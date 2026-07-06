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첸나이, 뭄바이, 오사카, 싱가포르, 도쿄, 멜버른 및 시드니에서 이용 가능합니다.
자카르타에서 제공되는 지역별 가격 책정

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컴퓨팅

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

컴퓨팅

GPU 요금제

NVIDIA GPU가 장착된 전용 가상 머신으로 복잡한 컴퓨팅 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다.

제품 세부 정보를 확인하세요
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RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

요금제 $/시간 RAM GPU VRAM vCPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
RTX PRO 6000 Blackwell x1 $3.00 176GB 1 96GB 16 1024GB 0TB 40/16Gbps 이용 신청
RTX PRO 6000 Blackwell x2 $6.00 352GB 2 192GB 32 2048GB 0TB 40/16Gbps 이용 신청
RTX PRO 6000 Blackwell x4 $12.00 704GB 4 384GB 64 4096GB 0TB 40/16Gbps 이용 신청
RTX PRO 6000 Blackwell 1대 - 싱가포르 $4.50 176GB 1 96GB 16 1024GB 0TB 40/16Gbps 이용 신청
RTX PRO 6000 Blackwell 2대 - 싱가포르 $9.00 352GB 2 192GB 32 2048GB 0TB 40/16Gbps 이용 신청
RTX PRO 6000 Blackwell x4 – 싱가포르 $18.00 704GB 4 384GB 64 4096GB 0TB 40/16Gbps 이용 신청

RTX™ 4000 Ada Generation

요금제 $/시간 RAM GPU CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력
RTX 4000 Ada GPU x1 Small $0.52 16GB 1 4 500GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium $0.67 32GB 1 8 500GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x1 Large $0.96 64GB 1 16 500GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large $1.53 128GB 1 32 500GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x2 Small $1.05 32GB 2 8 1TB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium $1.34 64GB 2 16 1TB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage $1.49 64GB 2 16 2TB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x4 Small $2.96 128GB 4 32 2TB 0TB 40/16Gbps 가입하기
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium $3.57 196GB 4 48 2TB 0TB 40/16Gbps 가입하기

RTX 6000 Quadro

요금제 $/시간 RAM GPU CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력
Dedicated 32GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 $1.50 32GB 1 8 640GB 16TB 40/10Gbps 가입하기
Dedicated 64GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 $3.00 64GB 2 16 1280GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
Dedicated 96GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 $4.50 96GB 3 20 1920GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
Dedicated 128GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 $6.00 128GB 4 24 2560GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
컴퓨팅

Dedicated CPU 요금제

CPU 집약적인 애플리케이션을 위한 전용 가상 머신을 제공합니다.

제품 세부 정보를 확인하세요

새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력
G8 Dedicated 4x2 $0.07 4GB 2 40GB 0TB 40/4Gbps 가입하기
G8 Dedicated 8x4 $0.14 8GB 4 80GB 0TB 40/5Gbps 가입하기
G8 Dedicated 16x8 $0.27 16GB 8 160GB 0TB 40/6Gbps 가입하기
G8 Dedicated 32x16 $0.54 32GB 16 320GB 0TB 40/7Gbps 가입하기
G8 Dedicated 64x32 $1.08 64GB 32 640GB 0TB 40/8Gbps 가입하기
G8 Dedicated 96x48 $1.62 96GB 48 960GB 0TB 40/9Gbps 가입하기
G8 Dedicated 128x64 $2.16 128GB 64 1280GB 0TB 40/10Gbps 가입하기
G8 Dedicated 256x128 $4.32 256GB 128 2560GB 0TB 40/11Gbps 가입하기
G8 Dedicated 512x256 $8.64 512GB 256 5120GB 0TB 40/12Gbps 가입하기

새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력
G8 Dedicated 8x2 $0.11 8GB 2 80GB 0TB 40/4Gbps 가입하기
G8 Dedicated 16x4 $0.21 16GB 4 160GB 0TB 40/5Gbps 가입하기
G8 Dedicated 32x8 $0.42 32GB 8 320GB 0TB 40/6Gbps 가입하기
G8 Dedicated 64x16 $0.84 64GB 16 640GB 0TB 40/7Gbps 가입하기
G8 Dedicated 96x24 $1.26 96GB 24 960GB 0TB 40/8Gbps 가입하기
G8 Dedicated 128x32 $1.68 128GB 32 1280GB 0TB 40/9Gbps 가입하기
G8 Dedicated 256x64 $3.36 256GB 64 2560GB 0TB 40/10Gbps 가입하기
G8 Dedicated 512x128 $6.84 512GB 128 5120GB 0TB 40/11Gbps 가입하기

