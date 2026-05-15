|요금제
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 8x2
|$0.13
|8GB
|2
|80GB
|0TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x4
|$0.25
|16GB
|4
|160GB
|0TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x8
|$0.50
|32GB
|8
|320GB
|0TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x16
|$1.01
|64GB
|16
|640GB
|0TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x24
|$1.51
|96GB
|24
|960GB
|0TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x32
|$2.02
|128GB
|32
|1280GB
|0TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x64
|$4.03
|256GB
|64
|2560GB
|0TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x128
|$8.21
|512GB
|128
|5120GB
|0TB
|40/11Gbps
|가입하기
컴퓨팅
이그레스 초과 비용 = GB당 $0.015
G8 dedicated 컴퓨팅
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 4x2
|$0.08
|4GB
|2
|40GB
|0TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 8x4
|$0.17
|8GB
|4
|80GB
|0TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x8
|$0.32
|16GB
|8
|160GB
|0TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x16
|$0.65
|32GB
|16
|320GB
|0TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x32
|$1.30
|64GB
|32
|640GB
|0TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x48
|$1.94
|96GB
|48
|960GB
|0TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x64
|$2.59
|128GB
|64
|1280GB
|0TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x128
|$5.18
|256GB
|128
|2560GB
|0TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x256
|$10.37
|512GB
|256
|5120GB
|0TB
|40/12Gbps
|가입하기
G8 dedicated general
새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
G7 dedicated 컴퓨팅
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G7 Dedicated 4GB
|$51.84
|$0.078
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB
|$103.68
|$0.156
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB
|$207.36
|$0.311
|16GB
|8
|320GB
|6TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB
|$414.72
|$0.622
|32GB
|16
|640GB
|7TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB
|$829.44
|$1.244
|64GB
|32
|1,280GB
|8TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB
|$1,244.16
|$1.866
|96GB
|48
|1,920GB
|9TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB
|$1,658.88
|$2.488
|128GB
|50
|2,500GB
|10TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB
|$3,317.76
|$4.977
|256GB
|56
|5,000GB
|11TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 512GB
|$6,635.52
|$9.953
|512GB
|64
|7,200GB
|12TB
|40/12Gbps
G6 dedicated 컴퓨팅
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G6 Dedicated 4GB
|$43.20
|$0.065
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB
|$86.40
|$0.130
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB
|$172.80
|$0.259
|16GB
|8
|320GB
|6TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB
|$345.60
|$0.518
|32GB
|16
|640GB
|7TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB
|$691.20
|$1.037
|64GB
|32
|1,280GB
|8TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB
|$1,036.80
|$1.555
|96GB
|48
|1,920GB
|9TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB
|$1,382.40
|$2.074
|128GB
|50
|2,500GB
|10TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB
|$2,764.80
|$4.147
|256GB
|56
|5,000GB
|11TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 512GB
|$5,529.60
|$8.294
|512GB
|64
|7,200GB
|12TB
|40/12Gbps
|가입하기
Shared CPU 요금제
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다. 제품 세부 정보를 확인하세요.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|Nanode 1GB
|$6.00
|$0.009
|1GB
|1
|25GB
|1TB
|40/1Gbps
|가입하기
|Linode 2GB
|$14.40
|$0.022
|2GB
|1
|50GB
|2TB
|40/2Gbps
|가입하기
|Linode 4GB
|$28.80
|$0.043
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|40/4Gbps
|가입하기
|Linode 8GB
|$57.60
|$0.086
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|Linode 16GB
|$115.20
|$0.173
|16GB
|6
|320GB
|8TB
|40/6Gbps
|가입하기
|Linode 32GB
|$230.40
|$0.346
|32GB
|8
|640GB
|16TB
|40/7Gbps
|가입하기
|Linode 64GB
|$460.80
|$0.691
|64GB
|16
|1,280GB
|20TB
|40/9Gbps
|가입하기
|Linode 96GB
|$691.20
|$1.037
|96GB
|20
|1,920GB
|20TB
|40/10Gbps
|가입하기
|Linode 128GB
|$921.60
|$1.382
|128GB
|24
|2,560GB
|20TB
|40/11Gbps
|가입하기
|Linode 192GB
|$1,382.40
|$2.074
|192GB
|32
|3,840GB
|20TB
|40/12Gbps
|가입하기
High Memory 요금제
메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다. 제품 세부 정보를 확인하세요.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|Linode 24GB
|$72.00
|$0.108
|24GB
|2
|20GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|Linode 48GB
|$144.00
|$0.216
|48GB
|2
|40GB
|6TB
|40/6Gbps
|가입하기
|Linode 90GB
|$288.00
|$0.432
|90GB
|4
|90GB
|7TB
|40/7Gbps
|가입하기
|Linode 150GB
|$576.00
|$0.864
|150GB
|8
|200GB
|8TB
|40/8Gbps
|가입하기
|Linode 300GB
|$1,152.00
|$1.728
|300GB
|16
|340GB
|9TB
|40/9Gbps
|가입하기
LKE: Managed Kubernetes Engine 요금제
LKE 가격에는 컴퓨팅 인스턴스, NodeBalancers, 볼륨 등 사용자가 소비하는 리소스가 포함됩니다. 매월 클러스터당 60달러 상당의 고가용성(HA) 제어 플레인으로 업그레이드하세요.
