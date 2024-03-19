Verborgen im Schatten: Angriffstrends bringen API-Bedrohungen ans Licht

Unternehmen stehen vor unzähligen anderen Herausforderungen bei der API-Sicherheit – und das zusätzlich zu den Risiken, die in den OWASP API Security Top 10 hervorgehoben werden – wie häufige Schwachstellen, die wir als Statusprobleme und Laufzeitprobleme kategorisiert haben.

1. Statusprobleme beziehen sich auf Fehler in der API-Implementierung des Unternehmens. Durch Warnmeldungen, die auf Statusprobleme hinweisen, können Sicherheitsteams Sicherheitslücken mit hoher Priorität erkennen und beheben, bevor sie von Angreifern ausgenutzt werden können. Zu den häufigsten Statusproblemen gehören:

Shadow-Endgeräte

Nicht authentifizierter Ressourcenzugriff

Vertrauliche Daten in einer URL

Lockere CORS-Richtlinie

Übermäßige Clientfehler

2. Laufzeitprobleme sind aktive Bedrohungen oder Verhaltensweisen, die eine umgehende Reaktion erfordern. Auch wenn diese Warnungen oft kritisch sind, sind sie dennoch differenzierter als andere Arten von Sicherheitswarnungen, da sie als API-Missbrauch (im Gegensatz zu direkten Angriffsversuchen auf die Infrastruktur) erfolgen. Zu den häufigsten Laufzeitproblemen gehören:

Versuchter, nicht authentifizierter Ressourcenzugriff

Anormale JSON-Eigenschaft

Fuzzing-Versuch für Pfadparameter

Unmögliche Time-Travel-Angriffe

Daten-Scraping

Es ist auch von entscheidender Bedeutung, sich drei allgemeine API-Herausforderungen anzusehen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Sicherheitsprogramm API-Missbrauch und -Ausnutzung abdeckt.

1. Transparenz: Verfügen Sie über Prozess- und technische Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle APIs durch Ihr Programm geschützt sind? Dies ist eines der Hauptprobleme, da APIs oft Teil der Transformation oder in neue Produkte eingebettet sind. Daher verfügen viele nicht über das gleiche Niveau an Regeln, Schutz und Validierung wie eine herkömmliche Webpräsenz.

2. Schwachstellen: Befolgen Ihre APIs die Best Practices für die Entwicklung? Vermeiden Sie die häufigsten Probleme mit schlechter Programmierung laut OWASP? Verfolgen Sie darüber hinaus Sicherheitslücken und prüfen Sie diese?

3. Missbrauch von Geschäftslogik: Haben Sie eine Baseline für den erwarteten Traffic? Haben Sie festgelegt, was verdächtige Aktivitäten sind?

Die Antworten auf diese Fragen bilden die Grundlage dafür, wie Ihr Team vorgehen sollte. Das allgemeine Ziel sollte darin bestehen, die Transparenz und Fähigkeit zur Durchführung von Untersuchungen zu gewährleisten und Prozesse zur schnellen Abwehr von Bedrohungen zu etablieren. Dies gilt sowohl für kundenseitige als auch für interne APIs. Der vollständige SOTI-Bericht enthält einige anschauliche branchenspezifische Fallstudien zu Bedrohungsmethoden.