Managed Agents에 분산 인프라가 필요한 이유

Anthropic의 엔지니어링팀은 기본적인 설계 결정 사항을 설명했습니다. 즉, "뇌"(Claude와 그 하니스)와 "손"(샌드박스와 동작을 수행하는 툴)을 분리하는 것입니다. 이러한 분리는 "다뇌다수(many brains, many hands)"를 실현합니다. 단일 에이전트 세션은 여러 위치 및 리소스에서 병렬로 실행되는 여러 추론 호출과 여러 실행 환경을 생성할 수 있습니다.

이해해야 할 핵심 인사이트: Anthropic은 Claude에 필요한 뇌나 손의 개수 또는 위치에 대해 어떠한 가정도 하지 않습니다. 이 점이 아키텍처 측면에서 매우 중요합니다. 추론이 발생하는 곳, 샌드박스가 실행되는 곳, 툴이 실행되는 곳 등의 인프라 레이어가 의도적으로 열려 있다는 것입니다. Anthropic은 오케스트레이션을 구축했습니다. 기저에 있는 컴퓨팅 패브릭은 Akamai와 같은 기업들이 제공하는 것과 정확히 일치합니다.

이는 2026년 3월 산호세의 NVIDIA GTC에서 Akamai가 발표한 분산 추론 아키텍처와 정확하게 대응합니다. 그 내용은 프로덕션 AI 추론(특히 지연 시간이 짧은 응답, 다단계 추론, 실시간 툴 호출이 필요한 에이전틱 워크플로)은 중앙 집중식 AI 팩토리와 다른 접근 방식을 요구한다는 점인데, 바로 이것이 Managed Agents가 기업 규모에서 작동하는 데 필요합니다.

AI 팩토리는 기본 모델 학습과 대규모 동시 GPU 워크로드에 탁월합니다. 그러나 Managed Agents가 실시간 애플리케이션의 지연 시간 제약 조건 내에서 툴을 호출하고, 코드를 실행하고, 결과를 반환해야 하는 5개의 병렬 "뇌"를 생성하는 경우(Anthropic은 "아직 생각지도 못한 프로그램"을 위해 설계하고 있다는 점을 인지하고 있음), 모든 레이어에 고처리량 네트워크 패브릭으로 연결되고 여러 지역에 분산되며, 보안이 적용된 GPU가 필요합니다.

이를 Akamai Inference Cloud에서 제공합니다. 학습 및 미세 조정을 위한 중앙 집중식 GPU 클러스터부터, 프로덕션 환경 추론을 위한 분산형 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU, 그리고 라우팅, 캐싱, 보안을 위한 엣지 네트워크 거점에 이르기까지, Akamai의 컴퓨팅 리소스 포트폴리오는 바로 이러한 워크로드 패턴에 맞춰 특별히 설계되었습니다.

빛보다 빠를 수는 없습니다. 런던의 사용자가 버지니아에 있는 추론 엔드포인트에 도달하면 단일 토큰이 생성되기 전에 각 방향에서 약 28밀리초의 지연이 발생합니다. 이 수치에 에이전틱 워크플로의 순차적 추론 호출 수를 곱하면 실시간 애플리케이션에는 중앙 집중식 추론을 사용할 수 없게 됩니다.