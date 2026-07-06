인프라 변경 없이 가치 실현 시간을 단축하세요.

Workforce Protector를 사용하면 다음과 같은 작업이 필요 없습니다.

네트워크 재설계

프록시 배포

브라우저 교체 프로젝트

복잡한 트래픽 라우팅



원래의 사용자 경험을 유지하면서 신속하게 상호작용 보안을 제공하세요.