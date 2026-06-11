- 边缘检测
在边缘侧实时识别 AI 智能体，将人工流量与智能体流量区分开来，以免网站受到影响
- 实时交付
即时向 AI 智能体动态交付经过优化的内容
- 有竞争力的洞察
将您的 AI 可见度与竞争对手进行对比分析，突出展示相关的差距、趋势和机会
- 经过优化的 AI 内容
为 AI 提供结构化的、机器可读的内容，确保 AI 能够按照您的品牌定位进行准确提取
- AI 爬虫程序和引荐流量监测能力
显示哪些 AI 智能体访问您的站点、访问频率、它们与哪些内容互动，以及 AI 带来的引荐来源
- AI 声量份额
跟踪您的品牌在 AI 回复中出现的频率，并衡量跨平台的引用趋势
- 内容优化
根据意图、角色、提示词及现有内容重写页面内容，从而提升 AI 相关性
- 全站性能审计与洞察
利用页面洞察与 AI 审计梳理您的网站，以发现在可访问性、交付与内容方面的不足
全面提升您的 AI 兼容性，获取相关洞察，助您在 AI 搜索领域中占据主导地位
在 AI 智能体到达您的站点之前，于边缘对其进行路由，从而在完全掌控访问权限和体验的前提下，提供经 AI 优化的内容。借助实时洞察，在 AEO 和 GEO 领域保持优势地位，让您的品牌成为答案之选。
控制并优化您的品牌在各大 AI 平台上的展现方式
AI Brand Presence 的工作原理
特性
AI Brand Presence 应用场景
探索如何控制、优化和衡量您的 AI 展现度，从而提升可见度、流量和增长潜力。
提升在各大 AI 平台上的可见度
确保您的内容被各大 AI 平台准确解读与展现，从而提升您的品牌在已生成回复和推荐中的出现频率。
控制 AI 智能体如何访问您的内容
定义 AI 智能体如何与您的内容进行交互，实施用于保护资产价值的策略，同时确保提供适当的访问权限。
针对 AI 大规模优化内容
提供机器可读的 AI 就绪型体验，无需进行 CMS 更改即可改进您网站的展现方式。
衡量并提升 AI 驱动的流量
通过统一的仪表板跟踪 AI 智能体、引荐来源和互动情况，以了解相关影响并发现增长机会。
与 AI 领域的竞争对手进行对比分析并超越他们
对比您在各大 AI 平台中展现度，发现不足之处，并确定优化的优先级以提高声量份额。
常见问题
常见问题
它不仅关注您在搜索引擎中的排名高低，更侧重于您的内容在 AI 生成的回复中被获取、理解与展现的方式。
否，它能够提供 AI 优化型内容，而无需进行 CMS 更新，也不会影响您的现有网站体验。
它使用 Akamai 的爬虫程序和滥用检测解决方案来实时识别 AI 智能体及所有其他流量并对其进行分类。
是的，您可以定义相关的策略，以允许、限制或阻断特定智能体，从而掌控对您内容的访问权限。
否，它能够提供经过优化的内容，而不会影响网站性或真人用户的体验。
它会利用 API 和自动化技术来抓取提示词、回复和引用，从而直接从 ChatGPT 和 Perplexity 等平台收集数据。
是的，它会在提示词、引用和可见度等方面将您的品牌与竞争对手进行对比分析，以发现不足之处与增长机会。
它可以跟踪 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexit 等主流 AI 平台，以提供全面监控。