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력                  
G7 Dedicated 4GB $43.00 $0.06 4GB 2 80GB 4TB 40/4Gbps 가입하기
G7 Dedicated 8GB $86.00 $0.13 8GB 4 160GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
G7 Dedicated 16GB $173.00 $0.26 16GB 8 320GB 6TB 40/6Gbps 가입하기
G7 Dedicated 32GB $346.00 $0.52 32GB 16 640GB 7TB 40/7Gbps 가입하기
G7 Dedicated 64GB $691.00 $1.04 64GB 32 1280GB 8TB 40/8Gbps 가입하기
G7 Dedicated 96GB $1,037.00 $1.56 96GB 48 1920GB 9TB 40/9Gbps 가입하기
G7 Dedicated 128GB $1,382.00 $2.07 128GB 50 2500GB 10TB 40/10Gbps 가입하기
G7 Dedicated 256GB $2,765.00 $4.15 256GB 56 5000GB 11TB 40/11Gbps 가입하기
G7 Dedicated 512GB $5,530.00 $8.29 512GB 64 7200GB 12TB 40/12Gbps 가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력                  
G6 Dedicated 4GB $36.00 $0.054 4GB 2 80GB 4TB 40/4Gbps 가입하기
G6 Dedicated 8GB $72.00 $0.108 8GB 4 160GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
G6 Dedicated 16GB $144.00 $0.216 16GB 8 320GB 6TB 40/6Gbps 가입하기
G6 Dedicated 32GB $288.00 $0.432 32GB 16 640GB 7TB 40/7Gbps 가입하기
G6 Dedicated 64GB $576.00 $0.864 64GB 32 1280GB 8TB 40/8Gbps 가입하기
G6 Dedicated 96GB $864.00 $1.296 96GB 48 1920GB 9TB 40/9Gbps 가입하기
G6 Dedicated 128GB $1,152.00 $1.728 128GB 50 2500GB 10TB 40/10Gbps 가입하기
G6 Dedicated 256GB $2,304.00 $3.456 256GB 56 5000GB 11TB 40/11Gbps 가입하기
G6 Dedicated 512GB $4,608.00 $6.912 512GB 64 7200GB 12TB 40/12Gbps 가입하기

 

 

컴퓨팅

Shared CPU 요금제

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

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요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
Nanode 1GB $5.00 $0.0075 1GB 1 25GB 1TB 40/1Gbps 가입하기
Linode 2GB $12.00 $0.0180 2GB 1 50GB 2TB 40/2Gbps 가입하기
Linode 4GB $24.00 $0.0360 4GB 2 80GB 4TB 40/4Gbps 가입하기
Linode 8GB $48.00 $0.0720 8GB 4 160GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
Linode 16GB $96.00 $0.1440 16GB 6 320GB 8TB 40/6Gbps 가입하기
Linode 32GB $192.00 $0.2880 32GB 8 640GB 16TB 40/7Gbps 가입하기
Linode 64GB $384.00 $0.5760 64GB 16 1280GB 20TB 40/9Gbps 가입하기
Linode 96GB $576.00 $0.8640 96GB 20 1920GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
Linode 128GB $768.00 $1.1520 128GB 24 2560GB 20TB 40/11Gbps 가입하기
Linode 192GB $1,152.00 $1.7280 192GB 32 3840GB 20TB 40/12Gbps 가입하기
컴퓨팅

High Memory 요금제

메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.

