A Frank And Oak procurou melhorar seu fluxo de trabalho manual de manipulação de imagens. Esse processo começou com a equipe do Criativo. A equipe interna do estúdio realizou um esforço meticuloso para fotografar e retocar as imagens da mais alta qualidade para refletir com precisão o valor de suas roupas. Em seguida, eles redimensionariam e otimizariam essas imagens para a Web, geralmente com uma configuração padrão de 80%. Esse processo manual de manipulação e compactação de 200 a 600 imagens por mês tornou-se difícil e propenso a erros humanos. Se as imagens fossem inadvertidamente muito grandes ou compactadas de forma inadequada, isso impactava negativamente a experiência na Web e no dispositivo móvel. Esses problemas relacionados à imagem podiam não ser detectados, mas, quando encontrados, a TI era responsável por corrigir e alcançar o equilíbrio correto entre o peso da imagem e o desempenho do website.

Metas e resultados

A Frank And Oak tinha três objetivos em mente: 1. Fornecer imagens perfeitas para cada navegador e dispositivo, 2. Automatizar o processo de transformação de imagens e 3. Aumentar as conversões da Web e, ao mesmo tempo, reduzir a rotatividade e a rejeição. Depois de fazer uma parceria com a Akamai, a Frank and Oak testemunhou otimizações automatizadas em seu website em minutos e progrediu em direção às suas metas em poucos dias. O Image & Video Manager proporcionou a confiança de que cada imagem estava sendo otimizada quanto à qualidade, formato e tamanho. E como a equipe essencialmente "esqueceu da transformação de imagens" com "zero imagens para gerenciar", eles atingem seus prazos de produção e marketing mais rapidamente, de acordo com Martin Helie, VP de Tecnologia. A vinculação a uma imagem impecável em comparação com o gerenciamento de versões de alta e baixa resolução reduziu o armazenamento e melhorou a eficiência operacional. Por fim, a Frank And Oak observou as principais melhorias em seu desempenho na Web, muitas das quais ainda estão sendo avaliadas. Mas o mais perceptível foi o que não se notou: não houve mais nenhum problema inesperado relacionado à imagem ou atrasos de desempenho após a implementação do Image & Video Manager.

Por que a Akamai

A Frank And Oak escolheu o Image & Video Manager porque já tinha experimentado a natureza expansiva, escalável e resiliente da plataforma de entrega em nuvem da Akamai. Como o Image & Video Manager funciona perfeitamente com a entrega na nuvem, fazia sentido "mantê-lo na família". Além disso, tendo rejeitado outras ferramentas de gerenciamento de imagens que exigiam esforço manual pesado, a adoção de uma solução automatizada era fundamental. A Frank And Oak agora é capaz de tirar belas imagens de alta qualidade de suas roupas e deixar que o Image & Video Manager faça o resto. Agora, ela tem uma solução automatizada e escalável que reduziu o tempo de preparação de imagens, aumentou a velocidade de lançamento no mercado e fornece de forma inteligente a melhor imagem para cada usuário final.

Sobre a Frank and Oak

Combinando estilo, design e tecnologia desde sua fundação em 2012, a Frank And Oak oferece coleções de roupas e acessórios para homens e mulheres que são cuidadosamente criadas e adequadas para o estilo de vida de seus clientes. Presente na Web e em 23 boutiques em todo o Canadá, a marca oferece uma experiência online personalizada para centenas de milhares de membros, superando seu papel como varejista para reinventar a experiência do cliente.

Inspirada pelo pensamento ético e de olho no futuro, a Frank And Oak sustenta os valores de equidade, diversidade e inclusão e trabalha para promovê-los em suas comunidades.

1Mais de 50% dos usuários móveis abandonam websites que demoram mais que três segundos para carregar, mas a maioria das páginas da Web leva muito mais tempo para carregar, o que cria uma lacuna significativa entre as expectativas dos consumidores e os recursos móveis da maioria das empresas.