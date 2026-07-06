최신 환경은 기존 인벤토리로는 따라가기 어려울 만큼 빠르게 변화합니다. Akamai는 기업이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.

실제 라이브 프로덕션에서 노출된 서비스와 섀도 API를 탐지

애플리케이션, 자동화된 상호작용 및 새롭게 등장하는 AI 워크플로에 대한 가시성 확보

사용자, 서비스, 봇 및 자율 에이전트가 실제로 리소스에 어떻게 접속하는지 파악

이러한 지속적인 가시성을 통해 사각지대를 줄이고 보안 거버넌스를 강화하며, 더욱 높은 신뢰를 바탕으로 리스크의 우선순위를 지정할 수 있습니다.