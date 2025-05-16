Combinando Akamai e Snyk, le organizzazioni possono ottenere la certezza assoluta che ogni API sia considerata e protetta. Insieme, le due soluzioni eliminano i punti ciechi creati dalle API ombra o non gestite, riducendo, al contempo, i tempi e gli sforzi necessari per eseguire test su larga scala.

I vantaggi principali sono: