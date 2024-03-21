EFAFLEX choisit Akamai et Orange Cyberdefense pour offrir une expérience sûre et sécurisée à ses clients

EFAFLEX est le premier fabricant de portes à spirale, de portes roulantes et de portes pliantes à grande vitesse. Cette entreprise familiale défend des traditions fortes et ancrées depuis longtemps. Implantée en Bavière, elle dessert le monde entier et intervient auprès de divers secteurs d'activité. Les clients de plus de 56 pays font confiance au service professionnel d'EFAFLEX. Akamai se réjouit d'avoir été choisi par une entreprise aussi innovante pour offrir, en collaboration avec Orange Cyberdefense, une expérience agréable à ses clients.

Leader mondial du marché, EFAFLEX a eu du mal à améliorer sa stratégie de sécurité pour assurer sa mise en conformité avec l'ensemble des réglementations, mais aussi pour faire en sorte d'être perçu comme une entreprise sûre et fiable aux yeux de ses clients. Constatant qu'un certain nombre d'entreprises associées avaient récemment été frappées par des attaques, le fabricant tenait à s'assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient mises en place pour garantir la sécurité de ses propres opérations. EFAFLEX recherchait une solution qui lui permettrait d'optimiser sa technologie tout en offrant un processus efficace à des coûts abordables. Le fabricant a entrepris une longue étude de marché, en utilisant une carte d'évaluation des performances pour identifier les meilleurs fournisseurs.

Au terme de ses recherches, EFAFLEX a décidé d'implémenter Akamai Guardicore Segmentation. Cette solution lui a immédiatement apporté davantage de visibilité sur les flux réseau et lui a permis de découvrir des approches totalement nouvelles pour segmenter son trafic. Rapide, simple et intuitive, notre solution lui a permis de protéger pleinement ses actifs critiques. Avant d'intégrer la solution, la démonstration de faisabilité lui a permis de tester ses opérations avant de s'engager, ce qui lui a fait gagner beaucoup de temps et d'argent. Une fois sa décision prise, le processus d'intégration complet a permis à EFAFLEX d'accéder aux experts techniques expérimentés d'Akamai, qui ont pu répondre rapidement à toutes ses questions avec un grand professionnalisme. En marge de notre partenariat, EFAFLEX a également beaucoup apprécié sa collaboration avec Orange Cyberdefense, qui a servi de pont avec Akamai.

Évoquant cette fantastique collaboration, Johann Meyer (responsable de l'infrastructure IT chez EFAFLEX) souligne : « J'ai vraiment apprécié de travailler avec Akamai et Orange Cyberdefense. Dès le départ, nous avons pu communiquer ouvertement et de manière très fluide, et nous sommes parvenus à comprendre bien mieux nos workflows réseau. J'ai retrouvé le sommeil depuis que je sais que nous sommes tellement mieux protégés et que nous pouvons offrir une expérience sécurisée à nos clients. Je suis vraiment impatient de poursuivre notre collaboration et j'apprécie grandement le fait de pouvoir échanger directement avec les experts technologiques d'Akamai. »