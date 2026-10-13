Akamai
Saltar al contenido principal
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

The Pinnacle Group amplió el negocio de forma más inteligente con Akamai

Cansada de la complejidad y los costes de los hiperescaladores, una empresa india de TI eligió a Akamai por su alcance global, su incorporación más rápida y sus precios predecibles

The Pinnacle Group Logo

Ubicación

Jaipur, India
thepinnaclegroup.in

Sector

Proveedores de servicios

Resultados clave

  • Reducción de los costes de infraestructura en un 60 %
  • Entrega de precios predecibles
  • Aumento de la cartera de clientes en un 30 %

Solución

Cloud Computing
Descargar historia de partner

Desde pionero del alojamiento hasta potente empresa de infraestructura escalable

Desde 2006, The Pinnacle Group ha ayudado a las empresas a hacer realidad sus ambiciones digitales. Fundada originalmente para ofrecer servicios de alojamiento, la empresa se ha expandido progresivamente hacia infraestructuras y soluciones gestionadas, y ha prestado servicio a una creciente lista de clientes (principalmente startups) de tecnología financiera, de tecnología educativa y medios de streaming. A medida que maduraba la base de clientes de Pinnacle, muchos comenzaron a adoptar arquitecturas multinube y a explorar soluciones de los hiperescaladores para respaldar su crecimiento. Pinnacle necesitaba una forma de seguir siendo competitiva, reducir los costes de infraestructura y ampliar su oferta de servicios, todo ello sin comprometer el rendimiento ni la escalabilidad.

Fue entonces cuando la empresa se unió al Akamai Partner Connect. La migración proporcionó a Pinnacle acceso a los servicios de cloud computing de primera clase de Akamai, proporcionados a través de la plataforma más distribuida del mundo.

Más inteligente que las soluciones de los hiperescaladores: precios predecibles a escala global

Para las startups, la gestión del gasto en infraestructura es crítica y uno de los motivos principales por los que The Pinnacle Group recurrió a Akamai. “Akamai tiene una ventaja sobre hiperescaladores como AWS, GCP y Azure”, afirma Vipul Dave, responsable de producto de The Pinnacle Group. “Con esos hiperescaladores, el coste es alto para las startups”.

Esa rentabilidad se basa en la arquitectura distribuida globalmente de Akamai, que permite una escalabilidad y un rendimiento asequibles cerca de los usuarios finales. Según Dave, los precios predecibles de Akamai son una gran ventaja para las startups clientes de Pinnacle. “Necesitan claridad sobre lo que están gastando. Con Akamai, podemos ampliar su infraestructura sin preocuparnos de superar los umbrales presupuestarios”.

Para una empresa que opera fuera de la India, la capacidad de facturar en moneda local hizo que Akamai fuera aún más atractiva. “Esta ventaja eliminó la necesidad de convertir de rupias a dólares estadounidenses, lo que nos permitió garantizar más fácilmente unos costes y una facturación predecibles”, afirma Dave.

60 % de ahorro, 30 % de crecimiento: ampliación a gran velocidad

Al migrar a Akamai Cloud, Pinnacle observó mejoras significativas en sus propios márgenes. “Hemos ayudado a nuestros clientes a reducir sus costes de infraestructura en un 60 % en un plazo de tres meses desde su incorporación a la plataforma de Akamai”, señala Dave.

El cambio también permitió un crecimiento más rápido. “No importa en qué parte del mundo quiera operar un cliente, la red distribuida de Akamai lo hace posible. Hemos migrado cinco clientes a Akamai Cloud en dos meses, lo que supone un aumento del 30 % en nuestra base de clientes en un plazo muy corto”, afirma.

La incorporación sencilla desempeñó un papel importante. “Como expertos en TI, hemos trabajado con múltiples hiperescaladores como AWS. La implementación en la plataforma de Akamai es mucho más fácil”, añade Dave.

Apoyo a startups con cargas de trabajo de alto rendimiento

Actualmente, Pinnacle utiliza principalmente a Akamai para dar apoyo a startups de tecnología financiera con sus cargas de trabajo de uso intensivo de CPU. Con los servicios informáticos dinámicos de Akamai, la empresa puede satisfacer las necesidades de alto rendimiento y mantener unos costes predecibles. “Facilita a nuestros clientes la gestión rentable de la infraestructura”, afirma Dave.

La colaboración técnica con Akamai también marca la diferencia. En un caso, los ingenieros de Akamai ayudaron a Pinnacle a solucionar un problema persistente con la base de datos de un cliente. “Los expertos de Akamai nos ayudaron a identificar y resolver rápidamente el problema, algo que estábamos teniendo dificultades para hacer por nosotros mismos”, recuerda Dave. “Tanto si se trata de asistencia técnica como no técnica, podemos contar con Akamai”.

Aumento de la confianza, la visibilidad y el alcance con Akamai

La colaboración también se extiende al marketing conjunto. Según Dave, el reconocimiento de marca de Akamai ha ayudado a Pinnacle a aumentar su base de clientes. “La sólida reputación de Akamai en materia de seguridad y cloud computing refuerza nuestra propia credibilidad”, afirma.

Dave no duda en resumir el valor de la colaboración de The Pinnacle Group con Akamai: “Fiabilidad, escalabilidad y seguridad. A medida que buscamos ampliar nuestro negocio a nivel mundial, la escala global, las soluciones fiables y los precios predecibles de Akamai serán una parte fundamental de nuestro éxito”.

Acerca de The Pinnacle Group

The Pinnacle Group es una marca de confianza en transformación digital e innovación en la nube, con más de 18 años de experiencia en la distribución de soluciones fiables de alojamiento web, cloud computing y TI empresarial. Con el respaldo de las certificaciones ISO y CMMI de nivel 3, prestamos servicio a clientes globales de todos los sectores.

Pinnacle está entusiasmada con el futuro de la transformación digital, donde la nube, la automatización y la IA están redefiniendo el funcionamiento de las empresas. Este cambio supone una gran oportunidad para innovar, optimizar las operaciones, reducir los costes y crear ecosistemas digitales seguros y de alto rendimiento. Cada compromiso nos permite proporcionar un impacto real y ayudar a nuestros clientes a avanzar más rápido hacia sus objetivos empresariales. En Pinnacle ofrecemos mucho más que tecnología: ofrecemos confianza, rendimiento y valor a largo plazo. Con una amplia experiencia técnica, certificaciones del sector y una mentalidad centrada en el cliente, creamos soluciones personalizadas fiables, rentables y escalables.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

Compartir

Historias de clientes relacionadas

Cloud Computing

Ceeblue

Ceeblue, empresa pionera en el streaming en directo, optimizó el streaming de latencia ultrabaja para deportes en directo y apuestas en la infraestructura global de Akamai.

Leer historia de cliente
Cloud Computing

Multivrse

Multivrse logró despliegues más rápidos, obtuvo soporte fiable, simplificó su infraestructura e impulsó su crecimiento tras pasar de AWS a Akamai.

Leer historia de cliente
Cloud Computing

Gorilla ROI

Descubra cómo ayudó Akamai a la empresa emergente de datos de comercio electrónico Gorilla ROI a lograr un mayor rendimiento, previsibilidad y tranquilidad.

Leer historia de cliente