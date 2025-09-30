X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Accelerated Compute

Ottimizzate le performance delle applicazioni con ASIC, ora con le VPU di NETINT per il transcoding multimediale.

Create un account
Contattateci

Un transcoding più rapido, efficiente e conveniente con le VPU nel cloud

Ottimizzate il transcoding multimediale con le VPU (Video Processing Unit) Quadra T1U di NETINT, ora disponibili sull'Akamai Cloud. Scalate lo streaming media degli eventi live e VOD, riducendo, al contempo, i costi e lasciando le risorse della CPU disponibili per altre importanti attività delle applicazioni, il tutto mantenendo o superando le esose performance del transcoding basato su CPU e GPU.

Accelerated Compute illustration 1

Quadrupla densità dei flussi con le convenienti VPU nel cloud 

Distribuite lo streaming live e VOD dalle elevate performance anche con 30 flussi simultanei per VPU. Eliminate le complessità e i costi legati al fatto di disporre del vostro hardware delle VPU e utilizzate il cloud per scalare in base alle specifiche esigenze.

Scegliete il piano che vi serve in base alle vostre esigenze tra le istanze Accelerated, Premium o GPU

L'infrastruttura cloud non è valida per tutti. Scalate facilmente il vostro piano scegliendo tra le opzioni disponibili (Accelerated, Premium, GPU) per soddisfare i requisiti desiderati in termini di performance delle applicazioni e ottimizzare i costi del cloud.

Accelerated Compute illustration 2
Accelerated Compute illustration 3

Scalabilità elastica per le VPU con accesso on-demand al cloud

Scalate le risorse delle VPU quando (e dove) vi servono. Sia per eseguire i test delle VPU la prima volta che per aggiungere l'hardware, potete implementare le risorse necessarie nel cloud per scalare rapidamente senza alcun investimento iniziale.

Principali funzionalità

Implementazione delle VPU a livello globale

Piani accelerati con VPU sono disponibili nelle aree coperte dall'Akamai Cloud in Nord America, Europa e Asia. Contattateci per informazioni su altre aree geografiche.

Utilizzo degli SDK del transcoding multimediale inclusi

Le VPU di NETINT includono la compressione FFmpeg, H.264 e le integrazioni HDR come parte dei kit di sviluppo software (SDK) di NETINT inclusi.

Facile configurazione di reti sicure

Segmentate il traffico e bloccate l'accesso alla vostra istanza accelerata con la compatibilità gratuita a VPC, VLAN e Cloud Firewall.

Funzioni

  • Le VPU includono la compressione standard AVC/H.264 incorporata (Main, High, High 10 Encode/Decode ), che risulta ideale per le varie velocità di Internet
  • Accedete alle VPU nel cloud a partire da 0,42 dollari a ora
  • Aggiungete i nodi di lavoro di Accelerated Compute ai cluster Kubernetes gestiti
  • Scegliete tra tre piani accuratamente personalizzati per implementare fino a due VPU dedicate per istanza
  • Risparmiate con i bassi costi in uscita fino al 90%: 0,005 dollari per GB
  • Configurate e implementate le istanze di Accelerated Compute con Terraform
  • Nitidi video in streaming con l'integrazione HDR (High Dynamic Range) nativa per il contrasto e l'accuratezza dei colori e per la luminosità
  • Minimizzate i costi per flusso con le risorse cloud progettate per i carichi di lavoro multimediali
  • Configurate facilmente Private Networking con VLAN e VPC

Piani dei prezzi di Accelerated Compute

I prezzi partono da 280 dollari al mese (0,42 dollari a ora) per un'istanza piccola di Quadra T1U NETINT con 1 VPU, 8 core vCPU, 16 GB di memoria e 200 GB di archiviazione SSD.

Consultate i prezzi

* Visualizzate le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

Scoprite gli altri piani di computing offerti dall'Akamai Cloud

GPU

Carichi di lavoro di elaborazione parallela come apprendimento automatico, calcolo scientifico ed elaborazione video.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Premium CPU

Le istanze Premium forniscono un modello hardware minimo per performance coerenti sulle risorse dedicate.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Essential Compute

Scegliete il piano di computing (Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) più adatto alle esigenze e ai budget delle vostre applicazioni.

Visualizzate i dettagli sul prodotto
Casi di utilizzo di Accelerated Compute

Le VPU prosperano nelle odierne attività ad elevato utilizzo di contenuti multimediali, offrendo un transcoding più veloce, costi ridotti e una maggiore scalabilità.

Streaming video on-demand

Streaming video ad elevate performance senza addebiti eccessivi per le GPU. Le VPU offrono un'alternativa economica al transcoding basato su CPU e GPU con una maggiore densità di flussi e un'elaborazione dei contenuti multimediali ottimizzata per varie piattaforme, come servizi VOD, soluzioni SaaS multimediali e provider di servizi OTT.

Streaming di eventi live

Potete ridurre la latenza e massimizzare la qualità dei flussi per gli eventi live. Dai concerti agli eventi sportivi fino alle trasmissioni globali, le VPU basate sul cloud minimizzano i ritardi nel transcoding e supportano la codifica AV1 fino al formato 8K HDR, garantendo agli spettatori experience eccellenti con una delivery dei contenuti a latenza bassissima.

Contenuti dei social media basati sui video

Supportate la riproduzione immediata e il caricamento di contenuti multimediali ad elevato volume. Poiché le piattaforme si affidano maggiormente ai video in formato breve, ai contenuti generati dagli utenti e alle trasmissioni live, le VPU accelerano la codifica dei video, riducendo le attività di computing e offrendo un'elaborazione dei contenuti multimediali più veloce e scalabile senza la necessità di ricorrere ad una costosa infrastruttura hardware on-premise.

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.