Proteção de dispositivos médicos: orientações atualizadas do H-ISAC sobre nova regra da FDA

O quarto trimestre é importante em todo o ecossistema de saúde por inúmeras razões. As entidades pagadoras lidam com o pico de registros em serviços, e os provedores correm para concluir exames anuais em seus painéis de pacientes.

No setor de HCIT, o segundo semestre de 2023 também teve um marco importante: desde 1º de outubro, a FDA (Food and Drug Administration) dos EUA pode usar sua autoridade para recusar as propostas de pré-comercialização enviadas por fabricantes de dispositivos médicos se eles não incluírem um software e recursos de atualização para fins de cibersegurança.

Já estava na hora. De acordo com um relatório recente do FBI, 53% dos dispositivos médicos conectados e outros dispositivos de Internet das coisas (IoT) em hospitais têm vulnerabilidades críticas conhecidas; um terço dos dispositivos de IoT de serviços de saúde apresentam um risco crítico identificado que pode afetar sua operação e funções técnicas.