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요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
Linode 24GB $60.00 $0.09 24GB 2 20GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
Linode 48GB $120.00 $0.18 48GB 2 40GB 6TB 40/6Gbps 가입하기
Linode 90GB $240.00 $0.36 90GB 4 90GB 7TB 40/7Gbps 가입하기
Linode 150GB $480.00 $0.72 150GB 8 200GB 8TB 40/8Gbps 가입하기
Linode 300GB $960.00 $1.44 300GB 16 340GB 9TB 40/9Gbps 가입하기
컴퓨팅

Accelerated Compute 요금제

NETINT VPU 기반 미디어 트랜스코딩 등 특수 워크로드에 대한 클라우드 ASIC 전용 접속

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요금제 $/월 $/시간 RAM VPU CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력                                 
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small $280.00 $0.42 16GB 1 8 200GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium $352.00 $0.53 24GB 1 12 300GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small $488.00 $0.73 24GB 2 12 300GB 0TB 40/16Gbps 가입하기
컴퓨팅

LKE: 매니지드 쿠버네티스 엔진 요금제

LKE 가격에는 컴퓨팅 인스턴스, NodeBalancers, 볼륨 등 사용자가 소비하는 리소스가 포함됩니다. 매월 클러스터당 60달러 상당의 고가용성(HA) 제어 플레인으로 업그레이드하세요.


LKE-Enterprise는 LKE의 모든 기능과 더불어 HA(고가용성) 및 전용 컨트롤 플레인을 클러스터당 월 300달러(US$)로 제공합니다.
 

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새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 노드 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송  
G8 Dedicated 4x2 3 $0.07 4GB 2 40GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 8x4 3 $0.14 8GB 4 80GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 16x8 3 $0.27 16GB 8 160GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 32x16 3 $0.54 32GB 16 320GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 64x32 3 $1.08 64GB 32 640GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 96x48 3 $1.62 96GB 48 960GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 128x64 3 $2.16 128GB 64 1280GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 256x128 3 $4.32 256GB 128 2560GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 512x256 3 $8.64 512GB 256 5120GB 0TB 가입하기

새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 노드 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송  
G8 Dedicated 8x2 3 $0.11 8GB 2 80GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 16x4 3 $0.21 16GB 4 160GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 32x8 3 $0.42 32GB 8 320GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 64x16 3 $0.84 64GB 16 640GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 96x24 3 $1.26 96GB 24 960GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 128x32 3 $1.68 128GB 32 1280GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 256x64 3 $3.36 256GB 64 2560GB 0TB 가입하기
G8 Dedicated 512x128 3 $6.84 512GB 128 5120GB 0TB 가입하기

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 노드 $/월 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송

 
G7 Dedicated 4GB 3 $129.00 $0.06 4GB 2 80GB 4TB 가입하기
G7 Dedicated 8GB 3 $258.00 $0.13 8GB 4 160GB 5TB 가입하기
G7 Dedicated 16GB 3 $519.00 $0.26 16GB 8 320GB 6TB 가입하기
G7 Dedicated 32GB 3 $1,038.00 $0.52 32GB 16 640GB 7TB 가입하기
G7 Dedicated 64GB 3 $2,073.00 $1.04 64GB 32 1280GB 8TB 가입하기
G7 Dedicated 96GB 3 $3,111.00 $1.56 96GB 48 1920GB 9TB 가입하기
G7 Dedicated 128GB 3 $4,146.00 $2.07 128GB 50 2500GB 10TB 가입하기
G7 Dedicated 256GB 3 $8,295.00 $4.15 256GB 56 5000GB 11TB 가입하기
G7 Dedicated 512GB 3 $16,590.00 $8.29 512GB 64 7200GB 12TB 가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제 노드 $/월 $/시간 RAM vCPU 스토리지 전송

 
G6 Dedicated 4GB 3 $108.00 $0.054 4GB 2 80GB 4TB 가입하기
G6 Dedicated 8GB 3 $216.00 $0.108 8GB 4 160GB 5TB 가입하기
G6 Dedicated 16GB 3 $432.00 $0.216 16GB 8 320GB 6TB 가입하기
G6 Dedicated 32GB 3 $864.00 $0.432 32GB 16 640GB 7TB 가입하기
G6 Dedicated 64GB 3 $1,728.00 $0.864 64GB 32 1280GB 8TB 가입하기
G6 Dedicated 96GB 3 $2,592.00 $1.296 96GB 48 1920GB 9TB 가입하기
G6 Dedicated 128GB 3 $3,456.00 $1.728 128GB 50 2500GB 10TB 가입하기
G6 Dedicated 256GB 3 $6,912.00 $3.456 256GB 56 5000GB 11TB 가입하기
G6 Dedicated 512GB 3 $13,824.00 $6.912 512GB 64 7200GB 12TB 가입하기

