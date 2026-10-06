A DHgate é uma plataforma online de vendas por atacado que conecta fabricantes e atacadistas chineses a compradores do mundo todo. Desde sua fundação em 2004, a empresa se estabeleceu como um dos marketplaces de B2B mais renomados da China, conectando mais de 77 milhões de compradores registrados de mais de 225 países e regiões. Ao longo do desenvolvimento de sua plataforma global de comércio eletrônico por atacado, a DHgate se comprometeu a proteger dados pessoais e confidenciais durante o uso de APIs para transferir dados e conectar sistemas. Ela alcançou suas metas de segurança usando as soluções da Akamai.
"As soluções da Akamai nos proporcionaram a proteção completa de nossas APIs na edge."— DongYuan Dou, diretor de infraestrutura e operação de TI do Centro de tecnologia do DHgate Group
Conexão entre empresas chinesas e compradores do mundo todo
Necessidade de proteger os dados
Com a visão de tornar o comércio global acessível a todos, a DHgate usou APIs para transferir dados e estabelecer conexões vitais entre os sistemas. DongYuan Dou, da DHgate, explica: "Em paralelo à adoção em larga escala de arquiteturas nativas da nuvem e de microsserviços, o mundo está vendo as APIs serem usadas em todos os lugares". Ele também enfatizou os desafios e riscos potenciais associados ao uso de APIs.
Além da dificuldade para entender o número de APIs em seu ambiente operacional, a empresa precisava saber quais dados pessoais ou confidenciais estavam sendo transferidos por meio de APIs. Ela também queria garantir que apenas pessoas autorizadas tivessem acesso aos dados por meio de suas APIs.
Tais requisitos eram essenciais para uma empresa como a DHgate, obrigada a cumprir a Lei de Segurança Cibernética da China, bem como regulamentações estrangeiras como o GDPR e a CCPA. "Devido a leis e normas cada vez mais rigorosas em vários países, devemos controlar o uso e o acesso a nossas APIs. Precisamos nos proteger contra o vazamento e roubo de dados, o que pode ocorrer devido a ataques de negação de serviço, falhas em projetos de APIs e web crawlers, para citar apenas alguns", continua DongYuan Dou.
"A implantação do API Security foi simples e rápida, melhorando muito nosso nível de observabilidade."— DongYuan Dou, diretor de infraestrutura e operação de TI do Centro de tecnologia do DHgate Group
Proteção eficaz implantada com rapidez e facilidade
Complementando as medidas de segurança existentes com uma variedade de produtos da Akamai que funcionam perfeitamente em conjunto, a DHgate resolveu suas questões de segurança. Na edge da rede, ela usou o Akamai API Security, o Akamai App & API Protector e o Akamai Bot Manager.
Inclusive, DongYuan Dou destacou a fácil implantação do API Security: "A implantação do API Security foi simples e rápida, melhorando muito nosso nível de observabilidade." A DHgate achou que precisaria implantar o API Security em cada aplicativo, mas foi capaz de implantá-lo como um tipo de gateway na camada de TI intermediária da empresa.
Segurança em várias camadas
O API Security proporcionou visibilidade de todo o patrimônio de APIs da empresa, enquanto o Bot Manager detectou o tráfego de bots efetivamente e mitigou bots mal-intencionados na edge. Um recurso de conector nativo habilitou o API Security a bloquear ameaças instantaneamente com o App & API Protector. "O API Security nos permite saber quais de nossos ativos de API apresentam vulnerabilidades de segurança significativas e estão em alto risco de violações de dados", afirma DongYuan Dou.
Caso uma ameaça ultrapasse essa camada de segurança, a DHgate está protegida por sistemas de detecção e prevenção de invasões, juntamente com um firewall de aplicativos da Web. Além disso, ela implantou seu próprio gateway de aplicativos para executar medidas básicas de segurança, como limitação de taxa e autenticação de acesso a APIs. DongYuan Dou conclui: "Combinados com nossos esforços, os produtos da Akamai solucionaram nossos pontos problemáticos".
Sobre a DHgate
Fundada em 2004, a DHgate tornou-se o principal marketplace de comércio eletrônico internacional de B2B na China, ostentando mais de 34 milhões de listagens de produtos vigentes anualmente. Por meio de suas operações e escritórios globais, incluindo nos EUA e no Reino Unido, a DHgate alcança milhões de pessoas com produtos e serviços de confiança. Na data-base de 31 de dezembro de 2023, a DHgate atendeu a mais de 77 milhões de compradores registrados de 225 países e regiões, conectando-os a mais de 2,6 milhões de vendedores na China e em outros países. Para mais informações, acesse DHgate.com e siga @DHgate.com.
Sobre a Akamai
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