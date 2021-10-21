Há décadas, a Akamai se concentra em resolver problemas difíceis para nossos clientes. Começamos abordando os desafios da lentidão na rede mundial (World Wide Wait) e rapidamente passamos a aproveitar a escala da nossa rede edge, a proximidade com os usuários e a equipe de operações especializada para mitigar as ameaças de segurança para nossos clientes. Hoje, a Akamai tem soluções líderes de categoria, incluindo proteção contra DDoS, proteção de aplicações Web e API, gerenciamento de bots e acesso à rede Zero Trust. Devido ao incrível aumento dos ataques de ransomware, estamos entusiasmados por adicionar a segmentação Zero Trust ao nosso portfólio por meio da aquisição da Guardicore.



A Guardicore oferece uma solução de segmentação líder que é incrivelmente avançada, e a empresa está preparada para o rápido crescimento. A empresa foi reconhecida no relatório Forrester Wave Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q3 2020, como "ingressando no espaço de Zero Trust, com uma abordagem para a habilitação do Zero Trust que é representativa dos maiores atuantes, no sentido de que o fornecedor oferece fácil visibilidade e insights das configurações da infraestrutura central, além da capacidade de aplicar o controle dinâmico de políticas".

Existem vários elementos que diferenciam a solução da Guardicore de outras no mercado. Isso inclui cobertura consistente, flexibilidade em seu modelo de implantação e simplicidade na implementação da política e dos controles de segmentação. A Guardicore entende que a segurança Zero Trust efetiva requer uma cobertura abrangente do ambiente estendido do data center. Isso requer o suporte ao máximo de ambientes de implantação possível e a capacidade de gerenciar políticas consistentes no máximo de servidores, sistemas operacionais, instâncias de nuvem e aplicações possível, e também requer a flexibilidade para aplicar políticas baseadas em um ambiente de operação de negócios e em fluxos de trabalho. Por fim, uma solução eficaz precisa ser de fácil implementação e gerenciamento, pois as equipes já estão lidando com a expansão de servidores e dados, um cenário de ameaças em rápida evolução e uma proliferação cada vez maior de ferramentas.

Uma pesquisa da Lemongrass descobriu que líderes de TI estavam motivados para migrar sistemas para proteger dados, manter o acesso aos dados, economizar dinheiro, otimizar recursos de armazenamento e acelerar a transformação digital. A segurança e a conformidade foram listadas por 59% dos líderes de TI como os principais desafios enfrentados pelas empresas ao migrar sistemas legados para a nuvem. Independentemente da agressividade com que uma empresa tenta modernizar sua infraestrutura e adotar a tecnologia de nuvem, as equipes de TI serão forçadas a gerenciar um volume significativo e uma variedade de sistemas operacionais por muitos anos. Proteger a infraestrutura legada e a TI é um dos maiores desafios enfrentados pelos CISOs. À medida que as empresas se transformam digitalmente e adotam a nuvem, a IoT e o DevOps, os servidores legados, que são a espinha dorsal de uma empresa, são ignorados e representam um risco significativo. Estas são as plataformas que já não são suportadas e não podem ser corrigidas, mas também não podem ser removidas porque continuam a gerar receitas.

Algumas soluções de segmentação afirmam ser superiores porque aproveitam os firewalls integrados do sistema operacional. Entretanto, essa abordagem inclui muitos desafios: Nem todo sistema operacional inclui um firewall integrado: os firewalls nativos oferecem diferentes recursos (o que dificulta a implantação de política de maneira consistente) e é extremamente difícil criar uma política distribuída que leve em conta as dependências das aplicações. Mesmo que esses desafios sejam resolvidos, a definição de políticas consistentes em um ambiente de data center estendido, de uma forma que permita que a equipe de TI as gerencie, é proibitivamente difícil.

Os projetos de segmentação Zero Trust são notoriamente complexos de implementar. A implementação de uma segmentação eficaz começa com o mapeamento de bens e termina com a implantação de política. As abordagens legadas baseadas em hardware incluem:

Criação de regras de firewall baseadas em IP ou ACLs (listas de controle de acesso) que exigem a definição para aceitar ou descartar o tráfego em uma conexão de rede. Isso normalmente requer dezenas de milhares de regras apenas para configurar comunicações básicas entre sistemas.

Estabelecer VLANs, que definem um agrupamento lógico de dispositivos com base na lógica de negócios: departamentos, aplicações ou similares. O hardware não tem contexto nas workloads. Isso complica e dificulta a mudança do controle de acesso básico para a implementação de política de segurança do fluxo de trabalho real.

O hardware legado não é adaptável a arquiteturas de implantação modernas. Os manuais de estratégias que a maioria das equipes estabeleceu para trabalhar com abordagens baseadas em hardware degradam a segurança ao forçar as equipes a executar ações não naturais para adaptá-las à nuvem.