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제 노드 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송

 
Shared 2GB 3 $36.00 $0.054 6GB 3 150GB 6TB 가입하기
Shared 4GB 3 $72.00 $0.108 12GB 6 240GB 12TB 가입하기
Shared 8GB 3 $144.00 $0.216 24GB 12 480GB 15TB 가입하기
Shared 16GB 3 $288.00 $0.432 48GB 18 960GB 24TB 가입하기
Shared 32GB 3 $576.00 $0.864 96GB 24 1920GB 48TB 가입하기
Shared 64GB 3 $1,152.00 $1.728 192GB 48 3840GB 60TB 가입하기
Shared 96GB 3 $1,728.00 $2.592 288GB 60 5760GB 60TB 가입하기
Shared 128GB 3 $2,304.00 $3.456 384GB 72 7680GB 60TB 가입하기
Shared 192GB 3 $3,456.00 $5.184 576GB 96 11520GB 60TB 가입하기

메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.

요금제 노드 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송

 
High Memory 24GB 3 $180.00 $0.27 72GB 6 60GB 15TB 가입하기
High Memory 48GB 3 $360.00 $0.54 144GB 6 120GB 18TB 가입하기
High Memory 90GB 3 $720.00 $1.08 270GB 12 270GB 21TB 가입하기
High Memory 150GB 3 $1,440.00 $2.16 450GB 24 600GB 24TB 가입하기
High Memory 300GB 3 $2,880.00 $4.32 900GB 48 1020GB 27TB 가입하기

스토리지

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

스토리지

Block Storage 요금제

고속 볼륨을 연결해 스토리지 용량을 늘립니다.

제품 세부 정보를 확인하세요
스토리지 $/월  
10GB $1.00 가입하기
20GB $2.00 가입하기
40GB $4.00 가입하기
80GB $8.00 가입하기
160GB $16.00 가입하기
320GB $32.00 가입하기
640GB $64.00 가입하기
1280GB $128.00 가입하기
2560GB $256.00 가입하기
5120GB $512.00 가입하기
10240GB $1,024.00 가입하기
스토리지

Object Storage 요금제

백업, 빅데이터및 아카이빙 요구사항을 위한 Amazon S3 호환 스토리지. 전체 스토리지 용량은 계정당 버킷당 오브젝트 수를 기준으로 합니다.

제품 세부 정보를 확인하세요
스토리지($/월) 아웃바운드 전송($/월)  
$0.02/GB 매월 첫 1TB 무료 제공, 이후 $0.005/GB. 가입하기
스토리지

Images

사용자 지정 이미지를 여러 머신에 업로드, 캡처 및 배포합니다.

개발자 허브 둘러보기
스토리지 $/월 Images/계정 최대 용량  
1GB $0.10 100 150GB 가입하기
25GB $2.50 100 150GB 가입하기
50GB $5.00 100 150GB 가입하기
75GB $7.50 100 150GB 가입하기
100GB $10.00 100 150GB 가입하기
125GB $12.50 100 150GB 가입하기
150GB $15.00 100 150GB 가입하기
스토리지

Backups

스택과 완전히 독립적으로 즉각적인 백업을 제공합니다. 백업할 인스턴스 유형을 선택하세요.

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NVIDIA GPU가 장착된 전용 가상 머신으로 복잡한 컴퓨팅 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
GPU 32GB $40.00 $0.06 32GB 8 640GB 16TB 40/10Gbps 가입하기
GPU 64GB $80.00 $0.12 64GB 16 1280GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
GPU 96GB $160.00 $0.18 96GB 20 1920GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
GPU 128GB $320.00 $0.24 128GB 24 2560GB 20TB 40/10Gbps 가입하기

