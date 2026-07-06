- 프롬프트, 응답 및 AI 상호작용에 대한 실시간 가시성
- 민감한 데이터가 AI 애플리케이션에 도달하기 전에 보호
- 브라우저 확장 프로그램 모니터링 및 확장 프로그램 관련 리스크 감소
- 웹 애플리케이션, 브라우저, 데스크톱 툴의 섀도 AI 발견
- 사용자 워크플로를 변경할 필요 없이 관리형 및 비관리형 디바이스 보호
- 프록시나 네트워크 재설계, 브라우저 교체 없이 신속하게 배포
- 적응형 맥락 인식 정책을 통해 AI 사용 관리
- Chrome, Edge, Firefox, Safari에 관리 조치 적용
사용자와 에이전트를 위한 AI 거버넌스 및 상호작용 보안
AI, SaaS, 웹 및 데스크톱 애플리케이션의 프롬프트, 응답, 에이전트 동작 및 데이터 교환을 관리하세요. 브라우저, 워크플로, 네트워크 아키텍처를 변경하지 않고도 상호작용 레이어에서 실시간 가시성과 적응형 제어 기능을 확보할 수 있습니다.
엔터프라이즈 브라우저 제어. 엔터프라이즈 브라우저 불필요.
Akamai Workforce Protector는 별도의 설정 없이도 모든 브라우저를 안전한 업무 환경으로 전환하는 확장 기능을 제공합니다. 브라우저를 변경하거나 사용자에게 불편을 주지 않고도 종단간 보안과 실시간 AI 사용 제어 기능을 확보할 수 있습니다.
Workforce Protector가 상호작용을 보호하는 방식
가시성, 맥락, 적응형 제어 기능을 통해 AI를 안전하게 도입하세요. Workforce Protector는 업무가 이루어지는 현장을 모니터링하고, 상호작용이 발생하는 지점에서 직접적으로 관리 조치를 적용합니다.
라스트 마일 상호작용 보안을 위한 설계
적절한 상호작용 지점에서 올바른 제어를 적용하세요. Workforce Protector는 브라우저 기반 보호 기능, 데스크톱 가시성, 중앙 집중식 정책 관리, 클라우드 인텔리전스를 결합해 사용자와 AI 에이전트의 작업 환경을 보호합니다.
기능
일반적인 상호작용 보안 사용 사례
사용자와 AI 에이전트가 안전하게 상호작용할 수 있는 채널을 확보하세요. Workforce Protector는 AI 사용을 관리하고 데이터를 보호하며 리스크를 줄이기 위해 적절한 시점에 적합한 관리 조치를 적용합니다.
신속한 배포.
인프라 변경 없이 가치 실현 시간을 단축하세요.
Workforce Protector를 사용하면 다음과 같은 작업이 필요 없습니다.
- 네트워크 재설계
- 프록시 배포
- 브라우저 교체 프로젝트
- 복잡한 트래픽 라우팅
원래의 사용자 경험을 유지하면서 신속하게 상호작용 보안을 제공하세요.
간편한 통합
상호작용 보안을 적용해 기존 투자를 확장하세요.
다음과 간편하게 통합됩니다.
- IAM 및 ID 공급업체
- SIEM 플랫폼
- 파일 레이블링 솔루션
- 티켓 발급 시스템
- MDM 플랫폼
기존 워크플로와 투자를 활용하면서 상호작용 레이어에서 가시성과 제어 기능을 강화하세요.
상호작용 보안이 특별한 이유
|접근 방식
|보안 면에서 우수한 부분
|미흡한 부분
|Workforce Protector가 특별한 이유
|SASE/SSE
|네트워크 트래픽, 애플리케이션 접속 및 연결
|프롬프트, 사용자 행동, AI 상호작용, 세션 내 데이터 교환
|Workforce Protector는 애플리케이션과의 연결뿐만 아니라 상호작용 자체를 보호합니다.
|로컬 프록시
|라우팅된 트래픽 검사 및 정책 적용
|완전한 상호작용 맥락과 간편한 사용자 경험
|Workforce Protector는 트래픽을 재라우팅하거나 성능에 영향을 미치지 않고 상호작용 레이어에서 직접 관리 조치를 적용합니다.
|엔드포인트 DLP/EDR/XDR
|파일, 프로세스, 디바이스 및 엔드포인트 활동
|프롬프트, 텍스트 인풋, 복사/붙여넣기, AI 사용과 같은 파일리스 작업
|Workforce Protector는 애플리케이션 내에서 사용자와 AI가 상호작용하는 방식에 대한 기업 거버넌스를 적용합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
상호작용 보안 플랫폼은 애플리케이션 내에서 사용자와 AI 에이전트가 수행하는 모든 작업, 예를 들어 프롬프트, 데이터 교환, 업로드, 다운로드, 텍스트 인풋, 및 기타 세션 내 활동을 보호합니다. 트래픽이나 파일에 집중하기보다는 상호작용 그 자체를 보호합니다.
SSE 솔루션은 접속 권한과 네트워크 트래픽을 보호합니다. Workforce Protector는 사용자와 AI 에이전트가 애플리케이션 내에서 데이터를 교환하고, 프롬프트를 입력하며, 작업을 수행하는 상호작용 레이어를 보호하는 데 도움을 줍니다.
많은 AI 보안 솔루션은 AI 트래픽이나 모델 상호작용에 중점을 두고 있습니다. Workforce Protector는 프롬프트, 응답, 사용자 행동, 애플리케이션, 브라우저, AI 에이전트 등의 다양한 상호작용 레이어를 보호해 가시성과 제어 기능을 제공합니다.
엔드포인트 DLP는 일반적으로 파일과 트래픽에 중점을 둡니다. Workforce Protector는 텍스트 인풋, 복사/붙여넣기, AI 사용과 같은 파일 기반 및 파일리스 활동을 포함한 상호작용을 맥락에 맞게 보호합니다.
Workforce Protector는 라스트 마일에서 모니터링, 탐지, 차단 및 관리 기능을 적용하면서도 원래의 사용자 경험을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
Workforce Protector는 네트워크나 아키텍처 변경을 필요로 하지 않습니다. 보호 대상인 상호작용 채널을 기반으로 배포됩니다.
네. Workforce Protector는 기존 IAM/IdP, 접속 관리, SIEM, 파일 레이블링, 티켓 발급 및 MDM 시스템을 지원하도록 설계되었습니다.
기존의 보안 제어 방식으로는 AI 사용, 파일리스 데이터 전송, 관리되지 않는 ID, 그리고 라스트 마일 사용자 행동이 실제로 일어나는 상호작용 레이어를 충분히 보호할 수 없기 때문에 상호작용 보안 플랫폼이 필요합니다.
AI 및 SaaS의 상호작용 보안에 대해 알아보기
Workforce Protector가 보안팀에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 무료 데모를 신청하세요.
- 섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견
- 민감한 데이터 노출 방지
- 실시간으로 AI 상호작용 관리
- 모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호
- 자신감을 가지고 AI 도입 가속
간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.
- 양식 제출
- Akamai와 시간 예약