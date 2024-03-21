EFAFLEX elige a Akamai y a Orange Cyberdefense para proporcionar una experiencia segura a sus clientes

EFAFLEX es el fabricante líder de puertas en espiral, enrollables y plegables de alta velocidad. La empresa es un negocio familiar con tradiciones sólidas y duraderas. Con sede en Baviera, ofrecen servicios en todo el mundo y prestan servicio a una gran variedad de sectores. Clientes de más de 56 países confían en el servicio profesional de EFAFLEX "Todo sobre puertas". Akamai está encantado de que una empresa tan innovadora haya elegido a nuestra empresa y a Orange Cyberdefense para ofrecer una experiencia agradable a sus clientes.

Como líder del mercado mundial, EFAFLEX se vio muy presionado para mejorar su estrategia de seguridad con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las normativas, pero también para garantizar que su base de clientes le considerara una empresa segura y fiable. Se dieron cuenta de que varias empresas asociadas se habían visto comprometidas recientemente y querían asegurarse de que contaban con todas las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de sus propias operaciones. EFAFLEX quería encontrar una solución que les permitiera optimizar su tecnología a la vez que proporcionara un proceso eficiente y unos costes asequibles. Realizaron un extenso análisis de mercado, utilizando una tarjeta de puntuación para determinar los mejores proveedores.

Tras realizar su investigación, EFAFLEX llegó a Akamai Guardicore Segmentation. Les proporcionó visibilidad adicional sobre los flujos de red y formas completamente nuevas de segmentar su tráfico de inmediato. Encontraron que nuestra solución era rápida, sencilla e intuitiva, lo que les permitió proteger completamente los activos críticos de su organización. Antes de integrar la solución, la prueba de concepto les permitió probar sus operaciones antes de comprometerse y les ahorró mucho tiempo y dinero. Una vez que EFAFLEX había tomado su decisión, el completo proceso de incorporación les dio acceso a los expertos en tecnología de Akamai, que pudieron responder a cualquiera de sus preguntas de forma oportuna y profesional. Además de trabajar con nosotros, EFAFLEX también disfrutó mucho colaborando con Orange Cyberdefense, que sirvió de puente con Akamai.

Hablando sobre esta fantástica colaboración, Johann Meyer (jefe de equipo de infraestructura de TI de EFAFLEX) dijo: "He disfrutado mucho trabajando con Akamai y Orange Cyberdefense. Las comunicaciones han sido muy fluidas y abiertas desde el principio, y hemos adquirido una comprensión mucho mejor de nuestros flujos de trabajo de red. Saber que estamos mucho mejor protegidos y que podemos ofrecer una experiencia segura a nuestros clientes me ayuda a dormir mucho mejor por la noche. Estoy deseando seguir colaborando y valorar el acceso directo que tenemos a los expertos en tecnología de Akamai".