EFAFLEX社、お客様に安全でセキュアな体験を提供するためAkamaiとOrange Cyberdefenseを採用

EFAFLEX社は、高速スパイラルドア、ロールアップドア、フォールディングドアのトップメーカーです。強固で長い伝統を持つ家族経営の会社でもあります。ドイツ、バイエルン州に本社を置き、世界中のさまざまな業界にサービスを提供しています。56を超える国々のお客様が、EFAFLEX社の「ドアに関するあらゆる」プロフェッショナルサービスに信頼を寄せています。Akamaiは、このような革新的な企業が、お客様に快適な体験を提供するために当社とOrange Cyberdefenseを選んでくださったことを大変嬉しく思っています。

国際的なマーケットリーダーであるEFAFLEX社は、あらゆる規制への準拠を保証するだけでなく、顧客から安全で信頼できる企業であると評価されるよう、セキュリティポスチャの改善に迫られていました。最近、多くの関連企業がセキュリティ侵害に遭っているのを目の当たりにし、自社の業務の安全性を確保するため、あらゆる安全対策を講じたいと考えていました。同社は、効率的なプロセスを提供しながら、手頃なコストで技術を最適化できるソリューションを探していました。そのため、スコアカードを使って徹底的に市場分析を行い、最適なベンダーを決定しました。

調査の結果、EFAFLEX社はAkamai Guardicore Segmentationにたどり着きました。このソリューションは即時に、ネットワークフローの可視性を高め、トラフィックをセグメント化するまったく新しい方法を提供しました。Akamaiのソリューションは迅速かつシンプルで、直感的に操作できるため、組織の重要な資産を完全に保護することができます。ソリューションを統合する前に、概念実証（POC）を行うことで、実際に運用を開始する前にテストを行うことができ、時間とコストを大幅に削減することができました。一度決断を下せば、包括的なオンボーディングプロセスにより、Akamaiの経験豊富な技術エキスパートにアクセスできるようになり、どのような質問にもタイムリーかつプロフェッショナルに答えることができるようになりました。Akamaiとの協力に加え、EFAFLEX社は当社との橋渡し役であるOrange Cyberdefenseとの共同作業もおおいに活用しています。

この素晴らしいコラボレーションについて、Johann Meyer氏（EFAFLEX社、IT Infrastructure Team Lead）は次のように述べています。「AkamaiとOrange Cyberdefenseとの協力は本当に素晴らしいものでした。当初からスムーズでオープンなコミュニケーションができ、当社のネットワークワークフローに対する理解も深まりました。保護が大幅に強化されたことでお客様に安全な体験をお届けできることが分かり、夜もぐっすり眠れるようになりました。これからも協力関係を続けたいと思いますし、Akamaiの技術エキスパートに直接アクセスできることを高く評価しています。」