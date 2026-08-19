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Background

Social-Media-Plattform

Eine führende Social-Media-Plattform hat mit Akamai einen strategischen, langfristigen Partner für Cloud Computing gefunden

Social-Media-Plattformlogo

Branche

Medien

Die wichtigsten Vorteile

  • Führt Workloads an der Edge aus
  • Reduziert Egress-Kosten
  • Unterstützt die langfristige Vision

Lösung

Cloud Computing
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Branchenführer auf der Suche nach weiteren (Edge-)Vorteilen

Branchenübergreifend streben immer mehr Unternehmen danach, die Erwartungen ihrer Verbraucher und Nutzer zu erfüllen – nämlich null Ausfallzeiten und Erlebnisse in Echtzeit. Dies wird möglich, indem sie verstärkt Cloud Computing zum Einsatz bringen, um ihre datenintensiven Edge-nativen Anwendungen zu optimieren. Medien- und Unterhaltungsunternehmen modernisieren derzeit ihre Cloudstrategien, indem sie die Cloud-Computing-Ressourcen an der Edge nutzen, mit denen sie diese Erlebnisse – die auf Edge-nativen Anwendungen basieren – noch effektiver und effizienter bereitstellen können.

Eine Studie von Forrester Consulting macht es deutlich: „Da 98 % der befragten Medienunternehmen davon ausgehen, dass die meisten ihrer Workloads innerhalb der nächsten 12 Monate cloudnativ werden, ist es wichtig, den richtigen Partner für eine verteilte Cloudplattform zu finden. Und was ist laut IT‑Verantwortlichen die wichtigste Anforderung an diese Partner? Die Fähigkeit, alles von der Cloud bis hin zur Edge bereitzustellen und auszuführen.“

Das bestätigt sich auch im Fall einer beliebten Social-Media-Plattform, die mit ihren kontinuierlichen Innovationen die Branche vorantreibt. Sie erreicht Milliarden von Nutzern und verbessert regelmäßig ihre Funktionen und Infrastruktur, um digitale Erlebnisse in Echtzeit optimal bereitzustellen. Da die Forderungen der Nutzer nach fehlerfreien, individualisierten Erlebnissen zugenommen haben, ermöglichte Akamai diesem Plattformanbieter, seine Cloud-Computing-Workloads bis an die Edge zu erweitern. Dies ebnete dem Anbieter den Weg zur Bereitstellung der nächsten Generation interaktiver sozialer Erlebnisse.

Kombination visionärer Cloudtechniken

Diese Social-Media-Plattform, die ein Vorreiter im Bereich Cloud Computing ist, setzt stetig neue Maßstäbe, um die Ansprüche der jüngsten Nutzergeneration zu erfüllen. Um mehr Abonnenten zu erreichen und zu binden, wandte sich das Unternehmen an Akamai als vertrauenswürdigen Partner, da wir permanent neue Grundlagen für digitale Erlebnisse schaffen. Dieser Anbieter wusste, dass er einen Weg gefunden hatte, seine technische Weiterentwicklung voranzutreiben.

Kein Wunder. Laut einer Studie von Forrester Consulting ist Personalisierung eine der größten Workload-Herausforderungen für Medien- und Unterhaltungsanbieter. Darüber hinaus hat unsere Studie gezeigt, dass „vier von fünf IT‑Verantwortlichen in der Medien- und Unterhaltungsbranche der Meinung sind, dass die Fähigkeit, global zu skalieren, entweder wichtig oder sogar kritisch ist. Sie betonen vor allem, dass multinationale Medienunternehmen die Bereitstellung näher an globale Nutzer heranbringen müssen.“ In derselben Forrester-Studie sagten 60 % der Medien- und Unterhaltungsanbieter, dass Edge Computing das Kundenerlebnis verbessert.

