「速さ」がeコマースの新たな通貨に。競争の激しいオンライン小売の世界では、ミリ秒を争います。Akamaiのエッジ・ネイティブ・アーキテクチャは、パーソナライズされた製品ページや在庫の逐次更新などの動的コンテンツを静的コンテンツと同様に高速かつ信頼性の高いものにするため、検索の可視性、広告コスト、およびコンバージョン率において、小売企業は大きなメリットを得ることができます。

レイテンシーが影響するのはユーザー体験だけではありません。高レイテンシーはいらだちの要因になるだけなく、ビジネスリスクにもなります。調査によると、モバイル訪問者の53% がページの読み込みに3秒以上かかると離脱し、読み込み時間が1秒から10秒に延びると直帰率が123% も急上昇します。レイテンシーはSEOとSEMのパフォーマンスに直接影響し、マーケティング担当者にとってきわめて重要な課題となっています。

GoogleのCore Web Vitalsは今後重視すべき新たな指標です。検索エンジン、特にGoogleでは、Core Web Vitalsを使用してサイトのパフォーマンスを測定し、ランク付けしています。Largest Contentful Paint（LCP）、Cumulative Layout Shift（CLS）、Interaction to Next Paint（INP）などの指標は、SEOに欠かせません。Akamaiのエッジ・ネイティブ・ソリューションは、小売企業がこれらの指標を確実に把握し、サイトを検索結果のトップに表示し続けるための助けになります。

動的コンテンツには特別な注意が必要です。従来のCDNは静的コンテンツの最適化には秀でていますが、動的な要素には不十分です。Akamaiの分散されたクラウドプラットフォームは、動的コンテンツをユーザーの近くに配置し、レイテンシーを短縮してユーザーエンゲージメントを強化することで、この問題に対処します。このことは、ブラックフライデーのようなピークイベントでは特に重要になります。わずかな遅延でも大幅な収益損失につながる可能性があるためです。