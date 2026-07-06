최첨단 AI 모델은 코드 및 데이터 분석, 추론, 작업 자동화 등 다양한 영역에서 복잡한 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 고도로 발전된 범용 AI 시스템입니다. 최첨단 AI 모델 기반 시스템은 비즈니스 프로세스를 크게 가속화할 수 있지만, 새로운 보안 및 거버넌스 위험의 원인이 될 수도 있습니다.
최첨단 AI는 취약점 발견부터 악용까지의 시간을 크게 단축하고 있습니다.
최첨단 AI 모델은 공격자가 노출된 시스템을 신속하게 찾아내고 숨겨진 취약점을 발견할 수 있도록 지원합니다. 공격자는 심각도가 낮은 취약점을 연계해 공격을 수행하고, 보안팀이 이를 해결하기도 전에 더 빠르게 익스플로잇을 생성할 수 있습니다. 보안 리더는 AI로 가속화되는 공격이 비즈니스에 영향을 미치는 사고로 이어지기 전에 노출을 줄이고, 피해를 억제하며, 방어 체계를 강화해야 합니다.
AI로 가속화되는 공격에 대한 실질적인 방어 전략
공격자가 취약점을 더 빠르게 찾아내고 악용할 수 있는 상황에서는 예방만으로는 충분하지 않습니다. 보안팀은 노출을 줄이고, 탐색 및 자동화된 공격을 차단하며, 위협이 확산되기 전에 억제할 수 있는 다계층 방어 체계를 갖춰야 합니다.
AI 기반 공격이 확산되기 전에 피해 범위를 제한하세요
초기 접근이 발생할 수 있음을 가정하고, 공격자가 다음 단계에서 접근할 수 있는 범위를 줄이세요. Akamai Guardicore Segmentation은 애플리케이션 통신을 파악하고, 세분화 정책을 적용하며, 단일 침해가 비즈니스 전반의 사고로 확대되기 전에 횡적 이동을 억제할 수 있도록 지원합니다.
공격자가 악용하기 전에 노출된 취약점을 찾아 해결하세요
최첨단 AI 모델은 노출된 취약점, 애플리케이션, API 및 취약한 보안 제어 기능을 더 빠르게 발견할 수 있도록 합니다. Akamai는 노출된 자산, API 위험 및 보안 상태 관리의 격차를 포함해 공격 표면을 식별하고 축소할 수 있도록 지원합니다 그런 다음 보안팀은 가장 영향이 큰 문제의 우선순위를 지정하고 해결할 수 있습니다.
AI 기반 탐색, 봇 및 자동화된 악용을 차단하세요
AI 기반 공격은 종종 스크립트, 스캐너, 헤드리스 브라우저, 봇 또는 에이전트 기반 트래픽의 형태로 나타납니다. Akamai는 의심스러운 자동화를 탐지하고, 의도와 행동을 분석하며, 정찰 활동이 실제 악용으로 이어지기 전에 보안 제어를 적용할 수 있도록 지원합니다.
개선 조치가 완료될 때까지 애플리케이션과 API를 보호하세요
보안팀은 AI가 취약점을 발견하고 테스트하는 속도에 맞춰 항상 패치를 적용할 수 있는 것은 아닙니다. Akamai는 보안팀이 근본 원인을 조사하고 해결하는 동안 적응형 보호, 가상 패치, API 보안 분석 결과, Active Testing 및 엣지 기반 보안 적용을 통해 노출을 줄일 수 있도록 지원합니다.
최첨단 AI 기반 보안 위험에 대응하는 Akamai 솔루션 살펴보기
최첨단 AI 모델 자체가 위협인 것은 아닙니다. 위험은 공격자가 이러한 모델을 활용해 취약점 발견, 탐색, 자동화 및 악용을 가속화하는 방식에 있습니다. Akamai는 조직이 노출을 줄이고, 애플리케이션과 API를 보호하며, 자동화된 악용을 차단하고, 침투한 위협을 억제할 수 있도록 지원합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
아닙니다. 모델 그 자체가 위협인 것은 아닙니다. 위험은 공격자가 최첨단 AI 모델을 활용해 취약점 발견, 정찰 수행, 익스플로잇 개발 및 정교한 공격 자동화를 가속화할 수 있다는 점입니다. 보안팀이 실제로 우려해야 할 부분은 취약점 발견과 악용 사이의 시간이 단축되는 것입니다.
AI 기반 공격은 기존 방식을 사용하는 인간 공격자보다 더 빠르게 작동하고, 더 신속하게 적응하며, 더 많은 공격 경로를 테스트할 수 있습니다. 공격자는 AI를 활용해 노출된 시스템을 발견하고, API를 탐색하며, 낮은 심각도의 취약점을 연계하고, 머신 속도로 익스플로잇 시도를 생성할 수 있습니다.
어떠한 보안 공급자도 특정 최첨단 AI 모델을 직접 차단한다고 주장해서는 안 됩니다. 이러한 모델은 일반적으로 추론 계층으로 작동합니다. 조직이 관찰하는 트래픽은 일반적으로 스크립트, 스캐너, 도구, 헤드리스 브라우저, 봇 또는 에이전트에서 발생합니다. Akamai는 이러한 도구가 생성하는 행동을 탐지하고 완화할 수 있도록 지원합니다.
Akamai는 조직이 노출을 줄이고, 애플리케이션과 API를 보호하며, 자동화된 악용을 차단하고, 침투한 위협을 억제할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 엣지 보호 및 가상 패치, API 검색 및 테스트, 봇 및 에이전트 제어, AI 애플리케이션 가드레일, DDoS 보호, 그리고 횡적 이동을 제한하기 위한 마이크로세그멘테이션이 포함됩니다.
노출된 취약점은 (공격자에게) 더 빠르게 발견될 것이라는 가정에서부터 시작해야 합니다. 노출된 공격 표면을 식별하고, 접근 가능하며 악용 가능한 위험의 우선순위를 지정하며, 애플리케이션 및 API 보호를 강화하고, 의심스러운 자동화와 정찰 활동을 차단하며, 침해가 통제되지 않은 상태로 확산되지 않도록 세분화를 구현하세요.
리소스
최첨단 AI 기반 위험에 대비해 방어 체계를 준비하세요
최첨단 AI 모델은 팀이 대응하기 전에 취약점 발견, 탐색 및 악용을 가속화할 수 있습니다. Akamai에 문의하여 다음 방법에 대해 알아보십시오.
- 노출된 애플리케이션, API 및 공격 경로 식별
- 측면 이동 차단 및 피해 범위 축소
- 봇, 에이전트 및 자동화된 정찰 행위 차단
- 취약점 보완 조치가 진행되는 동안 애플리케이션 및 API 보호
- AI로 가속화되는 위협에 대응하는 계층형 방어 체계 강화