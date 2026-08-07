Como plataforma de gestión de la postura de seguridad de las aplicaciones (ASPM), Apiiro proporciona a los equipos de seguridad y desarrollo de aplicaciones la información que necesitan para entregar aplicaciones de forma segura en la nube. Para completar el ecosistema de protección de API —desde la detección de amenazas y las alertas mediante análisis de comportamiento hasta la gestión de API y la corrección de amenazas—, Apiiro se asoció con Akamai. Al conectar la potencia de la plataforma de Apiiro y el tiempo de ejecución de Akamai, API Security permite a las organizaciones proteger sus API sin problemas, desde el desarrollo del código hasta la fase de producción.
"Toda empresa que desarrolle software o utilice software de terceros necesitará API Security tanto en el código como en el entorno de ejecución, y nuestra colaboración con Akamai les ofrece esa protección."Idan Plotnik, cofundador y director ejecutivo de Apiiro
Mejora contextual de la seguridad de las aplicaciones
Ampliación de la protección de API
Los equipos de seguridad y desarrollo de aplicaciones deben validar los controles de API Security antes de implementarlos en la nube. Apiiro utiliza un análisis profundo del código y el contexto del entorno de ejecución para analizar el código de una organización, enriquecerlo con contexto y detectar todas las API presentes en el código. Como resultado, los desarrolladores pueden priorizar y corregir los riesgos antes de implementar el código en la nube.
Como explicó Idan Plotnik, cofundador y CEO de Apiiro: "A medida que las API se desarrollan y publican a un ritmo exponencialmente mayor, la superficie de ataque se expande continuamente. No basta con que las organizaciones protejan sus API en el código. Si sufren una brecha de seguridad, buscan reducir el tiempo medio de corrección."
Mejora de la clasificación de alertas
Apiiro utilizó la API abierta asociada con Akamai API Security para proporcionar a las organizaciones un inventario en tiempo real de las API en el código y el entorno de ejecución, y al mismo tiempo ayudar a evitar que las amenazas se agraven.
La combinación de API Security y la plataforma de Apiiro permitió a las organizaciones vincular los riesgos de las API en el entorno de ejecución detectados por Akamai con el código de las API. Apiiro proporcionó a los equipos de seguridad una visibilidad completa del contexto del código: la causa raíz, el repositorio de código, la línea de código específica y su responsable. De este modo, los equipos de seguridad podían identificar el problema exacto que activó una alerta de seguridad, sin tener que evaluar las alertas de riesgo. Tampoco necesitaban identificar ni ponerse en contacto con el desarrollador responsable.
"Al combinar la detección de riesgos en el entorno de ejecución con una visibilidad detallada a nivel de código, Apiiro y Akamai permiten a las organizaciones identificar, priorizar y abordar rápidamente las amenazas de seguridad de las API."Idan Plotnik, cofundador y director ejecutivo de Apiiro
Aceleración de la corrección
Apiiro envió las alertas y el contexto basado en riesgos al responsable del código correspondiente, junto con recomendaciones prácticas para la corrección sugeridas por API Security. La combinación del profundo conocimiento contextual del código de Apiiro con la información sobre el comportamiento y las amenazas de las API en el entorno de ejecución proporcionada por API Security ayudó a los desarrolladores a determinar con mayor precisión la probabilidad y el impacto de un riesgo. Como resultado, podían priorizar los riesgos de API críticos para el negocio.
Según Plotnik: "La combinación de Akamai y Apiiro permite a las organizaciones reducir estratégicamente el riesgo, ahorrar un tiempo valioso y cumplir con sus SLA". Los equipos de seguridad necesitaron menos tiempo para localizar a los desarrolladores adecuados y solicitar correcciones urgentes. Además, los desarrolladores podían solucionar los problemas más rápidamente con información clara sobre las amenazas a las API.
"Al combinar la información obtenida del análisis exhaustivo de código de Apiiro con la información de seguridad de las API en tiempo de ejecución proporcionada por Akamai API Security, ofrecemos a los clientes el contexto que necesitan para priorizar, corregir y prevenir los riesgos de API más importantes", concluye Plotnik.
Acerca de Apiiro
Apiiro permite a los equipos de seguridad y desarrollo de aplicaciones de empresas como Morgan Stanley, Rakuten, SoFi y Colgate unificar la visibilidad, priorización, evaluación y corrección de los riesgos de sus aplicaciones, ahorrando tiempo en la clasificación de los hallazgos de seguridad y la corrección de los riesgos reales para que puedan entregar aplicaciones seguras en la nube. La empresa está respaldada por Greylock, Kleiner Perkins y General Catalyst.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.