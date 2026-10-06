Como "lar de especialistas", o Wagner eCommerce Group combina conhecimento online abrangente, uma infraestrutura avançada e conhecimento de processos líderes para conduzir negócios online de forma eficaz na Alemanha, Áustria e Suíça. Quando se trata de ser uma força motriz bem-sucedida para as empresas no varejo digital, o grupo entende a importância da disponibilidade e do desempenho do website. Esses fatores críticos ajudam a proporcionar uma experiência de compra positiva e satisfação do cliente para os milhões de pessoas que visitam seus sites todos os anos, visitas que, em última análise, se traduzem em conversões e receita.

Sabendo que os ataques cibernéticos podem prejudicar até mesmo websites sofisticados, o grupo usou o firewall de aplicativos da Web (WAF) de um provedor especializado em cibersegurança. Essa solução se mostrou desnecessariamente complexa e demorada de configurar, sobrecarregando os recursos de segurança. Para complicar as coisas, o provedor de hospedagem da empresa não tinha a largura de banda necessária para atenuar ataques de DDoS.

Além disso, o Wagner eCommerce Group enfrentou problemas de desempenho, e era difícil de dimensionar sob demanda durante momentos críticos, como a Black Friday. De acordo com Michél Gericke, chefe de infraestrutura de TI do Wagner eCommerce Group, "nossos clientes devem poder acessar nossas lojas online o tempo todo e desfrutar de uma experiência rápida, intuitiva e moderna. Se não conseguirem acessar nossas lojas, perderemos a receita e a confiança deles."

Quando um criminoso ameaçou iniciar um ataque de DDoS caso a empresa não o pagasse uma quantia, o grupo procurou um provedor de soluções que pudesse atender a uma gama mais ampla de necessidades.