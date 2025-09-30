Streaming video ad elevate performance senza addebiti eccessivi per le GPU. Le VPU offrono un'alternativa economica al transcoding basato su CPU e GPU con una maggiore densità di flussi e un'elaborazione dei contenuti multimediali ottimizzata per varie piattaforme, come servizi VOD, soluzioni SaaS multimediali e provider di servizi OTT.
Un transcoding più rapido, efficiente e conveniente con le VPU nel cloud
Ottimizzate il transcoding multimediale con le VPU (Video Processing Unit) Quadra T1U di NETINT, ora disponibili sull'Akamai Cloud. Scalate lo streaming media degli eventi live e VOD, riducendo, al contempo, i costi e lasciando le risorse della CPU disponibili per altre importanti attività delle applicazioni, il tutto mantenendo o superando le esose performance del transcoding basato su CPU e GPU.
Principali funzionalità
Funzioni
- Le VPU includono la compressione standard AVC/H.264 incorporata (Main, High, High 10 Encode/Decode ), che risulta ideale per le varie velocità di Internet
- Accedete alle VPU nel cloud a partire da 0,42 dollari a ora
- Aggiungete i nodi di lavoro di Accelerated Compute ai cluster Kubernetes gestiti
- Scegliete tra tre piani accuratamente personalizzati per implementare fino a due VPU dedicate per istanza
- Risparmiate con i bassi costi in uscita fino al 90%: 0,005 dollari per GB
- Configurate e implementate le istanze di Accelerated Compute con Terraform
- Nitidi video in streaming con l'integrazione HDR (High Dynamic Range) nativa per il contrasto e l'accuratezza dei colori e per la luminosità
- Minimizzate i costi per flusso con le risorse cloud progettate per i carichi di lavoro multimediali
- Configurate facilmente Private Networking con VLAN e VPC
Le VPU prosperano nelle odierne attività ad elevato utilizzo di contenuti multimediali, offrendo un transcoding più veloce, costi ridotti e una maggiore scalabilità.
Streaming video on-demand
Streaming di eventi live
Potete ridurre la latenza e massimizzare la qualità dei flussi per gli eventi live. Dai concerti agli eventi sportivi fino alle trasmissioni globali, le VPU basate sul cloud minimizzano i ritardi nel transcoding e supportano la codifica AV1 fino al formato 8K HDR, garantendo agli spettatori experience eccellenti con una delivery dei contenuti a latenza bassissima.
Contenuti dei social media basati sui video
Supportate la riproduzione immediata e il caricamento di contenuti multimediali ad elevato volume. Poiché le piattaforme si affidano maggiormente ai video in formato breve, ai contenuti generati dagli utenti e alle trasmissioni live, le VPU accelerano la codifica dei video, riducendo le attività di computing e offrendo un'elaborazione dei contenuti multimediali più veloce e scalabile senza la necessità di ricorrere ad una costosa infrastruttura hardware on-premise.