새로운 1:2 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC™ 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
G8 Dedicated 4x2 $0.00369 4GB 2 40GB 0TB 40/4Gbps 가입하기
G8 Dedicated 8x4 $0.00738 8GB 4 80GB 0TB 40/5Gbps 가입하기
G8 Dedicated 16x8 $0.01476 16GB 8 160GB 0TB 40/6Gbps 가입하기
G8 Dedicated 32x16 $0.02952 32GB 16 320GB 0TB 40/7Gbps 가입하기
G8 Dedicated 64x32 $0.05895 64GB 32 640GB 0TB 40/8Gbps 가입하기
G8 Dedicated 96x48 $0.08847 96GB 48 960GB 0TB 40/9Gbps 가입하기
G8 Dedicated 128x64 $0.11799 128GB 64 1280GB 0TB 40/10Gbps 가입하기
G8 Dedicated 256x128 $0.23589 256GB 128 2560GB 0TB 40/11Gbps 가입하기
G8 Dedicated 512x256 $0.47187 512GB 256 5120GB 0TB 40/12Gbps 가입하기

새로운 1:4 VM 형태와 확장된 메모리 옵션을 갖춘 5세대 AMD EPYC 프로세서를 기반으로 일관성 높은 컴퓨팅 기능을 제공합니다. 지연 시간에 민감하고 리소스 사용량이 많은 엔터프라이즈급 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
G8 Dedicated 8x2 $0.00738 8GB 2 80GB 0TB 40/4Gbps 가입하기
G8 Dedicated 16x4 $0.01476 16GB 4 160GB 0TB 40/5Gbps 가입하기
G8 Dedicated 32x8 $0.02952 32GB 8 320GB 0TB 40/6Gbps 가입하기
G8 Dedicated 64x16 $0.05895 64GB 16 640GB 0TB 40/7Gbps 가입하기
G8 Dedicated 96x24 $0.08847 96GB 24 960GB 0TB 40/8Gbps 가입하기
G8 Dedicated 128x32 $0.11799 128GB 32 1280GB 0TB 40/9Gbps 가입하기
G8 Dedicated 256x64 $0.23589 256GB 64 2560GB 0TB 40/10Gbps 가입하기
G8 Dedicated 512x128 $0.47187 512GB 128 5120GB 0TB 40/11Gbps 가입하기

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
G7 Dedicated 4GB $5.00 $0.008 4GB 2 80GB 4TB 40/4Gbps 가입하기
G7 Dedicated 8GB $10.00 $0.015 8GB 4 160GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
G7 Dedicated 16GB $20.00 $0.030 16GB 8 320GB 6TB 40/6Gbps 가입하기
G7 Dedicated 32GB $40.00 $0.060 32GB 16 640GB 7TB 40/7Gbps 가입하기
G7 Dedicated 64GB $80.00 $0.120 64GB 32 1280GB 8TB 40/8Gbps 가입하기
G7 Dedicated 96GB $120.00 $0.180 96GB 48 1920GB 9TB 40/9Gbps 가입하기
G7 Dedicated 128GB $160.00 $0.240 128GB 50 2500GB 10TB 40/10Gbps 가입하기
G7 Dedicated 256GB $200.00 $0.300 256GB 56 5000GB 11TB 40/11Gbps 가입하기
G7 Dedicated 512GB $240.00 $0.360 512GB 64 7200GB 12TB 40/12Gbps 가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
G6 Dedicated 4GB $5.00 $0.008 4GB 2 80GB 4TB 40/4Gbps 가입하기
G6 Dedicated 8GB $10.00 $0.015 8GB 4 160GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
G6 Dedicated 16GB $20.00 $0.030 16GB 8 320GB 6TB 40/6Gbps 가입하기
G6 Dedicated 32GB $40.00 $0.060 32GB 16 640GB 7TB 40/7Gbps 가입하기
G6 Dedicated 64GB $80.00 $0.120 64GB 32 1280GB 8TB 40/8Gbps 가입하기
G6 Dedicated 96GB $120.00 $0.180 96GB 48 1920GB 9TB 40/9Gbps 가입하기
G6 Dedicated 128GB $160.00 $0.240 128GB 50 2500GB 10TB 40/10Gbps 가입하기
G6 Dedicated 256GB $200.00 $0.300 256GB 56 5000GB 11TB 40/11Gbps 가입하기
G6 Dedicated 512GB $240.00 $0.360 512GB 64 7200GB 12TB 40/12Gbps 가입하기

