Diffusez des vidéos hautes performances sans frais de processeur graphique excessifs. Les VPU offrent une alternative économique au transcoding basé sur CPU et GPU, avec une densité de diffusion plus élevée et un traitement multimédia optimisé pour les plateformes telles que les services de vidéo à la demande, les SaaS multimédias et les fournisseurs OTT.
Augmentez l'efficacité et la rapidité de vos opérations de transcoding à moindre coût grâce aux VPU dans le cloud
Optimisez le transcoding multimédia avec les unités de traitement vidéo (VPU) T1U Quadra de NETINT, désormais disponibles sur Akamai Cloud. Adaptez vos capacités de vidéo à la demande et de streaming multimédia d'événements live, tout en réduisant les coûts et en permettant à vos ressources CPU de se concentrer sur d'autres tâches applicatives essentielles, avec des performances de transcoding égales ou supérieures à celles plus coûteuses basées sur CPU et GPU.
Principales caractéristiques
Caractéristiques
- Les VPU incluent la compression de ligne de base AVC/H.264 intégrée et les profils de codage/décodage Principal, Haut et Haut 10, ce qui est idéal pour les vitesses Internet variables
- Accédez aux VPU dans le cloud à partir de 0,42 USD par heure
- Ajoutez des nœuds de travail Accelerated Compute à vos clusters Kubernetes
- Choisissez entre trois forfaits conçus avec soin pour déployer jusqu'à deux VPU dédiées par instance
- Réalisez jusqu'à 90 % d'économies grâce à de faibles coûts de sortie : 0,005 USD par Go
- Configurez et déployez des instances Accelerated Compute avec Terraform
- Diffusez des vidéos de haute qualité grâce à l'intégration HDR (High Dynamic Range) native pour le contraste, la luminosité et la précision des couleurs
- Réduisez votre coût par diffusion grâce aux ressources cloud conçues pour les charges de travail multimédia
- Configurez facilement Private Networking avec VLAN et VPC
Les VPU prospèrent dans les tâches actuelles qui s'appuient beaucoup sur les médias, avec un transcoding plus rapide, des coûts réduits et une évolutivité accrue.
Streaming vidéo à la demande
Diffusion d'événements live
Réduisez la latence et optimisez la qualité de la diffusion pour les événements live. Des concerts aux événements sportifs en passant par les diffusions internationales, les VPU dans le cloud réduisent les délais de transcoding et prennent en charge le codage AV1 jusqu'à 8K HDR, garantissant ainsi une expérience de visionnage idéale avec une diffusion à ultra-faible latence.
Contenu axé sur la vidéo sur les réseaux sociaux
Prenez en charge des téléchargements de fichiers multimédias volumineux ainsi que la lecture instantanée. À l'ère où les plateformes reposent davantage sur les vidéos au format court, le contenu généré par les utilisateurs et les diffusions live des utilisateurs, les VPU accélèrent l'encodage, réduisent la charge de calcul et permettent un traitement des médias plus rapide et plus évolutif, sans que vous ayez besoin d'une infrastructure matérielle sur site coûteuse.
