Desde 2006, The Pinnacle Group ha ayudado a las empresas a hacer realidad sus ambiciones digitales. Fundada originalmente para ofrecer servicios de alojamiento, la empresa se ha expandido progresivamente hacia infraestructuras y soluciones gestionadas, y ha prestado servicio a una creciente lista de clientes (principalmente startups) de tecnología financiera, de tecnología educativa y medios de streaming. A medida que maduraba la base de clientes de Pinnacle, muchos comenzaron a adoptar arquitecturas multinube y a explorar soluciones de los hiperescaladores para respaldar su crecimiento. Pinnacle necesitaba una forma de seguir siendo competitiva, reducir los costes de infraestructura y ampliar su oferta de servicios, todo ello sin comprometer el rendimiento ni la escalabilidad.
Fue entonces cuando la empresa se unió al Akamai Partner Connect. La migración proporcionó a Pinnacle acceso a los servicios de cloud computing de primera clase de Akamai, proporcionados a través de la plataforma más distribuida del mundo.