Para las startups, la gestión del gasto en infraestructura es crítica y uno de los motivos principales por los que The Pinnacle Group recurrió a Akamai. “Akamai tiene una ventaja sobre hiperescaladores como AWS, GCP y Azure”, afirma Vipul Dave, responsable de producto de The Pinnacle Group. “Con esos hiperescaladores, el coste es alto para las startups”.

Esa rentabilidad se basa en la arquitectura distribuida globalmente de Akamai, que permite una escalabilidad y un rendimiento asequibles cerca de los usuarios finales. Según Dave, los precios predecibles de Akamai son una gran ventaja para las startups clientes de Pinnacle. “Necesitan claridad sobre lo que están gastando. Con Akamai, podemos ampliar su infraestructura sin preocuparnos de superar los umbrales presupuestarios”.

Para una empresa que opera fuera de la India, la capacidad de facturar en moneda local hizo que Akamai fuera aún más atractiva. “Esta ventaja eliminó la necesidad de convertir de rupias a dólares estadounidenses, lo que nos permitió garantizar más fácilmente unos costes y una facturación predecibles”, afirma Dave.