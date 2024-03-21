EFAFLEX sceglie Akamai e Orange Cyberdefense per offrire un'experience protetta e sicura ai suoi clienti

EFAFLEX è il principale produttore di porte ad avvolgimento, a spirale e ad apertura rapida. Si tratta di un'azienda a conduzione familiare con solide tradizioni di lunga data. Con sede in Baviera, l'azienda esporta i suoi prodotti in tutto il mondo per un'enorme varietà di settori. I clienti, distribuiti in più di 56 paesi, si affidano ai servizi professionali di EFAFLEX, "il mondo delle porte". Siamo lieti che un'azienda innovativa di questo tipo abbia scelto Akamai e Orange Cyberdefense per offrire customer experience piacevoli.

In quanto azienda leader del mercato globale, EFAFLEX si sentiva sotto pressione per la necessità di migliorare il proprio sistema di sicurezza in modo tale da garantire la conformità a tutte le normative vigenti, ma anche per assicurare ai suoi clienti il massimo livello di sicurezza e affidabilità. L'azienda aveva notato che molte sue società associate avevano recentemente subito episodi di violazione e, pertanto, voleva assicurarle di aver implementato tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza delle loro operazioni. EFAFLEX desiderava trovare una soluzione in grado di consentire a tali aziende di ottimizzare le loro tecnologie, fornendo, al contempo, un processo efficiente a costi abbordabili. L'azienda aveva così intrapreso un'accurata analisi di mercato, stilando una scheda di valutazione per stabilire quali fossero i migliori fornitori.

Dopo aver condotto la sua ricerca, EFAFLEX era approdata alla soluzione Akamai Guardicore Segmentation, che le ha offerto un ulteriore livello di visibilità sui flussi di rete e modi di segmentazione del proprio traffico completamente nuovi. L'azienda ha trovato la nostra soluzione rapida, semplice e intuitiva che le ha consentito di proteggere completamente le sue risorse più importanti. Prima di integrare la soluzione, l'azienda ha condotto una PoC (Proof of Concept) per verificare le sue operazioni preliminarmente, il che le ha consentito di risparmiare tempo e costi. Una volta presa la sua decisione, l'agevole processo di onboarding ha consentito ad EFAFLEX di accedere alle competenze tecniche degli esperti di Akamai, che sono riusciti a rispondere alle domande dell'azienda in modo tempestivo e professionale. Oltre a collaborare con noi, ad EFAFLEX è particolarmente piaciuto lavorare con Orange Cyberdefense, che ha svolto una funzione di ponte con Akamai.

Parlando di questa fantastica collaborazione, Johann Meyer (Team Lead del reparto IT Infrastructure di EFAFLEX) ha affermato: "Collaborare con Akamai e Orange Cyberdefense è stato davvero entusiasmante. Le comunicazioni sono state superveloci e agevoli fin dall'inizio, pertanto ho compreso molto meglio i workflow della nostra rete. Sapere di essere protetti molto meglio e di poter offrire ai nostri clienti experience sicure mi offre la massima tranquillità. Non vedo l'ora di continuare con questa collaborazione e con il prezioso supporto fornito dai tecnici esperti di Akamai".