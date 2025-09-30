X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Accelerated Compute

Optimisez les performances des applications avec les ASIC, désormais équipés de VPU NETINT pour le transcoding multimédia.

Créer un compte
Nous contacter

Augmentez l'efficacité et la rapidité de vos opérations de transcoding à moindre coût grâce aux VPU dans le cloud

Optimisez le transcoding multimédia avec les unités de traitement vidéo (VPU) T1U Quadra de NETINT, désormais disponibles sur Akamai Cloud. Adaptez vos capacités de vidéo à la demande et de streaming multimédia d'événements live, tout en réduisant les coûts et en permettant à vos ressources CPU de se concentrer sur d'autres tâches applicatives essentielles, avec des performances de transcoding égales ou supérieures à celles plus coûteuses basées sur CPU et GPU.

Accelerated Compute illustration 1

Densité de diffusion quadruple avec des VPU cloud économiques 

Offrez une vidéo à la demande (VOD) et une diffusion live hautes performances avec jusqu'à 30 streams simultanés par VPU. Utiliser votre propre matériel VPU implique des coûts et une complexité que vous pouvez éviter en passant au cloud, et ainsi adapter vos capacités à vos besoins.

Trouvez le forfait qui vous convient le mieux entre les instances Accelerated, Premium ou GPU

L'infrastructure de type Cloud n'est pas une solution à taille unique. Passez d'un forfait à l'autre (Accelerated, Premium, GPU) en toute simplicité pour répondre aux exigences de performances des applications et optimiser vos dépenses en matière de cloud.

Accelerated Compute illustration 2
Accelerated Compute illustration 3

Évolutivité élastique pour les VPU avec accès à la demande dans le cloud

Adaptez vos ressources VPU au moment (et à l'endroit) où vous en avez besoin. Que vous testiez des VPU pour la première fois ou qu'il s'agisse de nouvelles acquisitions matérielles, déployez-les dans le cloud pour adapter vos capacités rapidement sans investissement de départ.

Principales caractéristiques

Déployez des VPU à l'échelle mondiale

Les forfaits Accelerated avec VPU sont disponibles dans les régions Akamai Cloud en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Contactez-nous pour en savoir plus sur les autres sites.

Utilisez des SDK de transcoding multimédia inclus

Les VPU NETINT incluent FFmpeg, la compression H.264 et les intégrations HDR faisant partie intégrante des kits de développement logiciel (SDK) inclus de NETINT.

Configurez facilement la sécurité réseau

Segmentez le trafic et verrouillez les accès à votre instance accélérée grâce à la compatibilité gratuite VPC, VLAN et Cloud Firewall.

Caractéristiques

  • Les VPU incluent la compression de ligne de base AVC/H.264 intégrée et les profils de codage/décodage Principal, Haut et Haut 10,  ce qui est idéal pour les vitesses Internet variables
  • Accédez aux VPU dans le cloud à partir de 0,42 USD par heure
  • Ajoutez des nœuds de travail Accelerated Compute à vos clusters Kubernetes
  • Choisissez entre trois forfaits conçus avec soin pour déployer jusqu'à deux VPU dédiées par instance
  • Réalisez jusqu'à 90 % d'économies grâce à de faibles coûts de sortie : 0,005 USD par Go
  • Configurez et déployez des instances Accelerated Compute avec Terraform
  • Diffusez des vidéos de haute qualité grâce à l'intégration HDR (High Dynamic Range) native pour le contraste, la luminosité et la précision des couleurs
  • Réduisez votre coût par diffusion grâce aux ressources cloud conçues pour les charges de travail multimédia
  • Configurez facilement Private Networking avec VLAN et VPC

Plans tarifaires Accelerated Compute

Les tarifs commencent à 280 USD/mois (0,42 USD/heure) pour une petite instance de calcul Quadra T1U NETINT avec 1 VPU, 8 cœurs de vCPU, 16 Go de mémoire, et 200 Go de stockage SSD.

Voir la tarification

* Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

Découvrez les autres plans de calcul d'Akamai Cloud

Processeur graphique

Charges de travail de traitement parallèles, y compris l'apprentissage automatique, l'informatique scientifique et le traitement vidéo.

Voir les détails du produit

Premium CPU

Les instances premium fournissent un modèle matériel minimum pour des performances constantes sur des ressources dédiées.

Voir les détails du produit

Essential Compute

Choisissez un plan Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory selon les besoins de vos applications et votre budget.

Voir les détails du produit
Cas d'utilisation d'Accelerated Compute

Les VPU prospèrent dans les tâches actuelles qui s'appuient beaucoup sur les médias, avec un transcoding plus rapide, des coûts réduits et une évolutivité accrue.

Streaming vidéo à la demande

Diffusez des vidéos hautes performances sans frais de processeur graphique excessifs. Les VPU offrent une alternative économique au transcoding basé sur CPU et GPU, avec une densité de diffusion plus élevée et un traitement multimédia optimisé pour les plateformes telles que les services de vidéo à la demande, les SaaS multimédias et les fournisseurs OTT.

Diffusion d'événements live

Réduisez la latence et optimisez la qualité de la diffusion pour les événements live. Des concerts aux événements sportifs en passant par les diffusions internationales, les VPU dans le cloud réduisent les délais de transcoding et prennent en charge le codage AV1 jusqu'à 8K HDR, garantissant ainsi une expérience de visionnage idéale avec une diffusion à ultra-faible latence.

Contenu axé sur la vidéo sur les réseaux sociaux

Prenez en charge des téléchargements de fichiers multimédias volumineux ainsi que la lecture instantanée. À l'ère où les plateformes reposent davantage sur les vidéos au format court, le contenu généré par les utilisateurs et les diffusions live des utilisateurs, les VPU accélèrent l'encodage, réduisent la charge de calcul et permettent un traitement des médias plus rapide et plus évolutif, sans que vous ayez besoin d'une infrastructure matérielle sur site coûteuse.

Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud

Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.