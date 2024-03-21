고객에게 안전한 보안 경험을 제공하기 위해 Akamai와 Orange Cyberdefense를 선택한 EFAFLEX

EFAFLEX는 고속 나선형, 롤업 및 접이식 도어를 만드는 대표적인 제조업체입니다. 오랜 기간 탄탄한 전통을 쌓아온 가족 경영 기업입니다. 바이에른에 본사를 두고 전 세계에 서비스를 제공하고 있으며, 매우 다양한 업계를 지원하고 있습니다. EFAFLEX는 56개가 넘는 국가의 고객에게 문과 관련된 모든 종류의 전문 서비스를 제공하는 믿을 수 있는 기업입니다. 이러한 혁신적인 기업이 고객에게 편안한 경험을 제공하기 위해 Orange Cyberdefense와 함께 Akamai를 선정한 사실을 기쁘게 생각합니다.

EFAFLEX는 글로벌 시장의 리더로서 모든 컴플라이언스를 준수하면서 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위해 보안 체계를 개선해야만 했습니다. 그리고 최근 여러 곳의 관련 기업이 감염 사태를 겪으며 자체적으로 안전한 운영을 보장하기 위해 필요한 모든 안전 조치를 취하려 하고 있다는 사실을 깨달았습니다. EFAFLEX는 효율적인 프로세스와 저렴한 비용의 서비스를 제공하면서 자사의 기술 최적화에 도움이 될 솔루션을 찾고자 했습니다. 그래서 스코어카드를 사용해 최고의 벤더사를 결정하기 위한 광범위한 시장 분석과

리서치를 진행하고, 결과적으로 Akamai Guardicore Segmentation를 선택했습니다. 이 솔루션은 즉각적으로 네트워크 흐름에 대한 더 많은 가시성을 제공하고 완전히 새로운 트래픽 세그멘테이션 방식을 지원했습니다. EFAFLEX는 빠르고 간단하며 직관적인 솔루션으로 기업의 중요 자산을 완벽하게 보호할 수 있다는 사실을 알게 되었습니다. 솔루션을 통합하기 전 확약에 앞서 개념 증명(PoC)을 통해 작업을 테스트함으로써 많은 시간과 비용을 절약할 수 있었습니다. 솔루션을 결정한 후에는 포괄적인 온보딩 프로세스를 통해 Akamai의 숙련된 기술 전문가에게 문의할 수 있게 되었으며, 기술 전문가는 적시에 전문적인 방식으로 질문에 답변할 수 있었습니다. EFAFLEX는 Akamai 그리고 중간에서 중간 교량 역할을 하는 Orange Cyberdefense와의 협업에서도 큰 도움을 받았습니다.

이 놀라운 협력 관계에 대해 EFAFLEX의 IT 인프라 팀 책임자인 조안 마이어(Johann Meyer)는 이렇게 말합니다. "Akamai와 Orange Cyberdefense와의 협업은 정말 즐거웠습니다. 의사소통은 언제나 매끄럽고 개방적이었으며 네트워크 워크플로에 대한 이해 수준도 크게 향상되었습니다. 보안을 강화하고 고객에게 안전한 경험을 제공할 수 있다는 것을 알았으니 이제 밤에도 안심하고 푹 잘 수 있어요. 앞으로도 지속적인 협업을 기대하고 있으며, Akamai 기술 전문가에게 직접 문의할 수 있다는 점을 높이 평가하고 있습니다."