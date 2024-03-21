EFAFLEX escolhe a Akamai e a Orange Cyberdefense para fornecer uma experiência segura para seus clientes

A EFAFLEX é a principal fabricante de portas espirais, portas de rolagem e portas sanfonadas de alta velocidade. A empresa é um empreendimento familiar com tradições sólidas e de longa data. Com sede na Bavária, ela fornece serviços em todo o mundo e atende a uma grande variedade de setores. Seus clientes em mais de 56 países confiam no serviço profissional da EFAFLEX e seu amplo conhecimento em portas. A Akamai está muito satisfeita com o fato de uma empresa tão inovadora tê-la escolhido, juntamente com a Orange Cyberdefense, para oferecer uma experiência de qualidade aos seus clientes.

Como líder global de mercado, a EFAFLEX precisava melhorar sua postura de segurança para garantir a conformidade com todas as normas, e também para garantir que sua base de clientes a considerasse segura e confiável. Ela sabia que várias empresas associadas tinham enfrentado problemas recentemente e queria adotar todas as medidas de segurança possíveis para proteger suas próprias operações. A EFAFLEX queria encontrar uma solução que permitisse otimizar sua tecnologia e, ao mesmo tempo, garantisse um processo eficiente e custos acessíveis. Ela realizou uma análise abrangente do mercado, usando uma tabela de desempenho para determinar os melhores fornecedores.

Depois de realizar sua pesquisa, a EFAFLEX chegou à Akamai Guardicore Segmentation. A Akamai imediatamente forneceu visibilidade adicional dos fluxos de rede e maneiras completamente novas de segmentar o tráfego. Para a empresa, nossa solução é rápida, simples e intuitiva, permitindo-lhe proteger totalmente os ativos críticos da organização. Antes de integrar a solução, a prova de conceito permitiu que ela testasse suas operações antes de se comprometer e economizasse muito em tempo e custos. Depois que a EFAFLEX tomou sua decisão, o processo de integração abrangente lhe deu acesso aos especialistas em tecnologia da Akamai, que responderam a todas as suas perguntas com pontualidade e profissionalismo. Além de trabalhar conosco, a EFAFLEX também gostou muito de colaborar com a Orange Cyberdefense, que serviu como uma ponte entre a Akamai.

Sobre essa fantástica colaboração, Johann Meyer (líder de equipe de infraestrutura de TI da EFAFLEX) afirma: "Gostei muito de trabalhar com a Akamai e a Orange Cyberdefense. A comunicação foi muito tranquila e transparente desde o início, e ganhamos uma compreensão muito melhor de nossos fluxos de trabalho de rede. É ótimo saber que estamos muito mais bem protegidos e que podemos oferecer uma experiência segura aos nossos clientes. Será um grande prazer manter essa colaboração, e valorizo muito o acesso direto que temos aos especialistas em tecnologia da Akamai."