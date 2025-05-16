As equipes de segurança muitas vezes têm dificuldade em testar APIs em escala porque não possuem esquemas precisos ou inventários completos de APIs. Essa integração elimina esse gargalo ao combinar a descoberta de APIs abrangente e a geração de esquemas da Akamai com o mecanismo de testes compatível com desenvolvedores da Snyk.
Ao combinar Akamai e Snyk, as organizações obtêm confiança total de que cada API está contabilizada e protegida. Juntas, as duas soluções eliminam os pontos cegos criados por APIs sombra ou não gerenciadas, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo e o esforço necessários para testar em escala.
As principais conclusões são:
- Visibilidade completa de APIs: a Akamai descobre continuamente todas as APIs, incluindo pontos de extremidade ocultos, não gerenciados e gerados por IA, e gera esquemas precisos.
- Integração perfeita: as APIs e os esquemas fluem diretamente para o Snyk, eliminando exportações manuais ou gerenciamento de esquemas.
- Opções flexíveis de teste: a teste APIs com o Active Testing da Akamai, o DAST compatível com desenvolvedores do Snyk, ou ambos, dependendo dos seus fluxos de trabalho.
- Correção shift-left: os desenvolvedores podem identificar e corrigir vulnerabilidades mais cedo no SDLC enquanto as equipes de segurança mantêm supervisão completa.
- Colaboração mais forte: a solução conjunta une equipes de desenvolvimento e segurança em um fluxo de trabalho único e integrado sem desacelerar a inovação.
Perguntas frequentes
A Akamai descobre continuamente APIs em CDNs, WAFs, gateways, ambientes de nuvem e até mesmo repositórios de código-fonte. Ela também classifica e gera esquemas OpenAPI automaticamente, garantindo que as equipes sempre tenham uma visão atualizada de cada API.
A Snyk fornece a capacidade de teste dinâmico de segurança de aplicações (DAST). Depois que a Akamai sincroniza APIs e esquemas no Snyk, os desenvolvedores podem iniciar varreduras diretamente em seus pipelines de CI/CD ou na interface do Snyk para identificar vulnerabilidades cedo.
Não. Com essa integração, a geração e a sincronização de esquemas são automatizadas. Não há necessidade de exportar ou carregar arquivos de especificação manualmente, o que economiza tempo e reduz a sobrecarga operacional.
Os desenvolvedores podem acionar varreduras de API com um único clique em Snyk usando dados precisos da Akamai. Isso ajuda a deslocar a segurança para a esquerda, identificando vulnerabilidades mais cedo no SDLC, enquanto permite que continuem trabalhando nas ferramentas que já utilizam.
Os clientes podem usar o Active Testing integrado da Akamai, o API & Web DAST da Snyk ou ambos. Essa flexibilidade garante que os testes se encaixem nos fluxos de trabalho existentes de segurança e desenvolvimento sem interrupções.
As equipes de segurança obtêm supervisão centralizada do cenário de APIs por meio da Akamai, enquanto os desenvolvedores executam testes e corrigem problemas diretamente na Snyk. Ambas as equipes trabalham com os mesmos dados, fortalecendo o alinhamento sem desacelerar a entrega.
Juntas, a Akamai e a Snyk dão às organizações confiança de que cada API é descoberta, testada e protegida. A integração reduz pontos cegos, diminui o tempo e o esforço necessários para testar APIs, acelera a correção e reduz o risco de violações impulsionadas por API.