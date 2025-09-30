Accelerated Compute

Supportate la riproduzione immediata e il caricamento di contenuti multimediali ad elevato volume. Poiché le piattaforme si affidano maggiormente ai video in formato breve, ai contenuti generati dagli utenti e alle trasmissioni live, le VPU accelerano la codifica dei video, riducendo le attività di computing e offrendo un'elaborazione dei contenuti multimediali più veloce e scalabile senza la necessità di ricorrere ad una costosa infrastruttura hardware on-premise.