O desafio com essas abordagens é a pressão. Eles são incrivelmente complexos de gerenciar, mas, além disso, são isolados. Não há visibilidade em todas essas políticas e, portanto, é incrivelmente difícil gerenciá-las de forma consistente. Portanto, as equipes de segurança são deixadas para rastrear manualmente o comportamento da aplicação e, em seguida, tentar coordenar os controles. Multiplique isso pelo número de servidores, sistemas operacionais, instâncias de nuvem e aplicações que elas gerenciam, e o problema se torna operacionalmente inescalável. ​​

A Guardicore enfrenta esses dois desafios por meio de dois processos separados, porém alinhados. O primeiro é o uso da análise de dados para sugerir rótulos e políticas, chamados de rotulação de IA, que aproveita técnicas avançadas de aprendizado de máquina que simplificam a fase de mapeamento de bens. Na verdade, ele age como um assistente para o administrador, orientando-o por um processo difícil, fazendo sugestões inteligentes. As sugestões de política podem melhorar a aplicação, sugerindo automaticamente as políticas mais impactantes com base em fluxos de trabalho descobertos e padrões de tráfego perigosos ou desnecessários.

A tecnologia Guardicore também fornece cobertura mais consistente, permitindo controles de nuvem sobre mais sistemas operacionais usando sua tecnologia baseada em agente (sistemas desatualizados, sem firewalls, sistemas legados). Alguns fornecedores de segmentação acabam com o suporte para sistemas operacionais quando o fornecedor do sistema operacional encerra o deles. Isso deixa lacunas em suas habilidades de cobrir a infraestrutura estendida de data center de uma empresa e a expõe a riscos significativos. Você se lembra do surto do ransomware WannaCry? Os sistemas legados eram um dos principais motivos pelos quais as empresas foram incapacitadas por esse ransomware.

A abordagem baseada em agente também torna a Guardicore extremamente dimensionável, em comparação com sistemas baseados em rede. As soluções baseadas em agentes são dimensionadas com workloads sem a necessidade de se sobrepor a componentes adicionais ou serviços de terceiros, como balanceadores de carga. A Guardicore também é flexível o suficiente para operar em ambientes onde um agente não pode ser instalado, fornecendo, portanto, uma cobertura abrangente em toda a empresa. Isso inclui ambientes de OT (tecnologia operacional), dispositivos de IoT, mainframes legados e dispositivos médicos.

Desde o início, a Guardicore está focada em tornar sua solução o mais fácil de usar possível. O objetivo final é tornar a redução de riscos para uma empresa mais rápida e fácil. Além disso, a Guardicore criou uma interface de usuário única e altamente intuitiva que fornece visualizações em tempo real e históricas de workloads e fluxos.

A segurança faz parte do DNA da Guardicore. A equipe de pesquisa da Guardicore Labs entende a importância da detecção de ameaças e da inteligência contra ciberameaças como componentes integrantes de uma solução de segurança. Outras soluções tratam a segurança em um nível de superfície, confiando simplesmente em verificações de vulnerabilidades mais genéricas. O Guardicore também criou o Infection Monkey, uma plataforma de código aberto para simulação de violações e ataques (BAS), com o objetivo de ajudar as empresas a validar os controles existentes e identificar como os invasores poderiam explorar brechas na segurança da rede. Isso permite testes contínuos e insights para a tomada de decisões de segurança informadas com base em dados reais, e não em especulações.

A Guardicore está se unindo ao portfólio de segurança da Akamai, líder da categoria. Permitimos que nossos clientes adotem uma abordagem de defesa em profundidade para mitigar riscos em áreas como proteção contra ataques DDoS, proteção de aplicações e APIs, gerenciamento de bots e proteção contra apropriação indevida de contas, além de migrarem para uma arquitetura Zero Trust. Esse portfólio evoluiu por meio de uma combinação de desenvolvimento orgânico e aquisições estratégicas, incluindo o Prolexic, que faz parte do nosso negócio de proteção de infraestrutura de US$ 191 milhões, e a Cyberfend, que ajudou a acelerar o desenvolvimento de nossos produtos de gerenciamento de bots com uma taxa anual de execução de receita de aproximadamente US$ 200 milhões, quase 800 clientes e 40% de crescimento no segundo trimestre de 2021. As soluções de segurança da Akamai contam com a confiança de mais da metade de todas as empresas da Fortune 500 e empresas líderes em todo o mundo. Lançamos nossa primeira tecnologia de proteção de aplicações em 2005 e, no ano passado, atingimos uma receita anualizada de US$ 1 bilhão em um segmento de segurança que cresce 25% ao ano.

Em seu mais recente DDoS Wave, a Forrester Research afirmou que “clientes de grandes empresas que desejam um fornecedor experiente e confiável para eliminar seu problema de DDoS devem consultar a Akamai”. Estamos confiantes de que, com o foco e a dedicação de nossas equipes, uma declaração semelhante será feita no contexto de nossa solução de segmentação Zero Trust: empresas que desejam impedir a disseminação de ransomware devem recorrer à Guardicore, agora parte da Akamai.