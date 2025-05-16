大规模测试 API 往往会成为安全团队的痛点，因为他们不具备准确的架构或完整的 API 清单。此集成将 Akamai 全面的 API 发现和架构生成能力与 Snyk 开发人员友好型测试引擎相结合，消除了这一瓶颈。
通过结合使用 Akamai 和 Snyk 的解决方案，企业即可完全确保充分考虑并保护其所有 API。这两套解决方案共同消除了影子 API 或未受管理的 API 造成的盲点，同时能节省大规模测试所需的时间和精力。
要点如下：
- 全面的 API 监测能力：Akamai 持续发现所有 API，包括影子 API、未受管理的 API 和 AI 生成的端点，并生成准确的架构。
- 无缝集成：API 和架构直接传入到 Snyk 之中，无需手动导出，也不需要管理架构。
- 灵活的测试选项：您可以根据自己的工作流，灵活选用 Akamai 的主动测试、Snyk 的开发人员友好型 DAST，或是结合使用两者。
- 左移修复：开发人员可以在 SDLC 的早期阶段识别并修复漏洞，而安全团队则能保持全面监督。
- 加强协作：联合解决方案以一套统一、集成的工作流为中心，将开发和安全团队结合起来，而且不会拖累创新效率。
常见问题
Akamai 持续发现 CDN、WAF、网关、云环境甚至源代码仓库中的 API。它还会自动分类和生成 OpenAPI 架构，确保团队始终拥有关于每个 API 的最新视图。
Snyk 提供动态应用程序安全测试 (DAST) 能力。一旦 Akamai 将 API 和架构同步到 Snyk 中，开发人员即可直接在 CI/CD 流水线或 Snyk 界面内启动扫描，尽早识别漏洞。
不需要。使用此集成之后，架构的生成和同步均为自动化。无需手动导出或上传规范文件，这能节省时间、降低运营开销。
开发人员可以使用 Akamai 提供的精准数据，在 Snyk 中一键触发 API 扫描。这有助于通过在 SDLC 的早期发现漏洞，实现安全左移，同时允许开发人员在其现有工具中继续工作。
客户可以使用 Akamai 内置的主动测试、Snyk 的 API & Web DAST，也可结合使用两者。这种灵活性确保测试能够无缝融入现有安全和开发工作流，不会造成中断。
安全团队通过 Akamai 获得对 API 环境的集中监管，而开发人员则直接在 Snyk 中运行测试并修复问题。两个团队都基于相同的数据工作，在不拖慢交付速度的前提下有效加强协作。
Akamai 与 Snyk 共同帮助企业确保发现、测试和保护每个 API。此集成可以减少盲点，节省测试 API 所需的时间和精力，加速修复工作并降低 API 造成的入侵风险。