Com a visão de tornar o comércio global acessível a todos, a DHgate usou APIs para transferir dados e estabelecer conexões vitais entre os sistemas. DongYuan Dou, da DHgate, explica: "Em paralelo à adoção em larga escala de arquiteturas nativas da nuvem e de microsserviços, o mundo está vendo as APIs serem usadas em todos os lugares". Ele também enfatizou os desafios e riscos potenciais associados ao uso de APIs.

Além da dificuldade para entender o número de APIs em seu ambiente operacional, a empresa precisava saber quais dados pessoais ou confidenciais estavam sendo transferidos por meio de APIs. Ela também queria garantir que apenas pessoas autorizadas tivessem acesso aos dados por meio de suas APIs.

Tais requisitos eram essenciais para uma empresa como a DHgate, obrigada a cumprir a Lei de Segurança Cibernética da China, bem como regulamentações estrangeiras como o GDPR e a CCPA. "Devido a leis e normas cada vez mais rigorosas em vários países, devemos controlar o uso e o acesso a nossas APIs. Precisamos nos proteger contra o vazamento e roubo de dados, o que pode ocorrer devido a ataques de negação de serviço, falhas em projetos de APIs e web crawlers, para citar apenas alguns", continua DongYuan Dou.