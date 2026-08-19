Branchenübergreifend streben immer mehr Unternehmen danach, die Erwartungen ihrer Verbraucher und Nutzer zu erfüllen – nämlich null Ausfallzeiten und Erlebnisse in Echtzeit. Dies wird möglich, indem sie verstärkt Cloud Computing zum Einsatz bringen, um ihre datenintensiven Edge-nativen Anwendungen zu optimieren. Medien- und Unterhaltungsunternehmen modernisieren derzeit ihre Cloudstrategien, indem sie die Cloud-Computing-Ressourcen an der Edge nutzen, mit denen sie diese Erlebnisse – die auf Edge-nativen Anwendungen basieren – noch effektiver und effizienter bereitstellen können.

Eine Studie von Forrester Consulting macht es deutlich: „Da 98 % der befragten Medienunternehmen davon ausgehen, dass die meisten ihrer Workloads innerhalb der nächsten 12 Monate cloudnativ werden, ist es wichtig, den richtigen Partner für eine verteilte Cloudplattform zu finden. Und was ist laut IT‑Verantwortlichen die wichtigste Anforderung an diese Partner? Die Fähigkeit, alles von der Cloud bis hin zur Edge bereitzustellen und auszuführen.“

Das bestätigt sich auch im Fall einer beliebten Social-Media-Plattform, die mit ihren kontinuierlichen Innovationen die Branche vorantreibt. Sie erreicht Milliarden von Nutzern und verbessert regelmäßig ihre Funktionen und Infrastruktur, um digitale Erlebnisse in Echtzeit optimal bereitzustellen. Da die Forderungen der Nutzer nach fehlerfreien, individualisierten Erlebnissen zugenommen haben, ermöglichte Akamai diesem Plattformanbieter, seine Cloud-Computing-Workloads bis an die Edge zu erweitern. Dies ebnete dem Anbieter den Weg zur Bereitstellung der nächsten Generation interaktiver sozialer Erlebnisse.