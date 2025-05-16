보안팀은 정확한 스키마나 완전한 API 인벤토리가 없기 때문에 대규모로 API를 테스트하는 데 종종 어려움을 겪습니다. 이 통합은 Akamai의 포괄적인 API 검색 및 스키마 생성 기능과 Snyk의 개발자 친화적인 테스트 엔진을 결합함으로써 그러한 병목 현상을 제거합니다.
Akamai와 Snyk를 함께 활용하는 기업은 확신을 갖고 모든 API를 완벽하게 파악하고 보호할 수 있습니다. 두 솔루션을 함께 사용하면 섀도 또는 관리되지 않는 API에 의해 생성되는 사각지대가 제거되는 동시에 대규모 테스트에 필요한 시간과 노력이 절약됩니다.
핵심 내용은 다음과 같습니다.
- 완벽한 API 가시성: Akamai는 섀도 엔드포인트, 관리되지 않는 엔드포인트, AI 생성 엔드포인트를 비롯한 모든 API를 지속적으로 검색하고 정확한 스키마를 생성합니다.
- 원활한 통합: API 및 스키마는 Snyk로 직접 전달되므로 수동 내보내기 또는 스키마 관리가 필요하지 않습니다.
- 유연한 테스트 옵션: 워크플로우에 따라 Akamai의 Active Testing, Snyk의 개발자 친화적인 DAST 또는 두 가지 모두를 사용해 API를 테스트합니다.
- 시프트 레프트 해결: 개발자는 SDLC의 취약점을 조기에 식별하고 해결할 수 있고, 보안팀은 완전한 감독 역량을 유지할 수 있습니다.
- 더욱 강력한 협업: 공동 솔루션은 혁신 속도를 늦추지 않으면서 개발팀과 보안팀을 하나의 통합 워크플로우를 중심으로 통합합니다.
FAQ
Akamai는 CDN, WAF, 게이트웨이, 클라우드 환경 및 심지어 소스 코드 리포지토리에서도 지속적으로 API를 검색합니다. 또한 OpenAPI 스키마를 자동으로 분류 및 생성하므로 관련 팀이 항상 모든 API의 최신 상태를 확인할 수 있습니다.
Snyk는 동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST) 기능을 제공합니다. Akamai가 API와 스키마를 Snyk에 동기화하면 개발자는 CI/CD 파이프라인이나 Snyk의 인터페이스 내에서 직접 스캔을 실행해 취약점을 조기에 식별할 수 있습니다.
아니요. 이 통합을 통해 스키마 생성 및 동기화가 자동화됩니다. 사양 파일을 수동으로 내보내거나 업로드할 필요가 없으므로 시간이 절약되고 운영 오버헤드가 줄어듭니다.
개발자는 Akamai의 정확한 데이터를 사용해 Snyk에서 한 번의 클릭으로 API 스캔을 트리거할 수 있습니다. 이를 통해 SDLC에서 취약점을 조기에 발견해 시프트 레프트 보안을 구축하는 동시에 이미 사용 중인 툴로 계속 작업할 수 있습니다.
고객은 Akamai의 내장 Active Testing, Snyk의 API & Web DAST 또는 두 가지 모두를 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인해 중단 없이 기존 보안 및 개발 워크플로우에서 테스트를 진행할 수 있습니다.
보안팀은 Akamai를 통해 API 환경을 중앙 집중식으로 감독하는 한편, 개발자는 Snyk에서 직접 테스트를 실행하고 문제를 해결할 수 있습니다. 두 팀 모두 동일한 데이터를 바탕으로 작업을 수행하기 때문에 제공 속도를 늦추지 않으면서 연계가 강화됩니다.
Akamai와 Snyk를 함께 활용하는 기업은 모든 API가 검색, 테스트, 보호된다는 확신을 가질 수 있습니다. 이 통합으로 사각지대가 줄어들고, API를 테스트하는 데 필요한 시간과 노력이 절약되고, 문제 해결 시간이 단축되고, API 기반 유출 사고의 리스크가 감소됩니다.