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력  
Linode 1GB $2.00 $0.003 1GB 1 25GB 1TB 40/1Gbps 가입하기
Linode 2GB $2.50 $0.004 2GB 1 50GB 2TB 40/2Gbps 가입하기
Linode 4GB $5.00 $0.008 4GB 2 80GB 4TB 40/4Gbps 가입하기
Linode 8GB $10.00 $0.015 8GB 4 160GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
Linode 16GB $20.00 $0.030 16GB 6 320GB 8TB 40/6Gbps 가입하기
Linode 32GB $40.00 $0.060 32GB 8 640GB 16TB 40/7Gbps 가입하기
Linode 64GB $80.00 $0.120 64GB 16 1280GB 20TB 40/9Gbps 가입하기
Linode 96GB $120.00 $0.180 96GB 20 1920GB 20TB 40/10Gbps 가입하기
Linode 128GB $160.00 $0.240 128GB 24 2560GB 20TB 40/11Gbps 가입하기
Linode 192GB $240.00 $0.360 192GB 32 3840GB 20TB 40/12Gbps 가입하기

메모리 집약적 애플리케이션을 위해 전용 코어로 가상 머신이 최적화됩니다.

요금제 $/월 $/시간 RAM CPU 스토리지 전송 네트워크 입력/출력                
High Memory 24GB $5.00 $0.0075 24GB 2 20GB 5TB 40/5Gbps 가입하기
High Memory 48GB $10.00 $0.0150 48GB 2 40GB 6TB 40/6Gbps 가입하기
High Memory 90GB $20.00 $0.0300 90GB 4 90GB 7TB 40/7Gbps 가입하기
High Memory 150GB $40.00 $0.0600 150GB 8 200GB 8TB 40/8Gbps 가입하기
High Memory 300GB $80.00 $0.1200 300GB 16 340GB 9TB 40/9Gbps 가입하기

데이터베이스

이그레스 초과 비용 = GB당 0.005달러

데이터베이스

MySQL 요금제

완전한 매니지드 MySQL 데이터베이스 클러스터입니다. 월 요금으로 표시된 가격입니다.

제품 세부 정보를 확인하세요

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 코어 RAM 스토리지 노드 1개 노드 2개 노드 3개  
G7 Dedicated 4GB, node 2 4 80 $81.60 $171.60 $246.00 가입하기
G7 Dedicated 8GB, node 4 8 160 $163.20 $342.00 $492.00 가입하기
G7 Dedicated 16GB, node 8 16 320 $327.60 $708.00 $982.80 가입하기
G7 Dedicated 32GB, node 16 32 640 $655.20 $1,401.60 $1,965.60 가입하기
G7 Dedicated 64GB, node 32 64 1280 $1,407.60 $2,838.00 $4,150.80 가입하기
G7 Dedicated 96GB, node 48 96 1920 $2,110.86 $4,358.40 $6,234.00 가입하기
G7 Dedicated 128GB, node 50 128 2500 $2,809.14 $5,706.00 $8,086.80 가입하기
G7 Dedicated 256GB, node 56 256 5000 $5,625.60 $10,941.60 $16,263.60 가입하기
G7 Dedicated 512GB, node 64 512 7200 $11,073.60 $22,147.20 $33,220.80 가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제 코어 RAM 스토리지 노드 1개 노드 2개 노드 3개  
G6 Dedicated 4GB, node 2 4 80 $68.00 $143.00 $206.00 가입하기
G6 Dedicated 8GB, node 4 8 160 $136.00 $285.00 $410.00 가입하기
G6 Dedicated 16GB, node 8 16 320 $273.00 $590.00 $819.00 가입하기
G6 Dedicated 32GB, node 16 32 640 $546.00 $1,168.00 $1,638.00 가입하기
G6 Dedicated 64GB, node 32 64 1280 $1,173.00 $2,365.00 $3,459.00 가입하기
G6 Dedicated 96GB, node 48 96 1920 $1,759.00 $3,632.00 $5,195.00 가입하기
G6 Dedicated 128GB, node 50 128 2500 $2,341.00 $4,755.00 $6,739.00 가입하기
G6 Dedicated 256GB, node 56 256 5000 $4,684.00 $9,118.00 $13,553.00 가입하기

