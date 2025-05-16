A menudo, los equipos de seguridad tienen dificultades para probar las API a escala porque carecen de esquemas precisos o inventarios de API completos. Esta integración elimina ese cuello de botella al combinar la detección de API integral y la generación de esquemas de Akamai con el motor de pruebas fácil de usar para los desarrolladores de Snyk.
Gracias a la combinación de Akamai y Snyk, las organizaciones pueden confiar plenamente en que todas las API se tienen en cuenta y se protegen. Juntas, ambas soluciones eliminan los puntos ciegos creados por las API en la sombra o no gestionadas, a la vez que reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar pruebas a escala.
Los puntos clave son:
- Visibilidad completa de las API: Akamai detecta continuamente todas las API, incluidos los terminales en la sombra, los no gestionados y los generados por IA, y genera esquemas precisos.
- Integración perfecta: las API y los esquemas fluyen directamente a Snyk, lo que elimina las exportaciones manuales o la gestión de esquemas.
- Opciones de implementación flexibles: compruebe las API con las pruebas activas de Akamai, la DAST fácil de usar para los desarrolladores de Snyk o ambas, dependiendo de sus flujos de trabajo.
- Corrección de problemas en fases iniciales: los desarrolladores pueden identificar y corregir las vulnerabilidades en las fases iniciales del SDLC, mientras que los equipos de seguridad mantienen una supervisión completa.
- Colaboración más sólida: la solución conjunta une a los equipos de desarrollo y seguridad en un único flujo de trabajo integrado sin ralentizar la innovación.
Preguntas frecuentes
Akamai detecta continuamente API en CDN, WAF, puertas de enlace, entornos de nube e incluso repositorios de código fuente. También clasifica y genera esquemas OpenAPI automáticamente, lo que garantiza que los equipos siempre tengan una vista actualizada de cada API.
Snyk proporciona la capacidad de pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas (DAST). Una vez que Akamai sincroniza las API y los esquemas en Snyk, los desarrolladores pueden iniciar análisis directamente en sus flujos de integración e implementación continuas (CI/CD) o en la interfaz de Snyk para identificar pronto las vulnerabilidades.
No. Con esta integración, la generación y sincronización de esquemas se automatizan. No es necesario exportar ni cargar manualmente archivos de especificaciones, lo que ahorra tiempo y reduce los gastos operativos generales.
Los desarrolladores pueden activar análisis de API con un solo clic en Snyk utilizando datos precisos de Akamai. Esto ayuda a cambiar la seguridad al detectar vulnerabilidades en las fases iniciales del SDLC, a la vez que les permite seguir trabajando con las herramientas que ya utilizan.
Los clientes pueden utilizar las pruebas activas integradas de Akamai, las DAST de Snyk API & Web, o ambas. Esta flexibilidad garantiza que las pruebas se ajusten a los flujos de trabajo de seguridad y desarrollo existentes sin interrupciones.
Los equipos de seguridad obtienen una supervisión centralizada del panorama de API a través de Akamai, mientras que los desarrolladores realizan pruebas y corrigen los problemas directamente en Snyk. Ambos equipos trabajan con los mismos datos, lo que refuerza la alineación sin ralentizar la distribución.
Juntos, Akamai y Snyk ofrecen a las organizaciones la confianza de que cada API se detecte, pruebe y proteja. La integración reduce los puntos ciegos, reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para probar las API, acelera la corrección y disminuye el riesgo de vulneraciones basadas en API.