LKE-Enterprise는 LKE의 모든 기능을 제공하며, 매월 클러스터당 300달러 상당의 HA 및 전용 컨트롤 플레인을 포함합니다. 제품 세부 정보를 확인하세요.
G8 dedicated 컴퓨팅
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|노드
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4GB
|2
|40GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8GB
|4
|80GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16GB
|8
|160GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32GB
|16
|320GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64GB
|32
|640GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96GB
|48
|960GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128GB
|64
|1280GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256GB
|128
|2560GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512GB
|256
|5120GB
|0TB
|가입하기
G8 dedicated general
새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|노드
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.05
|8GB
|2
|80GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.11
|16GB
|4
|160GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.21
|32GB
|8
|320GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.42
|64GB
|16
|640GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$0.84
|96GB
|24
|960GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.26
|128GB
|32
|1280GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$1.68
|256GB
|64
|2560GB
|0TB
|가입하기
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$3.36
|512GB
|128
|5120GB
|0TB
|가입하기
G7 dedicated 컴퓨팅
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|G7 Dedicated 4GB
|3
|$155.52
|$0.06
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB
|3
|$311.04
|$0.13
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB
|3
|$622.08
|$0.26
|16GB
|8
|320GB
|6TB
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB
|3
|$1,244.16
|$0.52
|32GB
|16
|640GB
|7TB
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB
|3
|$2,488.32
|$1.04
|64GB
|32
|1280GB
|8TB
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB
|3
|$3,732.48
|$1.56
|96GB
|48
|1920GB
|9TB
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB
|3
|$4,976.64
|$2.07
|128GB
|50
|2500GB
|10TB
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB
|3
|$9,953.28
|$4.15
|256GB
|56
|5000GB
|11TB
|가입하기
|G7 Dedicated 512GB
|3
|$19,906.56
|$8.29
|512GB
|64
|7200GB
|12TB
G6 dedicated 컴퓨팅
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|G6 Dedicated 4GB
|3
|$129.60
|$0.054
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB
|3
|$259.20
|$0.108
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB
|3
|$518.40
|$0.216
|16GB
|8
|320GB
|6TB
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB
|3
|$1,036.80
|$0.432
|32GB
|16
|640GB
|7TB
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB
|3
|$2,073.60
|$0.864
|64GB
|32
|1280GB
|8TB
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB
|3
|$3,110.40
|$1.296
|96GB
|48
|1920GB
|9TB
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB
|3
|$4,147.20
|$1.728
|128GB
|50
|2500GB
|10TB
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB
|3
|$8,294.40
|$3.456
|256GB
|56
|5000GB
|11TB
|가입하기
|G6 Dedicated 512GB
|3
|$16,588.80
|$6.912
|512GB
|64
|7200GB
|12TB
|가입하기
Shared CPU
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|공유 2GB
|3
|$43.20
|$0.066
|6GB
|3
|150GB
|6TB
|가입하기
|공유 4GB
|3
|$86.40
|$0.129
|12GB
|6
|240GB
|12TB
|가입하기
|공유 8GB
|3
|$172.80
|$0.258
|24GB
|12
|480GB
|15TB
|가입하기
|공유 16GB
|3
|$345.60
|$0.519
|48GB
|18
|960GB
|24TB
|가입하기
|공유 32GB
|3
|$691.20
|$1.038
|96GB
|24
|1,920GB
|48TB
|가입하기
|공유 64GB
|3
|$1,382.40
|$2.073
|192GB
|48
|3,840GB
|60TB
|가입하기
|공유 96GB
|3
|$2,073.60
|$3.111
|288GB
|60
|5,760GB
|60TB
|가입하기
|공유 128GB
|3
|$2,764.80
|$4.146
|384GB
|72
|7,680GB
|60TB
|가입하기
|공유 192GB
|3
|$4,147.20
|$6.222
|576GB
|96
|11,520GB
|60TB
|가입하기
High Memory
메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.
