FreshToHome wurde 2015 mit nur acht Mitarbeitern gegründet und hat sich seitdem zu einer bewährten Omnichannel-Lebensmittelplattform mit 5.000 Mitarbeitern entwickelt. Ursprünglich konzentrierte sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von frischem Fleisch und Fisch. Der Erfolg des Unternehmens beruht dabei auf seinem Engagement für das Markenversprechen: 100 % Frische, 0 % Zusatzstoffe. FreshToHome ist in 160 Städten geschäftstätig. 154 davon befinden sich in Indien und die übrigen im Nahen Osten. Das Angebot wurde um Geflügel, Schaf- und Hammelfleisch, Gemüse und Molkereiprodukte erweitert. Das Unternehmen verfügt nun auch über physische Geschäfte und wagte sich so in die Welt des Omnichannel-Einzelhandels. Mit dem Wachstum des Unternehmens wandte sich FreshToHome an Akamai Cloud Computing, um kostengünstige und zuverlässige Abläufe zu gewährleisten.
Zentrale Anlaufstelle für Lebensmittel
Reibungsloser, unterbrechungsfreier Betrieb
Als CEO Shan Kadavil FreshToHome gründete, wollte der Visionär eine indische Antwort auf die Kette „Whole Foods“ (ein internationaler Einzelhändler, der sich auf natürliche und biologische Lebensmittel spezialisiert hat) ins Leben rufen. Aber damit nicht genug – er wollte nur die frischesten und hochwertigsten Fleisch- und Fischerzeugnisse anbieten.
Auf dem konventionellen Markt verkaufen Fischer und Landwirte ihre Produkte in der Regel an Zwischenhändler, die häufig Konservierungsstoffe verwenden, um Fisch und Fleisch haltbar zu machen. FreshToHome revolutioniert dieses Modell, indem die Zwischenhändler aus dem Prozess entfernt werden. Anstatt sich auf Zusatz- und Konservierungsstoffe zu verlassen, transportiert das Unternehmen Fisch und Fleisch umgehend direkt zu seinen Lagern und anschließend über eine sorgfältig aufrechterhaltene Kühlkette zu den Verteilzentren. Anhand dieses Prozesses erreichen die Produkte innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach dem Einkauf die Haustür der Kunden. Die Kombination aus schneller Lieferung und kontrollierter Kühlung, bei der Temperaturen zwischen 0 °C und 4 °C eingehalten werden, sorgt für höchste Frische.
Um dieses innovative Modell zu ermöglichen und einen reibungslosen Betrieb sowie eine beständige Versorgung in einem gigantischen, geografisch weit verteilten Gebiet zu gewährleisten, setzt FreshToHome verstärkt auf Technologie. Das Unternehmen nutzt eine patentierte KI-basierte Technologie namens Commodities Exchange. Diese ermöglicht es Fischern und Landwirten, ihre Produkte elektronisch und mittels Versteigerung an FreshToHome zu verkaufen. Im Backend prognostiziert ein intelligentes System die Produktnachfrage und ermittelt den optimalen Preis. Jedes Logistikzentrum betreibt seine eigene Software samt IoT-Geräten (Internet of Things), die alle mit dem zentralen Netzwerk des Unternehmens verbunden sind. Darüber hinaus tätigen über zwei Millionen Kunden jeden Monat Einkäufe über die FreshToHome-App.
Saurabh Odhyan, Customer CTO bei FreshToHome, sagt dazu: „Um Abfall zu minimieren, ist es wichtig, eine ordnungsgemäße Bestandsrückverfolgbarkeit zu gewährleisten und das richtige Prognosemodell zu ermöglichen.“ Als schnell wachsendes Unternehmen, bei dem das Inventar von entscheidender Rolle ist, benötigte FreshToHome die richtige Cloud-Computing-Plattform für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Mit Cloud Computing in die Zukunft
FreshToHome verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein fast vierfaches Wachstum und suchte nach einer Plattform, mit der die Firma für die Zukunft gewappnet sein würde. Um seine Systeme zu unterstützen, die über zahlreiche Standorte verteilt sind, entschied sich das Unternehmen für die Cloud-Computing-Plattform von Akamai. Odhyan erläutert die Entscheidung: „Die Akamai-Plattform erwies sich als äußerst kostengünstig, da man durch die nachvollziehbare Preisgestaltung versteckte, nutzungsbedingte Gebühren eliminieren kann. So konnten wir unsere Ausgaben bei der Bereitstellung mehrerer Instanzen immer genau ermitteln.“
Cloudbetrieb ohne Einschränkungen
Jetzt wird die gesamte Infrastruktur von FreshToHome über Akamai Cloud Computing gehostet. Laut Odhyan bietet die Akamai-Plattform genau die portable Architektur, die das Unternehmen benötigt. Als Beispiel nennt er die nutzerdefinierte, proprietäre Datenpipeline, mit der FreshToHome die Daten aus seinen Apps und verschiedenen Betriebssystemen erhebt. Das Unternehmen aggregiert und verarbeitet diese Daten. So können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, mit denen FreshToHome sein Geschäft optimieren und ausbauen kann.
„Ohne die agnostische, verteilte Akamai-Plattform wären wir möglicherweise nicht in der Lage gewesen, nahtlos und schnell auf Rohdaten zuzugreifen und Erkenntnisse aus den Daten unserer verteilten proprietären Systeme zu gewinnen“, fährt er fort.
Der weitere Ausbau eines erfolgreichen Geschäfts
FreshToHome ist bereits operativ profitabel und bemüht sich kontinuierlich, seine Marktpräsenz auszubauen. Mit seiner jüngsten Finanzierungsrunde hofft das Unternehmen, die Omnichannel-Präsenz zu steigern und gleichzeitig das in 160 Märkten etablierte Geschäft weiter auszubauen.
Um ein einheitliches Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten, standardisiert das Unternehmen die Funktionsweise und verbindet seine operativen Systeme in der Cloud. Mit Blick auf die Zukunft sieht FreshToHome weitere Möglichkeiten zur Nutzung der Akamai-Plattform. „Wir sind begeistert von der Idee, mit der verteilten Cloud-Computing-Plattform von Akamai unsere Backend-Prozesse zu optimieren“, schließt Odhyan.
Über FreshToHome
FreshToHome wurde 2015 gegründet. Die Firma ist Indiens Nummer eins unter den Lieferanbietern mit App-Präsenz für frische Meeresfrüchte, Geflügel und Fleisch – und all das ohne Zusatzstoffe. Das gesamte Produktangebot umfasst Huhn, Hähnchenbrust, Ente, Enteneier, Vigova-Ente, Schaf-, Hammel- und Lammfleisch, Lammkoteletts, Ziege und Ziegenhackfleisch. Zum Angebot gehören auch Süß- sowie Salzwasserfische, Chutneys und verschiedene Teigarten. Das Unternehmen hat außerdem eine App, die im Apple App Store und im Google Play Store zum Download verfügbar ist.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.