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제 코어 RAM 스토리지 노드 1개 노드 3개  
Shared 1GB, 노드 1 1 25 $16.00 $37.00 가입하기
Shared 2GB, 노드 1 2 50 $32.00 $74.00 가입하기
Shared 4GB, 노드 2 4 80 $63.00 $147.00 가입하기
Shared 8GB, 노드 4 8 160 $126.00 $294.00 가입하기
Shared 16GB, 노드 6 16 320 $252.00 $588.00 가입하기
Shared 32GB, 노드 8 32 640 $504.00 $1,176.00 가입하기
Shared 64GB, 노드 16 64 1280 $1,008.00 $2,352.00 가입하기
Shared 96GB, 노드 20 96 1920 $1,512.00 $3,545.00 가입하기
Shared 128GB, 노드 24 128 2560 $2,016.00 $4,726.00 가입하기
Shared 192GB, 노드 32 192 3840 $3,025.00 $7,090.00 가입하기
데이터베이스

PostgreSQL 요금제

완전한 매니지드 PostgreSQL 데이터베이스 클러스터입니다. 월 요금으로 표시된 가격입니다.

제품 세부 정보를 확인하세요

프리미엄 메모리 설정을 갖춘 3세대 AMD EPYC 프로세서로 지원되는 고성능 Dedicated CPU 코어를 통해 부하가 걸렸을 때도 일관된 처리량을 제공합니다. 대규모로 안정성, 짧은 지연 시간, 안정적인 성능을 구현해야 하는 CPU 집약적 또는 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

요금제 코어 RAM 스토리지 노드 1개 노드 2개 노드 3개  
G7 Dedicated 4GB, node 2 4 80 $81.60 $171.60 $246.00 가입하기
G7 Dedicated 8GB, node 4 8 160 $163.20 $342.00 $492.00 가입하기
G7 Dedicated 16GB, node 8 16 320 $327.60 $708.00 $982.80 가입하기
G7 Dedicated 32GB, node 16 32 640 $655.20 $1,401.60 $1,965.60 가입하기
G7 Dedicated 64GB, node 32 64 1280 $1,407.60 $2,838.00 $4,150.80 가입하기
G7 Dedicated 96GB, node 48 96 1920 $2,110.86 $4,358.40 $6,234.00 가입하기
G7 Dedicated 128GB, node 50 128 2500 $2,809.14 $5,706.00 $8,086.80 가입하기
G7 Dedicated 256GB, node 56 256 5000 $5,625.60 $10,941.60 $16,263.60 가입하기
G7 Dedicated 512GB, node 64 512 7200 $11,073.60 $22,147.20 $33,220.80 가입하기

리소스 경합을 최소화하면서 Dedicated CPU 코어가 사용 가능한 레거시 하드웨어에서 프로비저닝됩니다. 프리미엄 하드웨어 요구사항 없이 예측 가능한 성능이 필요한 안정적인 프로덕션 워크로드에 적합합니다.

요금제 코어 RAM 스토리지 노드 1개 노드 2개 노드 3개  
G6 Dedicated 4GB, node 2 4 80 $68.00 $143.00 $206.00 가입하기
G6 Dedicated 8GB, node 4 8 160 $136.00 $285.00 $410.00 가입하기
G6 Dedicated 16GB, node 8 16 320 $273.00 $590.00 $819.00 가입하기
G6 Dedicated 32GB, node 16 32 640 $546.00 $1,168.00 $1,638.00 가입하기
G6 Dedicated 64GB, node 32 64 1280 $1,173.00 $2,365.00 $3,459.00 가입하기
G6 Dedicated 96GB, node 48 96 1920 $1,759.00 $3,632.00 $5,195.00 가입하기
G6 Dedicated 128GB, node 50 128 2500 $2,341.00 $4,755.00 $6,739.00 가입하기
G6 Dedicated 256GB, node 56 256 5000 $4,684.00 $9,118.00 $13,553.00 가입하기

비용 효율적인 개발, 테스트 및 가변 워크로드를 위해 레거시 하드웨어에 Shared CPU가 제공됩니다.

