최첨단 AI 모델은 공격자가 노출된 시스템을 신속하게 찾아내고 숨겨진 취약점을 발견할 수 있도록 지원합니다. 공격자는 심각도가 낮은 취약점을 연계해 공격을 수행하고, 보안팀이 이를 해결하기도 전에 더 빠르게 익스플로잇을 생성할 수 있습니다. 보안 리더는 AI로 가속화되는 공격이 비즈니스에 영향을 미치는 사고로 이어지기 전에 노출을 줄이고, 피해를 억제하며, 방어 체계를 강화해야 합니다.