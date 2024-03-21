EFAFLEX entscheidet sich für Akamai und Orange Cyberdefense, um seinen Kunden ein sicheres und sicheres Erlebnis zu bieten

EFAFLEX ist der führende Hersteller von Schnelllaufspiraltoren, Rolltoren- und Falttoren. Das Unternehmen ist ein Familienunternehmen mit starken und langjährigen Traditionen. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Bayern und beliefert eine Vielzahl von Branchen weltweit. Kunden in mehr als 56 Ländern vertrauen auf den professionellen Service von EFAFLEX „rund ums Tor“. Akamai freut sich, dass ein so innovatives Unternehmen sich für unser Unternehmen und Orange Cyberdefense entschieden hat, um seinen Kunden ein ansprechendes Erlebnis zu bieten.

Als Weltmarktführer stand EFAFLEX unter dem Druck, seine Sicherheitslage zu verbessern. Dies galt zum Einen dem Sicherstellen der Compliance und zum Anderen dem Gewährleisten des Kundenvertrauens durch Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie stellten fest, dass eine Reihe verbundener Unternehmen in jüngster Zeit kompromittiert worden war. Daher wollte die Firma sicherstellen, dass sie alle Sicherheitsmaßnahmen implementieren, die die Sicherheit ihres eigenen Betriebs gewährleisten. EFAFLEX wollte eine Lösung finden, die es ihnen ermöglicht, ihre Technologie zu optimieren und die gleichzeitig einen effizienten Prozess bei erschwinglichen Kosten bietet. Sie führten eine umfassende Marktanalyse durch und verwendeten eine Scorecard, um die besten Anbieter zu ermitteln.

Nach umfassender Recherche entschied sich EFAFLEX für Akamai Guardicore Segmentation. Die Lösung bot ihnen sofort zusätzliche Transparenz über Netzwerkflüsse und völlig neue Möglichkeiten zur Segmentierung ihres Traffic. Sie fanden unsere Lösung schnell, einfach und intuitiv, sodass sie die kritischen Ressourcen ihres Unternehmens vollständig schützen konnte. Vor der Integration der Lösung ermöglichte es der Proof-of-Concept ihnen, ihre Betriebsabläufe zu testen, bevor sie sich verpflichten. Dies sparte ihnen viel Zeit und Kosten. Nachdem EFAFLEX ihre Entscheidung getroffen hatte, erhielten sie im Rahmen des umfassenden Onboarding-Prozesses Zugang zu den erfahrenen Technikexperten von Akamai, die ihre Fragen zeitnah und professionell beantworten konnten. EFAFLEX hat nicht nur mit uns zusammengearbeitet. Auch Orange Cyberdefense, das als Brücke zu Akamai diente, stellte sich als angenehmer Partner heraus.

Johann Meyer (Teamleiter für IT-Infrastruktur bei EFAFLEX) zu dieser Zusammenarbeit: „Ich habe die Arbeit mit Akamai und Orange Cyberdefense außerordentlich genossen. Die Kommunikation verlief von Anfang an völlig reibungslos und offen. Wir haben ein viel besseres Verständnis unserer Netzwerk-Workflows gewonnen. Da ich weiß, dass wir nun so viel besser geschützt sind und dass wir unseren Kunden ein sicheres Erlebnis bieten können, kann ich nachts viel besser schlafen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und schätze den kurzen Draht zu den Technologieexperten von Akamai wirklich sehr.“