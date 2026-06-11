La velocità è la nuova valuta dell'e-commerce. Nel mondo altamente competitivo del retail online, ogni millisecondo è importante. L'architettura edge-native di Akamai assicura che i contenuti dinamici, come le pagine personalizzate dei prodotti e gli aggiornamenti dell'inventario live, siano veloci e affidabili alla pari dei contenuti statici con lo scopo di offrire ai retailer un notevole vantaggio in termini di visibilità della ricerca, costi degli annunci pubblicitari e tassi di conversione.

La latenza arreca più danni delle user experience. L'elevata latenza non è solo un problema, ma un rischio aziendale. Le ricerche dimostrano che il 53% dei visitatori che utilizzano dispositivi mobili abbandona una pagina se sono necessari più di tre secondi per caricarla e che le frequenze di rimbalzo crescono del 123% visto che i tempi di caricamento aumentano da 1 a 10 secondi. Questi aspetti influiscono direttamente sulle performance dei SEO e delle SEM, il che li rende un problema critico per gli addetti al marketing.

Le metriche Core Web Vitals di Google sono i tuoi nuovi alleati. I motori di ricerca, in particolare Google, utilizzano le metriche Core Web Vitals per misurare e classificare le performance di un sito. In particolare, le metriche LCP (Largest Contentful Paint), CLS (Cumulative Layout Shift) e INP (Interaction to Next Paint) sono fondamentali per i SEO. Le soluzioni edge-native di Akamai aiutano i retailer ad ottimizzare queste metriche, garantendo che i loro siti restino sempre al primo posto nei risultati delle ricerche.

I contenuti dinamici richiedono particolare attenzione. Le CDN tradizionali eccellono nell'ottimizzazione dei contenuti statici, ma non sono in grado di utilizzare elementi dinamici. La piattaforma cloud distribuita di Akamai risolve questo problema avvicinando i contenuti dinamici agli utenti, riducendo la latenza e migliorando l'engagement degli utenti. Ciò è particolarmente importante durante gli eventi di picco come il Black Friday, in cui anche un piccolo ritardo può comportare una significativa perdita di ricavi.