es especialmente importante durante los eventos de mayor actividad, como el Black Friday, donde incluso una pequeña espera puede provocar una pérdida significativa de ingresos.