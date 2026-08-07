Apiiro envió las alertas y el contexto basado en riesgos al responsable del código correspondiente, junto con recomendaciones prácticas para la corrección sugeridas por API Security. La combinación del profundo conocimiento contextual del código de Apiiro con la información sobre el comportamiento y las amenazas de las API en el entorno de ejecución proporcionada por API Security ayudó a los desarrolladores a determinar con mayor precisión la probabilidad y el impacto de un riesgo. Como resultado, podían priorizar los riesgos de API críticos para el negocio.

Según Plotnik: "La combinación de Akamai y Apiiro permite a las organizaciones reducir estratégicamente el riesgo, ahorrar un tiempo valioso y cumplir con sus SLA". Los equipos de seguridad necesitaron menos tiempo para localizar a los desarrolladores adecuados y solicitar correcciones urgentes. Además, los desarrolladores podían solucionar los problemas más rápidamente con información clara sobre las amenazas a las API.

"Al combinar la información obtenida del análisis exhaustivo de código de Apiiro con la información de seguridad de las API en tiempo de ejecución proporcionada por Akamai API Security, ofrecemos a los clientes el contexto que necesitan para priorizar, corregir y prevenir los riesgos de API más importantes", concluye Plotnik.