요금제 코어 RAM 스토리지 노드 1개 노드 3개  
Shared 1GB, 노드 1 1 25 $16.00 $37.00 가입하기
Shared 2GB, 노드 1 2 50 $32.00 $74.00 가입하기
Shared 4GB, 노드 2 4 80 $63.00 $147.00 가입하기
Shared 8GB, 노드 4 8 160 $126.00 $294.00 가입하기
Shared 16GB, 노드 6 16 320 $252.00 $588.00 가입하기
Shared 32GB, 노드 8 32 640 $504.00 $1,176.00 가입하기
Shared 64GB, 노드 16 64 1280 $1,008.00 $2,352.00 가입하기
Shared 96GB, 노드 20 96 1920 $1,512.00 $3,545.00 가입하기
Shared 128GB, 노드 24 128 2560 $2,016.00 $4,726.00 가입하기
Shared 192GB, 노드 32 192 3840 $3,025.00 $7,090.00 가입하기

네트워킹

이그레스 초과 비용 = GB당 $0.015

네트워크

NodeBalancers

가동 시간을 유지하고 효율적으로 확장하며 예측 가능한 비용으로 트래픽을 관리하세요.

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요금제 $/월 $/시간

 
NodeBalancers $10 $0.015 가입하기

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자주 묻는 질문(FAQ)

자주 묻는 질문(FAQ)

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기존 플랜에는 플랜 제품군 및 크기에 따라 매월 0TB에서 최대 20TB까지 차등 제공(스케일링)되는 무료 데이터 전송량이 포함되어 있습니다. G8 및 GPU 가속 플랜에는 플랜에 포함된 전송량(Transfer) 및 아웃바운드 트래픽(Egress)이 제공되지 않습니다. 네트워크 전송 사용량 및 비용에 대해 더 알아보세요.

프로모션 크레딧을 모두 사용하거나 크레딧 유효 기간이 만료된 후부터 신용카드로 청구됩니다. 예를 들어, 60일 동안 $100 크레딧을 받은 경우 해당 계정에 $100 크레딧이 자동으로 적용됩니다. 만약 60일 동안 $50만 사용하면 신용카드로 요금이 청구되지 않습니다. 60일 동안 $150를 사용하면, $100 크레딧이 소진되고, 신용카드에 $50의 요금이 청구됩니다. 프로모션 크레딧 기간이 만료되면 모든 활성 서비스가 신용카드로 청구됩니다.

Visa, Mastercard, American Express, Discover를 지원합니다. PayPal 계정에서 자금을 이체해 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 단, PayPal을 사용하더라도 계정 등록 시 신용카드 등록은 필수입니다. 이는 당사의 마스터 서비스 계약에 따라 계정에 유효한 신용카드를 유지해야 하기 때문입니다. 청구 방식에 대한 가이드를 읽어보세요.

어떤 플랜을 선택해야 할지 고민되신다면, 먼저 작은 규모의 플랜으로 시작한 후 필요에 따라 아키텍처를 스케일업(확장)해 나가는 것을 추천합니다. VM 크기는 언제든지 필요에 따라 확장(업)하거나 축소(다운)할 수 있습니다. 자세한 내용은 VM 플랜 선택 가이드를 확인해 보세요.

예, 신용카드로 계정에 선불 크레딧을 충전할 수 있습니다. 사용한 서비스에 대해 계정에 청구가 진행되면, 계정에 등록된 결제 카드에서 요금을 청구하기 전에 선결제된 크레딧 금액이 적용됩니다.

네. 가상 머신(VM)의 전원이 꺼진 상태라도 저장된 데이터는 안전하게 유지되며, RAM이나 데이터 전송량 등 다른 리소스의 가용성을 확보(리저브)하기 위한 리소스 가치가 유지됩니다. Longview Pro 또는 추가 IP와 같은 다른 활성 서비스도 청구됩니다. 특정 서비스에 대한 청구를 중단하려면 해당 서비스를 계정에서 완전히 삭제해야 합니다.

당사는 세금 납부 대상에 해당하는 고객으로부터 세금을 징수합니다 당사가 세금을 징수하는 국가(세율 포함)에 대한 자세한 정보와 귀하의 계정에 비즈니스 납세자 식별 번호(Tax ID)를 추가하는 방법을 알아보려면 당사의 세금 정보 가이드를 참조하시기 바랍니다.

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