Che cos'è un firewall?

Lo scopo principale di un firewall è applicare le policy di sicurezza esaminando i pacchetti di dati e stabilire se autorizzarli o meno a passare attraverso la rete. Filtrando il traffico dannoso o indesiderato, i firewall aiutano a proteggere i dati sensibili e a mantenere l'integrità delle connessioni di rete. Questo processo di monitoraggio e filtraggio in tempo reale è fondamentale per mantenere la sicurezza della rete e prevenire le violazioni.

I firewall possono essere basati su hardware, software o una combinazione di entrambi. I firewall hardware sono, in genere, integrati nei router e in altri dispositivi di rete, mentre i firewall software sono installati sui singoli endpoint. Entrambi i tipi svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dagli accessi non autorizzati e nel garantire che il traffico di rete sia conforme alle policy di sicurezza predefinite.