|요금제
|노드
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|High Memory 24GB
|3
|$216.00
|$0.324
|72GB
|6
|60GB
|15TB
|가입하기
|High Memory 48GB
|3
|$432.00
|$0.648
|144GB
|6
|120GB
|18TB
|가입하기
|High Memory 90GB
|3
|$864.00
|$1.296
|270GB
|12
|270GB
|21TB
|가입하기
|High Memory 150GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|450GB
|24
|600GB
|24TB
|가입하기
|High Memory 300GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|900GB
|48
|1,020GB
|27TB
|가입하기
스토리지
이그레스 초과 비용 = GB당 $0.015
Object Storage 요금제
백업, 빅 데이터, 아카이빙 요구 사항을 위한 Amazon S3 호환 스토리지입니다. 전체 스토리지 용량은 계정당 버킷당 오브젝트 수를 기준으로 합니다. 제품 세부 정보를 확인하세요.
|스토리지($/월)
|아웃바운드 전송($/월)
|$0.024/GB
|매월 첫 1TB 무료 제공, 이후 $0.015/GB.
|가입하기
G8 dedicated 컴퓨팅
새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00443
|4GB
|2
|40GB
|0TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 8x4
|$0.0089
|8GB
|4
|80GB
|0TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x8
|$0.0177
|16GB
|8
|160GB
|0TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x16
|$0.0354
|32GB
|16
|320GB
|0TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x32
|$0.0707
|64GB
|32
|640GB
|0TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x48
|$0.1062
|96GB
|48
|960GB
|0TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x64
|$0.1416
|128GB
|64
|1280GB
|0TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x128
|$0.2831
|256GB
|128
|2560GB
|0TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x256
|$0.5662
|512GB
|256
|5120GB
|0TB
|40/12Gbps
|가입하기
G8 dedicated general
새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G8 Dedicated 8x2
|$0.0089
|8GB
|2
|80GB
|0TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 16x4
|$0.0177
|16GB
|4
|160GB
|0TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 32x8
|$0.0354
|32GB
|8
|320GB
|0TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 64x16
|$0.0707
|64GB
|16
|640GB
|0TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 96x24
|$0.1062
|96GB
|24
|960GB
|0TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 128x32
|$0.1416
|128GB
|32
|1280GB
|0TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 256x64
|$0.2831
|256GB
|64
|2560GB
|0TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G8 Dedicated 512x128
|$0.5662
|512GB
|128
|5120GB
|0TB
|40/11Gbps
|가입하기
G7 dedicated 컴퓨팅
프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G7 Dedicated 4GB
|$6.00
|$0.009
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 8GB
|$12.00
|$0.018
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 16GB
|$24.00
|$0.036
|16GB
|8
|320GB
|6TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 32GB
|$48.00
|$0.072
|32GB
|16
|640GB
|7TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 64GB
|$96.00
|$0.144
|64GB
|32
|1,280GB
|8TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 96GB
|$144.00
|$0.216
|96GB
|48
|1,920GB
|9TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 128GB
|$192.00
|$0.288
|128GB
|50
|2,500GB
|10TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 256GB
|$240.00
|$0.360
|256GB
|56
|5,000GB
|11TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G7 Dedicated 512GB
|$288.00
|$0.432
|512GB
|64
|7,200GB
|12TB
|40/12Gbps
|가입하기
G6 dedicated general
리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|vCPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|G6 Dedicated 4GB
|$6.00
|$0.009
