컴퓨팅

LKE 가격에는 컴퓨팅 인스턴스, NodeBalancers, 볼륨 등 사용자가 소비하는 리소스가 포함됩니다. 매월 클러스터당 60달러 상당의 고가용성(HA) 제어 플레인으로 업그레이드하세요.



LKE-Enterprise는 LKE의 모든 기능과 더불어 HA(고가용성) 및 전용 컨트롤 플레인을 클러스터당 월 300달러(US$)로 제공합니다.

