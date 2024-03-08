Als CEO Shan Kadavil FreshToHome gründete, wollte der Visionär eine indische Antwort auf die Kette „Whole Foods“ (ein internationaler Einzelhändler, der sich auf natürliche und biologische Lebensmittel spezialisiert hat) ins Leben rufen. Aber damit nicht genug – er wollte nur die frischesten und hochwertigsten Fleisch- und Fischerzeugnisse anbieten.

Auf dem konventionellen Markt verkaufen Fischer und Landwirte ihre Produkte in der Regel an Zwischenhändler, die häufig Konservierungsstoffe verwenden, um Fisch und Fleisch haltbar zu machen. FreshToHome revolutioniert dieses Modell, indem die Zwischenhändler aus dem Prozess entfernt werden. Anstatt sich auf Zusatz- und Konservierungsstoffe zu verlassen, transportiert das Unternehmen Fisch und Fleisch umgehend direkt zu seinen Lagern und anschließend über eine sorgfältig aufrechterhaltene Kühlkette zu den Verteilzentren. Anhand dieses Prozesses erreichen die Produkte innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach dem Einkauf die Haustür der Kunden. Die Kombination aus schneller Lieferung und kontrollierter Kühlung, bei der Temperaturen zwischen 0 °C und 4 °C eingehalten werden, sorgt für höchste Frische.

Um dieses innovative Modell zu ermöglichen und einen reibungslosen Betrieb sowie eine beständige Versorgung in einem gigantischen, geografisch weit verteilten Gebiet zu gewährleisten, setzt FreshToHome verstärkt auf Technologie. Das Unternehmen nutzt eine patentierte KI-basierte Technologie namens Commodities Exchange. Diese ermöglicht es Fischern und Landwirten, ihre Produkte elektronisch und mittels Versteigerung an FreshToHome zu verkaufen. Im Backend prognostiziert ein intelligentes System die Produktnachfrage und ermittelt den optimalen Preis. Jedes Logistikzentrum betreibt seine eigene Software samt IoT-Geräten (Internet of Things), die alle mit dem zentralen Netzwerk des Unternehmens verbunden sind. Darüber hinaus tätigen über zwei Millionen Kunden jeden Monat Einkäufe über die FreshToHome-App.

Saurabh Odhyan, Customer CTO bei FreshToHome, sagt dazu: „Um Abfall zu minimieren, ist es wichtig, eine ordnungsgemäße Bestandsrückverfolgbarkeit zu gewährleisten und das richtige Prognosemodell zu ermöglichen.“ Als schnell wachsendes Unternehmen, bei dem das Inventar von entscheidender Rolle ist, benötigte FreshToHome die richtige Cloud-Computing-Plattform für einen unterbrechungsfreien Betrieb.