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|40/4Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 8GB
|$12.00
|$0.018
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 16GB
|$24.00
|$0.036
|16GB
|8
|320GB
|6TB
|40/6Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 32GB
|$48.00
|$0.072
|32GB
|16
|640GB
|7TB
|40/7Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 64GB
|$96.00
|$0.144
|64GB
|32
|1,280GB
|8TB
|40/8Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 96GB
|$144.00
|$0.216
|96GB
|48
|1,920GB
|9TB
|40/9Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 128GB
|$192.00
|$0.288
|128GB
|50
|2,500GB
|10TB
|40/10Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 256GB
|$240.00
|$0.360
|256GB
|56
|5,000GB
|11TB
|40/11Gbps
|가입하기
|G6 Dedicated 512GB
|$288.00
|$0.432
|512GB
|64
|7,200GB
|12TB
|40/12Gbps
|가입하기
Shared CPU
비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|Linode 1GB
|$2.40
|$0.0036
|1GB
|1
|25GB
|1TB
|40/1Gbps
|가입하기
|Linode 2GB
|$3.00
|$0.0045
|2GB
|1
|50GB
|2TB
|40/2Gbps
|가입하기
|Linode 4GB
|$6.00
|$0.0090
|4GB
|2
|80GB
|4TB
|40/4Gbps
|가입하기
|Linode 8GB
|$12.00
|$0.0180
|8GB
|4
|160GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|Linode 16GB
|$24.00
|$0.0360
|16GB
|6
|320GB
|8TB
|40/6Gbps
|가입하기
|Linode 32GB
|$48.00
|$0.0720
|32GB
|8
|640GB
|16TB
|40/7Gbps
|가입하기
|Linode 64GB
|$96.00
|$0.1440
|64GB
|16
|1,280GB
|20TB
|40/9Gbps
|가입하기
|Linode 96GB
|$144.00
|$0.2160
|96GB
|20
|1,920GB
|20TB
|40/10Gbps
|가입하기
|Linode 128GB
|$192.00
|$0.2880
|128GB
|24
|2,560GB
|20TB
|40/11Gbps
|가입하기
|Linode 192GB
|$288.00
|$0.4320
|192GB
|32
|3,840GB
|20TB
|40/12Gbps
|가입하기
High Memory
메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.
|요금제
|$/월
|$/시간
|RAM
|CPU
|스토리지
|전송
|네트워크 입력/출력
|High Memory 24GB
|$6.00
|$0.009
|24GB
|2
|20GB
|5TB
|40/5Gbps
|가입하기
|High Memory 48GB
|$12.00
|$0.018
|48GB
|2
|40GB
|6TB
|40/6Gbps
|가입하기
|High Memory 90GB
|$24.00
|$0.036
|90GB
|4
|90GB
|7TB
|40/7Gbps
|가입하기
|High Memory 150GB
|$48.00
|$0.072
|150GB
|8
|200GB
|8TB
|40/8Gbps
|가입하기
|High Memory 300GB
|$96.00
|$0.144
|300GB
|16
|340GB
|9TB
|40/9Gbps
|가입하기
네트워킹
이그레스 초과 비용 = GB당 $0.015
NodeBalancers
가동 시간을 유지하고 효율적으로 확장하며 예측 가능한 비용으로 트래픽을 관리하세요. 제품 세부 정보를 확인하세요.
|요금제
|$/월
|$/시간
|10GB
|$12
|$0.18
|가입하기
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기존 플랜에는 플랜 제품군 및 크기에 따라 매월 0TB에서 최대 20TB까지 차등 제공(스케일링)되는 무료 데이터 전송량이 포함되어 있습니다. G8 및 GPU 가속 플랜에는 플랜에 포함된 전송량(Transfer) 및 아웃바운드 트래픽(Egress)이 제공되지 않습니다. 네트워크 전송량 사용 및 비용에 대해 자세히 알아보세요.
프로모션 크레딧을 모두 사용하거나 크레딧 유효 기간이 만료된 후부터 신용카드로 청구됩니다. 예를 들어, 60일 동안 $100 크레딧을 받은 경우 해당 계정에 $100 크레딧이 자동으로 적용됩니다. 만약 60일 동안 $50만 사용하면 신용카드로 요금이 청구되지 않습니다. 60일 동안 $150를 사용하면, $100 크레딧이 소진되고, 신용카드에 $50의 요금이 청구됩니다. 프로모션 크레딧 기간이 만료되면 모든 활성 서비스가 신용카드로 청구됩니다.
Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 단, PayPal을 사용하더라도 계정 등록 시 신용카드 등록은 필수입니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.
어떤 플랜을 선택해야 할지 고민되신다면, 먼저 작은 규모의 플랜으로 시작한 후 필요에 따라 아키텍처를 스케일업(확장)해 나가는 것을 추천합니다. VM 크기는 언제든지 필요에 따라 확장(업)하거나 축소(다운)할 수 있습니다. 자세한 내용은 VM 플랜 선택 가이드를 확인해 보세요.
예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.
네. 가상 머신(VM)의 전원이 꺼진 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스 요금 청구를 중단하려면 계정에서 해당 서비스를 완전히 삭제해야 합니다.
당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다 어떤 국가에서 세금을 징수하는지, 적용되는 세율은 얼마인지, 귀하의 계정에 어떻게 사업자 세금 ID를 등록할 수 있는지는 세금 정보 가이드에서 확인할 수 있습니다.
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