Um seine Vision zu verwirklichen, musste das Social-Media-Unternehmen Cloud-Computing-Ressourcen an die Edge verlagern. Es setzte sich mit zahlreichen Cloudanbietern in Verbindung, die in der Lage waren, eine Computing-Infrastruktur bereitzustellen, aber die zentralisierte Organisation der Plattform des Unternehmens führte zu regionalen Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Erschließung neuer Märkte.

Bei der Bewertung seiner Möglichkeiten stellte das Unternehmen fest, dass Akamai der einzige Anbieter von Lösungen für Edge-native Anwendungen ist. Akamai bietet Infrastruktur in mehr Regionen als andere Anbieter, Cloud-Computing-Ressourcen im Kern und an der Edge sowie die Möglichkeit, datenintensive Anwendungen mit niedriger Latenz, die auf regionale Präferenzen zugeschnitten sind, auszuführen und global zu skalieren.

Workloads an die Edge verlagern

Dieser Kunde von Akamai hat den strategischen Wert erkannt, den die Edge bietet. Er hat Workloads an die Edge verlagert und eine eigene Plattform für die Verwaltung der Edge-Kapazität aufgebaut. Das deckt sich mit unserer eigenen Forschung zu IT‑Verantwortlichen in der Medien- und Unterhaltungsbranche:

  • 88 % haben sechs oder mehr Workloads, die in mehreren Regionen ausgeführt werden müssen
  • 82 % haben sechs oder mehr Workloads an der Edge
  • 65 % haben sechs oder mehr Workloads, die in mehreren Ländern ausgeführt werden müssen

Der Plattformanbieter hat einen Partner mit starker Edge-Kapazität und einer weitreichenden Vision gewonnen. Darüber hinaus stehen ihm jetzt erweiterte Funktionen zur Verfügung, die sogar über die Möglichkeiten unseres Content Delivery Network (CDN) hinausgehen, sodass Traffic zu äußerst wettbewerbsfähigen Übertragungskosten über unsere globale Edge-Plattform geleitet werden kann. 

Wir haben diesen Kunden im Rahmen eines dreimonatigen Pilotprogramms von unseren Edge-Computing-Funktionen überzeugt. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Anwendungsfälle:

  • Ein innovativer Ansatz zum Streaming mit geringer Latenz mit Technologien, die herkömmliche CDN-Services nicht unterstützen
  • Transcodierung an der Edge, um eine schnelle Umsetzung von nutzergenerierten Inhalten zu ermöglichen. Wenn ein Nutzer beispielsweise ein Video hochlädt, kann der Anbieter das Video schneller und effizienter transcodieren und an den Nutzer zurücksenden

Das Pilotprogramm hat gezeigt, dass die Cloud-Computing-Funktionen von Akamai die Stabilität und Skalierbarkeit bieten, die dieser globale Social-Media-Plattformanbieter benötigt. Gleichzeitig haben wir den Kunden mit unserem speziellen, rund um die Uhr verfügbaren Priority Support beeindruckt.

Selbstbewusst die Edge-Journey fortsetzen

Auf der Grundlage des Erfolgs dieses Pilotprogramms und unserer Partnerschaft hat der Social-Media-Plattform-Anbieter seine WebRTC-Workload mit Akamai eingerichtet. Obwohl WebRTC höhere Geschwindigkeiten und Funktionen in Echtzeit ermöglicht, wurde es nicht für One-to-Many-Plattformen, die Milliarden von Nutzern bedienen, entwickelt. Akamai ermöglicht es dem Anbieter, skalierbar zu sein und gleichzeitig Nutzern auf der ganzen Welt hochwertige Videos mit geringer Latenz bereitzustellen.

Nun sucht der Plattformanbieter nach weiteren Möglichkeiten, unsere Cloud-Computing-Funktionen und zusätzlichen Edge-Standorte zu nutzen. Angesichts der Häufigkeit, mit der sich Cloudanbieter an dieses hochkarätige Unternehmen wenden – und seiner hohen Technologiestandards – freut sich Akamai, es als langfristiger Strategiepartner auf dem Weg zu Edge zu begleiten.

Über Akamai

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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