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Com o Image Manager, nosso fluxo de trabalho é totalmente automatizado. Nosso estúdio tira uma só foto, e o Image Manager faz o resto. Tivemos uma redução de 100% nas horas de trabalho dedicadas à otimização de imagens.Martin Helie, vice-presidente de tecnologia da Frank e Oak
Frank And Oak, Inc. é uma fabricante e varejista de roupas no Canadá apaixonada por estilo, design e tecnologia. Sua missão é ajudar as pessoas a se vestir melhor e de forma acessível com tecidos sustentáveis e práticas éticas. Os clientes podem comprar itens individuais ou se inscrever no "Plano de Estilo", um serviço de assinatura para aqueles que procuram uma experiência extraordinária. Mas, para a Frank And Oak, fornecer o extraordinário foi um desafio quando as imagens superdimensionadas levavam horas para serem preparadas e diminuíam o desempenho do site.
A entrega rápida e completa do conteúdo da Web é essencial para maximizar as conversões on-line, já que os visitantes tendem a abandonar websites que não carregam totalmente em dois segundos ou menos1. Embora as imagens de alta qualidade sejam eficazes no engajamento dos compradores online, elas também podem apresentar uma barreira ao desempenho na Web e exigir muita mão de obra. Esse dilema foi experimentado em primeira mão pelas equipes de produto e de TI da Frank And Oak. Eles foram confrontados com um equilíbrio entre desempenho rápido e latência do website devido a imagens ricas. Quando a "extraordinária" experiência do cliente depende da velocidade e da qualidade para maximizar o engajamento dele, a exclusividade mútua não é uma opção.
Desafio/Problema
A Frank And Oak procurou melhorar seu fluxo de trabalho manual de manipulação de imagens. Esse processo começou com a equipe do Criativo. A equipe interna do estúdio realizou um esforço meticuloso para fotografar e retocar as imagens da mais alta qualidade para refletir com precisão o valor de suas roupas. Em seguida, eles redimensionariam e otimizariam essas imagens para a Web, geralmente com uma configuração padrão de 80%. Esse processo manual de manipulação e compactação de 200 a 600 imagens por mês tornou-se difícil e propenso a erros humanos. Se as imagens fossem inadvertidamente muito grandes ou compactadas de forma inadequada, isso impactava negativamente a experiência na Web e no dispositivo móvel. Esses problemas relacionados à imagem podiam não ser detectados, mas, quando encontrados, a TI era responsável por corrigir e alcançar o equilíbrio correto entre o peso da imagem e o desempenho do website.
Metas e resultados
A Frank And Oak tinha três objetivos em mente: 1. Fornecer imagens perfeitas para cada navegador e dispositivo, 2. Automatizar o processo de transformação de imagens e 3. Aumentar as conversões da Web e, ao mesmo tempo, reduzir a rotatividade e a rejeição. Depois de fazer uma parceria com a Akamai, a Frank and Oak testemunhou otimizações automatizadas em seu website em minutos e progrediu em direção às suas metas em poucos dias. O Image & Video Manager proporcionou a confiança de que cada imagem estava sendo otimizada quanto à qualidade, formato e tamanho. E como a equipe essencialmente "esqueceu da transformação de imagens" com "zero imagens para gerenciar", eles atingem seus prazos de produção e marketing mais rapidamente, de acordo com Martin Helie, VP de Tecnologia. A vinculação a uma imagem impecável em comparação com o gerenciamento de versões de alta e baixa resolução reduziu o armazenamento e melhorou a eficiência operacional. Por fim, a Frank And Oak observou as principais melhorias em seu desempenho na Web, muitas das quais ainda estão sendo avaliadas. Mas o mais perceptível foi o que não se notou: não houve mais nenhum problema inesperado relacionado à imagem ou atrasos de desempenho após a implementação do Image & Video Manager.
Por que a Akamai
A Frank And Oak escolheu o Image & Video Manager porque já tinha experimentado a natureza expansiva, escalável e resiliente da plataforma de entrega em nuvem da Akamai. Como o Image & Video Manager funciona perfeitamente com a entrega na nuvem, fazia sentido "mantê-lo na família". Além disso, tendo rejeitado outras ferramentas de gerenciamento de imagens que exigiam esforço manual pesado, a adoção de uma solução automatizada era fundamental. A Frank And Oak agora é capaz de tirar belas imagens de alta qualidade de suas roupas e deixar que o Image & Video Manager faça o resto. Agora, ela tem uma solução automatizada e escalável que reduziu o tempo de preparação de imagens, aumentou a velocidade de lançamento no mercado e fornece de forma inteligente a melhor imagem para cada usuário final.
Sobre a Frank and Oak
Combinando estilo, design e tecnologia desde sua fundação em 2012, a Frank And Oak oferece coleções de roupas e acessórios para homens e mulheres que são cuidadosamente criadas e adequadas para o estilo de vida de seus clientes. Presente na Web e em 23 boutiques em todo o Canadá, a marca oferece uma experiência online personalizada para centenas de milhares de membros, superando seu papel como varejista para reinventar a experiência do cliente.
Inspirada pelo pensamento ético e de olho no futuro, a Frank And Oak sustenta os valores de equidade, diversidade e inclusão e trabalha para promovê-los em suas comunidades.
1Mais de 50% dos usuários móveis abandonam websites que demoram mais que três segundos para carregar, mas a maioria das páginas da Web leva muito mais tempo para carregar, o que cria uma lacuna significativa entre as expectativas dos consumidores e os recursos móveis da maioria das empresas.