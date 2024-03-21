EFAFLEX 选择与 Akamai 和 Orange Cyberdefense 合作，为客户提供安全可靠的体验

EFAFLEX 是著名的高速螺旋门、卷帘门和折叠门制造商，也是一个根基深厚、历史悠久的家族企业。该公司总部位于巴伐利亚州，业务遍布全球，服务于众多行业。EFAFLEX 的专业服务让超过 56 个国家/地区的客户深感信赖。Akamai 很高兴这样一家创新型公司选择与我们和 Orange Cyberdefense 合作，为他们的客户提供愉快的体验。

作为全球市场领导者，EFAFLEX 迫切需要改善企业的安全态势，确保满足所有法规要求，同时在客户心目中树立安全可靠的形象。看到许多联营公司最近发生的攻击事件后，他们想要采取所有必要的安全措施来确保自身的安全运营。EFAFLEX 希望找到一种解决方案，能够在优化技术的同时带来高效的流程，并将成本控制在合理范围。他们进行了广泛的市场分析，使用记分卡来确定合适的供应商。

经过研究后，EFAFLEX 选择了 Akamai Guardicore Segmentation。该解决方案立即为他们带来了更高的网络流量可见性，并提供了流量分段的全新方法。他们发现 Akamai 解决方案速度快，使用起来简单、直观，能够帮助他们充分保护企业的关键资产。在集成解决方案之前，他们通过概念验证完成了操作测试，节省了大量的时间和成本。在 EFAFLEX 做出决定之后，我们通过面面俱到的启动流程，让 Akamai 经验丰富的技术专家为他们提供及时、专业的支持，解答他们的任何疑问。除了我们之外，EFAFLEX 还与 Orange Cyberdefense 进了愉快的合作，后者充当我们双方之间的良好纽带。

谈到这次成功的合作，EFAFLEX IT 基础架构团队负责人 Johann Meyer 表示：“与 Akamai 和 Orange Cyberdefense 合作非常愉快。我们的沟通从一开始就非常顺畅和开放，我们对网络工作流程有了更好的了解。我们现在的安全措施更加完善，而且我们可以为客户提供安全的体验，这让我更加安心了。我非常期待能继续合作，也非常重视与 Akamai 技术专家直接交流的机会。”