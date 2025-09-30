Accelerated Compute

Optimisez le transcoding multimédia avec les unités de traitement vidéo (VPU) T1U Quadra de NETINT, désormais disponibles sur Akamai Cloud. Adaptez vos capacités de vidéo à la demande et de streaming multimédia d'événements live, tout en réduisant les coûts et en permettant à vos ressources CPU de se concentrer sur d'autres tâches applicatives essentielles, avec des performances de transcoding égales ou supérieures à celles plus coûteuses basées sur CPU et GPU.