Protección de dispositivos médicos: nueva guía de H-ISAC en la antesala de la regla de la FDA

El cuarto trimestre destaca en todo el ecosistema sanitario por innumerables razones. Los aseguradoras tienen su temporada alta de inscripción abierta, y los proveedores compiten para completar los exámenes anuales de sus paneles de pacientes.

En el sector de tecnología de la información sanitaria (HCIT), el otoño de 2023 también marca un hito importante: a partir del 1 de octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ejercerá su autoridad para rechazar las presentaciones previas a la comercialización de los fabricantes de dispositivos médicos si no incluyen las capacidades de software de ciberseguridad y actualización.

Ya iba siendo hora. Según un informe reciente del FBI, el 53 % de los dispositivos médicos conectados y otros dispositivos del Internet de las cosas (IoT) de los hospitales presentan vulnerabilidades críticas conocidas; un tercio de los dispositivos sanitarios del IoT tienen un riesgo crítico identificado que podría afectar a su funcionamiento y funciones técnicas.