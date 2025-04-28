Che cos'è un bus di eventi?

Gli eventi sono cambiamenti nello stato di un sistema. Un evento è qualcosa che si è verificato e che può causare altri eventi. Una transazione di e-commerce, la richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente, una violazione dei dati, un'apparecchiatura in difficoltà, una variazione del prezzo delle azioni e il clic di un cliente su un URL di un sito web sono tutti esempi di eventi. Per le aziende, ricevere notifiche sugli eventi il più rapidamente possibile è fondamentale per migliorare l'efficienza, la produttività e la competitività. Per raggiungere questo obiettivo, gli architetti IT possono scegliere di implementare un'architettura basata sugli eventi.