O Wagner eCommerce Group oferece as principais plataformas de comércio eletrônico utilizadas por seis marcas bem estabelecidas em uma variedade de produtos e segmentos, como acampamento, prática de exercícios e saúde, piscinas, eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de varejo. Com o objetivo de se classificar entre os três principais em cada categoria de negócios na Europa, o grupo assumiu a missão de melhorar o mundo do comércio eletrônico. Como uma empresa de médio porte, ela se beneficia muito ao aproveitar uma variedade de soluções da Akamai.
"À medida que nos esforçamos para ser um fornecedor de comércio eletrônico líder em nossa região, podemos contar com a Akamai para obter as soluções certas para nossas necessidades em constante evolução."— Michél Gericke, chefe de infraestrutura de TI, Wagner eCommerce Group
Oferecendo as principais plataformas de comércio eletrônico
Em risco de ataques de DDoS e picos de tráfego
Como "lar de especialistas", o Wagner eCommerce Group combina conhecimento online abrangente, uma infraestrutura avançada e conhecimento de processos líderes para conduzir negócios online de forma eficaz na Alemanha, Áustria e Suíça. Quando se trata de ser uma força motriz bem-sucedida para as empresas no varejo digital, o grupo entende a importância da disponibilidade e do desempenho do website. Esses fatores críticos ajudam a proporcionar uma experiência de compra positiva e satisfação do cliente para os milhões de pessoas que visitam seus sites todos os anos, visitas que, em última análise, se traduzem em conversões e receita.
Sabendo que os ataques cibernéticos podem prejudicar até mesmo websites sofisticados, o grupo usou o firewall de aplicativos da Web (WAF) de um provedor especializado em cibersegurança. Essa solução se mostrou desnecessariamente complexa e demorada de configurar, sobrecarregando os recursos de segurança. Para complicar as coisas, o provedor de hospedagem da empresa não tinha a largura de banda necessária para atenuar ataques de DDoS.
Além disso, o Wagner eCommerce Group enfrentou problemas de desempenho, e era difícil de dimensionar sob demanda durante momentos críticos, como a Black Friday. De acordo com Michél Gericke, chefe de infraestrutura de TI do Wagner eCommerce Group, "nossos clientes devem poder acessar nossas lojas online o tempo todo e desfrutar de uma experiência rápida, intuitiva e moderna. Se não conseguirem acessar nossas lojas, perderemos a receita e a confiança deles."
Quando um criminoso ameaçou iniciar um ataque de DDoS caso a empresa não o pagasse uma quantia, o grupo procurou um provedor de soluções que pudesse atender a uma gama mais ampla de necessidades.
Aumentando a segurança e o desempenho
A Akamai provou ser o parceiro que o Wagner eCommerce Group procurava. O grupo optou pelo App & API Protector e pelo Edge DNS para lidar com a prioridade imediata de proteger seus ativos da Web contra ataques de DDoS e outras ameaças.
"Somos uma equipe de TI enxuta com uma demanda ampla e precisamos de soluções fáceis de configurar e gerenciar. Conseguimos isso com a Akamai por meio de uma simples migração", ele continua.
A amplitude de serviços da Akamai foi um benefício adicional, e a empresa também aproveitou os serviços de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai. "Como uma empresa de comércio eletrônico, a baixa latência é essencial quando se trata da experiência de compra dos nossos clientes. Como a Akamai conseguiu entregar nosso conteúdo de website mais rapidamente do que nosso provedor de hospedagem, aproveitamos esse recurso", explica Gericke.
Habilitando o Zero Trust
Inspirado a reforçar a segurança interna junto com a externa, o Wagner eCommerce Group tentou implementar a autenticação multifator para todos os funcionários. O objetivo era proteger a VPN por meio de um token físico, mas o gateway de Internet não tinha suporte para o YubiKey.
Gericke descobriu que sua equipe teria que criar uma solução alternativa ou encontrar outra solução de VPN. No entanto, ele reconsiderou ao pensar sobre a estratégia certa de longo prazo.
"A abordagem arquitetônica Zero Trust é infalível. E a Akamai fornece um cliente Zero Trust que encaminha nossos funcionários de forma segura e direta para nossa infraestrutura de back-end. Dessa forma, a Akamai nos permite alcançar um equilíbrio fundamental de altos níveis de segurança com facilidade de uso."
Conversão rápida de imagens
Como as imagens desempenham um papel essencial na experiência de compra online e no caminho de compra do consumidor, o grupo tem o compromisso de se manter atualizado sobre os padrões mais recentes de conteúdo de mídia. Quando precisou evoluir suas 3 a 10 fotos para cada um de seus mais de 230.000 produtos para um novo formato, a empresa recorreu à Akamai.
Com o Akamai Image & Video Manager, o Wagner eCommerce Group evitou a necessidade de reconfigurar seu back-end ou desenvolver seu próprio conversor de imagens. "Com o Image Manager, conseguimos atualizar para o padrão atual de uma só vez sem muito esforço da nossa parte. Em cerca de uma hora, concluímos a conversão de quase 1.000.000 de imagens sem comprometer os recursos do desenvolvedor", continua Gericke.
Complexidade removida para inovar ainda mais
Ao aproveitar os produtos da Akamai para garantir que suas propriedades da Web estejam disponíveis e protegidas, o Wagner eCommerce Group reduz a pressão sobre sua infraestrutura e libera os funcionários para que foquem em outras tarefas. Na verdade, Gericke acredita que a empresa não poderia ter crescido como cresceu sem ter confiado nas ofertas da Akamai. "Podemos redirecionar o foco dos nossos desenvolvedores para projetos que geram valor para nossos negócios e clientes. É muito melhor utilizar o tempo e talento deles dessa forma do que fazê-los desenvolver um conversor de imagens ou configurar os nossos servidores para lidar com mais tráfego no site."
Ainda nesse sentido, Gericke fala sobre o valor de confiar nas soluções da Akamai para impulsionar o Wagner eCommerce Group para o futuro. "Queremos ser um fornecedor de comércio eletrônico de elite em nossa região. Além de nos concentrarmos na evolução de nossas competências em eCommerce e logística, podemos aproveitar o profundo portfólio da Akamai, conforme necessário", conclui.
Sobre o Wagner eCommerce Group GmbH
Como uma das principais empresas de comércio eletrônico, o Wagner eCommerce Group opera seis marcas líderes com diferentes especializações. Nossa fórmula para o sucesso: em todas as áreas, trabalhamos com especialistas que têm conhecimento qualificado e uma verdadeira paixão pelo que fazem, e trabalhamos todos os dias com muita motivação e espírito positivo para tornar o mundo do comércio eletrônico melhor, passo a passo. Saiba mais em wagner-ecommerce.group ou no Xing.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.