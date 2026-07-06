보안팀은 공유 텔레메트리, 중앙 집중식 정책 관리 및 적응형 자동화를 통해 매뉴얼 조정을 줄이는 동시에 보안 기능 전반의 일관성을 높일 수 있습니다.
통합 보안 인텔리전스로 최신 애플리케이션 환경 전반을 보호하세요.
웹 애플리케이션, API, 봇 및 AI 기반 서비스 전반에서 공유 인텔리전스와 적응형 자동화 기반의 통합 보호 기능을 통해 운영 제약 조건을 줄이고 가시성을 높이세요.
애플리케이션, API, 봇 및 AI 상호작용 전반에서 위협을 연관 분석하세요.
WAF, API 보안, 봇 관리 및 AI 보호 기능 전반의 텔레메트리를 결합해 정교한 공격을 더욱 빠르게 탐지하세요. 공유 컨텍스트를 통해 탐지 정확도를 높이는 동시에 세분화된 조사와 수동 분석을 줄일 수 있습니다.
성능 저하 없는 글로벌 규모의 보안 혁신
Akamai의 글로벌 분산 플랫폼을 기반으로 하며 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 사용할 수 있는 보호 기능을 통해 개발자와 보안팀이 더욱 빠르게 업무를 수행할 수 있도록 지원하세요. 성능과 안정성을 유지하면서 애플리케이션, API 및 AI 기반 서비스를 보호하세요.
트래픽과 보안 요구 사항에 맞춰 자동으로 적응하는 자동화
적응형 기준선과 맞춤형 권장 사항을 통해 매뉴얼 조정을 줄이고 유지 관리를 간소화하며, 보안팀이 애플리케이션 및 API 환경 전반에서 더욱 빠르고 자신 있게 대응할 수 있도록 지원합니다.
지속적인 압박을 받는 보안팀을 위한 설계
Akamai 애플리케이션 보호 플랫폼으로 최신 애플리케이션, API 및 AI 시스템을 보호하는 방법
공유 인텔리전스, 통합 보안 및 적응형 보안이 애플리케이션, API, 봇, ID 및 AI 상호작용 전반에서 어떻게 함께 작동해 리스크와 운영 복잡성을 완화하는지 확인하세요.
애플리케이션, API 및 AI 환경 전반에 숨겨진 노출 요소를 찾아보세요.
최신 환경은 기존 인벤토리로는 따라가기 어려울 만큼 빠르게 변화합니다. Akamai는 기업이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
- 실제 라이브 프로덕션에서 노출된 서비스와 섀도 API를 탐지
- 애플리케이션, 자동화된 상호작용 및 새롭게 등장하는 AI 워크플로에 대한 가시성 확보
- 사용자, 서비스, 봇 및 자율 에이전트가 실제로 리소스에 어떻게 접속하는지 파악
이러한 지속적인 가시성을 통해 사각지대를 줄이고 보안 거버넌스를 강화하며, 더욱 높은 신뢰를 바탕으로 리스크의 우선순위를 지정할 수 있습니다.
통합 보안으로 애플리케이션과 AI 워크플로를 보호하세요.
최신 공격은 점점 더 인증 정보 도용, 봇, API 악용 및 AI 기반 기법을 결합해 분산된 보안 제어를 우회합니다. Akamai는 기업이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
- 애플리케이션, API, ID, 자동화된 상호작용 및 AI 서비스 전반에서 더욱 폭넓은 가시성 확보
- 공통 플랫폼과 공유 인텔리전스를 통해 보호 기능을 일관되게 적용
- 분산 환경 전반에서 안정성을 개선하는 동시에 보안 운영을 간소화
이러한 통합 접근 방식을 통해 기업은 성능, 확장성 또는 사용자 경험을 저해하지 않으면서도 보안을 더욱 강화할 수 있습니다.
일관된 제어 기능으로 사용자와 자율 시스템 간 상호작용을 관리하세요.
AI 에이전트, API 및 머신 간 상호작용이 일상적인 운영의 일부가 되면서 보안팀에는 사용자, 애플리케이션 및 서비스 전반으로 확장되는 가시성과 제어 기능이 필요합니다. Akamai는 기업이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
- 애플리케이션, API, AI 서비스 및 사용자 상호 작용 전반에서 가시성과 정책 적용 유지
- 행동 분석과 적응형 리스크 평가를 통해 의심스러운 활동 탐지
- 상황 기반 보호 기능을 적용해 분산 환경 전반에서 의도하지 않은 노출 최소화
이러한 접근 방식을 통해 기업은 민감한 데이터와 핵심 시스템을 보호하고 진화하는 컴플라이언스 요구 사항에 대응하는 동시에 AI 도입을 지원할 수 있습니다.
AI 속도로 발전하는 위협에 맞춰 보안을 지속적으로 강화하기
공격자는 자동화와 AI를 활용해 머신 수준의 속도로 애플리케이션을 탐색하고 악용하는 사례가 점점 늘어나고 있습니다. Akamai의 핵심 플랫폼 기술은 다음과 같은 기능을 통해 기업이 이러한 위협에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
- 머신 러닝과 행동 분석을 통해 보호 기능을 지속적으로 개선
- 새로운 위협과 악성 자동화 기법을 탐지하는 글로벌 위협 인텔리전스 및 공유 텔레메트리
- 새로운 공격 패턴과 제로데이 공격 행위에 대응할 수 있도록 지원하는 신속한 보호 기능 업데이트
이러한 통합 접근 방식을 통해 애플리케이션, API 및 AI 기반 서비스가 지속적으로 발전하는 환경에서도 매뉴얼 조정을 줄이고 대응 속도를 높이며 더욱 강력한 보호를 유지할 수 있습니다.
환경 전반에 걸친 애플리케이션 보안 문제 해결
고객 사례
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
보안팀은 공유 텔레메트리, 중앙 집중식 정책 관리 및 적응형 자동화를 통해 매뉴얼 조정을 줄이는 동시에 보안 기능 전반의 일관성을 높일 수 있습니다.
네. 이 플랫폼은 AI 기반 애플리케이션, API 및 자동화된 상호작용을 관리하고 보호하는 동시에 새롭게 등장하는 AI 특화 공격 기법에 대응할 수 있도록 지원합니다.
이 플랫폼은 WAF, API 보안, 봇 보호, DDoS 방어, 인증 정보 도용 방지 및 AI 중심 보호 기능을 분산 환경 전반에서 통합 제공합니다.
Akamai의 애플리케이션 보호 플랫폼으로 모든 것을 해결하세요.
최신 애플리케이션 보안은 개별적인 제어만으로는 충분하지 않습니다. Akamai는 적응형 인텔리전스, 통합 보안 기능 및 글로벌 규모의 가시성을 통해 애플리케이션, API, 봇 및 AI 시스템 전반의 보호를 통합해 오늘날의 분산 환경에 최적화된 보안을 제공합니다.